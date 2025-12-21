Háború, Külföld :: 2025. december 21. 12:38 ::

Hadiüzemekre mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Csapást mért az orosz hadsereg több ukrán hadiüzemre, valamint a közlekedési és energetikai infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, továbbá nagy hatótávolságú támadó pilóta nélküli repülőgépeket összeszerelő műhelyekre - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül hármon előre tudtak törni és folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke "megtisztítását".

A tájékoztató szerint csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, négy harckocsit - köztük egy Abrams és egy Leopard tankot - és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, egy amerikai M198-as vontatott 155 milliméteres tarackot, továbbá 29 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A donyecki régióba lévő Horlivkában egy nő megsebesült.

Szergej Georgijev, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye régió emberi jogi megbízottja közölte, hogy a régióban 2025-ben 133 polgári lakos vesztette életét az ukrán fegyveres erők tűzétől, közülük hárman kiskorúak voltak. A civil sebesültek számát 603-ban nevezte meg, köztük 16 gyermek. Az év eleje óta a herszoni mentőszolgálatok több mint 1700 támadást regisztráltak.

(MTI)