Putyin: Sziverszk jelentős orosz város

Oroszország számára jelentős orosz városnak nevezte Sziverszket Vlagyimir Putyin elnök, amikor a város elfoglalásában érdemeket szerző nyolc katonának átadta szerdán Moszkvában az Oroszország Hőse kitüntetést.

A donyecki régióbeli Sziverszk elfoglalásáról csütörtökön tett jelentést az államfőnek Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke. A város birtoklásáért 2022 óta folytak harcok.

"A legnehezebb körülmények között, az ellenség hatalmas, többszintű védelmét gyorsan áttörve, önök és bajtársaik felszabadították Sziverszk várost. Ez egy számunkra jelentős orosz város" - mondta Putyin az ünnepségen, a háború előtt mintegy 10 ezer lakosú település nevének orosz változatát használva.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán elfoglalta a Dnyipropetrovszk megyei Heraszimivka települést. A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül kettőn előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Szvetle, Rodinszke és Hrisine "megtisztítását".

A tájékoztató szerint több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált vagy megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán katonai hírszerzés egy legénység nélküli hajókat összeszerelő és tesztelő központját, valamint több drónösszeszerelő műhelyt, a közeledési infrastruktúra több, katonai célokra használt objektumát, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és három vontatott 155 milliéteres tarackot, továbbá 180 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Hola Prisztanyban életét vesztette két férfi egy személygépkocsit érő csapás következtében. A határmenti Belgorod megyében egy civil meghalt, további tíz pedig megsebesült.

A donyecki régióban lévő Pokrovszk közelében, Szedlikove településnél egy nő meghalt, amikor dróntámadás ért polgári lakosokat menekítő két autót. Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója azt mondta a TASZSZ hírügynökségnek, hogy az ukrán hadsereg mágneses aknákat dob le olyan útvonalakra, amelyeken a civileket a szomszédos, körülzárt Mirnohradból menekítik.

A krasznodari régióban lévő Szlavjanszki járásban két civil megsebesült, az elektromos vezetékekben és 39 házban pedig károk keletkeztek dróntámadás következtében.

(MTI)