SZBU: ukrán drón támadott sikerrel tartályhajót a Földközi-tengeren

Ukrajna első alkalommal támadta és el is találta az orosz "árnyékflotta" egyik tartályhajóját a Földközi-tenger "semleges vizein" - közölte pénteken az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezető tisztségviselője.

"Az SZBU pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadta a Qendilt, az orosz árnyékflotta egyik tankerét. Oroszország ezt a hajót is a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háborúja finanszírozására használta" - tette hozzá.

Példátlanul új különleges műveletet hajtottak végre, mintegy kétezer kilométernyire Ukrajnától - mondta, de részleteket nem közölt.

A hajók tartózkodási helyét világszerte rögzítő Marine Traffic szolgáltatás adatai szerint a Qendil a támadás idején, 14 óra 30 perckor a líbiai partok közelében tartózkodott. A tartályhajó a balti-tengeri Uszty-Lugába tartott az indiai Szikkából a Marine Traffic szerint.

A támadás idején a hajó tartálya üres volt, és a művelet nem jelentett semmilyen veszélyt a környezetre - állította az SZBU-vezető. Hozzátette: a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját. "Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál" - jelentette ki.

Ukrajna már több olyan támadás elkövetőjeként jelentkezett, amelynek célpontja a Fekete-tengeren hajózó valamely orosz kőolajszállító volt.

Ukrajna már 2024 óta támadott orosz kőolajfinomítókat, de az elmúlt hetekben bővítette célpontjait, és azt állította nemrég, hogy a Kaszpi-tengeren is támadott három orosz kőolajszállítót. Ezek a tankhajók, akárcsak a Qendil, ománi zászló alatt közlekedtek, és az úgynevezett árnyékflottához tartoznak Kijev szerint.

A Vanguard tengerhajózási kockázatokat elemző brit cég szerint a Qendil elleni támadás nemcsak a végrehajtás helyszíne, a Földközi-tenger miatt újdonság, de az eszköze alapján is: ezúttal légi drónokkal hajtották végre.

(MTI)