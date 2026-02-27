Háború :: 2026. február 27. 21:36 ::

Magyar-szlovák tényfeltáró küldöttség "üdvözlésével" hárítaná el a vétót az EB

"Meg kell tennünk a következő lépéseket, hogy lássuk, milyen formában és formában valósul meg ez a tényfeltáró misszió" - mondta Brüsszel a magyar-szlovák javaslatról. A Bizottság reméli, hogy egy sikeres egyeztetéssel a magyar vétó veszélye is megszűnik - írja az Euronews.

Az Európai Bizottság üdvözölte Magyarország és Szlovákia közös javaslatát, hogy tényfeltáró küldöttséget küldjenek a Druzsba (Barátság) kőolajvezeték megrongálódott szakaszának vizsgálatára, mivel ez az első lépés a két ország és Ukrajna közötti patthelyzet enyhítésére.



Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A Bizottság csatlakozik is egy ilyen misszióhoz, ha Kijev engedélyt ad rá. A terv azonban még nagyon korai stádiumban van, és a végrehajtó hatalomnak nincs tapasztalata az ilyen típusú gyakorlatokban való részvételről. Itt megjegyzendő, hogy tisztázatlan még, hogy a helyreállítás költségei melyik felet terhelné, illetve hogy a Bizottság azt esetleg magára vállalná. A kár mértékéről egyelőre nem lehet megbízható információhoz jutni. (A magyar és a szlovák kormány szerint már kijavították, amit ki kellt, Kijev ezt tagadja - a szerk.)

"Ezt üdvözlendő lépésnek tartjuk. Most kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal az ügyben, és továbbra is együttműködünk a tagállamokkal az ellátás biztonságának szavatolása érdekében. Meg kell tennünk a következő lépéseket, hogy lássuk, milyen formában és formában fog megvalósulni ez a tényfeltáró misszió" - mondta pénteken Anna-Kaisa Itkonen, a Bizottság energiaügyi szóvivője.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvétózta a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt, megtorlásul a Druzsbán keresztül történő olajszállítások megszakításáért, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "politikai megfontolásainak" tulajdonít.

Orbán Viktor április 12-én újraválasztás előtt áll, és a közvélemény-kutatások szerint kétszámjegyű a lemaradása.

Magyarország és Szlovákia, amelyek az EU szankciói alól való határozatlan idejű kivonulásnak köszönhetően orosz olajat vásárolhatnak, azzal vádolták Zelenszkijt, hogy elhallgatja a csővezetékkel kapcsolatos tényeket.

"Az ukránok nem hajlandók elfogadni egy ellenőrző, tényfeltáró missziót" - mondta Orbán Viktor péntek reggel. "Zelenszkij elnök hazudik. Nem mond igazat".

Zelenszkij visszavágott a vádakra, azt állítva, hogy orosz erők felelősek a gázvezeték bombázásáért, és azt sugallta, hogy Orbánnak Moszkvában kellene válaszokat keresnie.

Az összecsapás politikai válságot váltott ki az egész Európai Unió számára, és megzavarta a 90 milliárd eurós hitelről szóló, gondosan kidolgozott megállapodást. "Elvárjuk, hogy az EU valamennyi vezetője betartsa kötelezettségvállalását" - mondta Itkonen. "Fontos emlékeztetni arra, hogy január 27-én egy orosz támadás a Druzsba kőolajvezeték egyik szivattyúállomása ellen okozta a károkat".

A kiút megtalálása

A feszültségek fokozódása közben Orbán Viktor újabb levelet írt António Costának, az Európai Tanács elnökének és a többi 26 vezetőnek, amelyben magyar és szlovák szakértőkkel tényfeltáró missziót javasolt a Drusba-vezeték "állapotának ellenőrzésére".

A csütörtöki levél hangvétele lényegesen különbözött azoktól a gyújtó hangvételű üzenetektől, amelyeket a magyar miniszterelnök az elmúlt héten a közösségi médiában közzétett. "Teljesen tisztában vagyok azokkal a politikai nehézségekkel, amelyeket az Európai Tanács Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásról szóló következtetései végrehajtásának késedelme okoz" - mondta Orbán Viktor Costának. "Az én kezdeményezésem is azt célozza, hogy elősegítsem ennek a kérdésnek az időben történő megoldását".

Másnap Robert Fico szlovák miniszterelnök beszélt Zelenszkijjel, és felszólította a Bizottságot, hogy vegyen részt a "közös ellenőrző csoportban". Zelenszkij meghívta Ficót, hogy látogasson el Ukrajnába, és ott vitassa meg az ügyet.

"Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet háttérbe szorítani. Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös, akkor annak mindenkire vonatkoznia kell" - mondta Fico.

Az együttérző Bizottság gyorsabb javítást kért

Egyelőre nem világos, hogy Kijev engedélyezi-e a tényfeltáró missziónak, hogy bejusson a Lviv környéki helyszínre, ahol január 27-én orosz dróncsapást rögzítettek. Az ukrán kormány korábban már figyelmeztetett arra, hogy a technikusokat a terepen tartózkodó orosz csapások célpontjainak veszélye fenyegeti. Az energetikai infrastruktúra stratégiai pontnak számít, ami tovább nehezíti a hozzáférést.

A Bizottság együttérzését fejezte ki a veszélyes körülmények miatt, ugyanakkor arra kérte Ukrajnát, hogy gyorsítsa fel a Druzsba-vezeték javítását.

Négyszemközt az EU tisztviselői és diplomatái szerint ez a legpraktikusabb módja a válság megoldásának, a magyar vétó feloldásának és a 90 milliárd eurós hitel végleges jóváhagyásának.

Egy szerdai szakértői találkozó során Ukrajna egy, az Euronews által látott dokumentumot nyújtott be, amelyben az áll, hogy "aktívan végzi a javítási és helyreállítási munkálatokat. A biztonsági és stabilizációs intézkedések folytatódnak az újabb rakétatámadások napi fenyegetése közepette" - állt az iratban. "Az ukrán fél érdekelt abban, hogy a tranzit minél hamarabb helyreálljon a rendelkezésre álló jogi keretek között".

Frissítés: Fico felhívta Zelenszkijt

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására - jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.

A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kinevezett szakértőkből állna.

A szlovák miniszterelnöknek elmondása szerint az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában.

Fico azt is közölte, hogy találkozni fog Zelenszkijjel, és azt szeretné, ha a találkozót az Európai Unió egyik tagállamában tartanák.

"Tájékoztattam az elnököt, hogy a kőolajtranzit leállítására irányuló szándék logisztikai nehézségeket és gazdasági kárt okoz. A megbeszélés megerősítette, hogy különböző az álláspontunk a kőolajvezeték állapotát illetően. Míg a mi hírszerzői jelentéseink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök kitartott amellett, hogy a vezeték helyreállítása hosszú időbe telik" - mondta Fico.

A szlovák miniszterelnök hozzátette, az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem akarja, hogy az Európai Unió nagykövete tegye meg ugyanezt. "Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva" - szögezte le.

A szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy az ukrajnai elnök találkozóra hívta őt meg. "Elfogadtam a meghívást, és felkértem a kormányhivatalt, valamint a külügy- és Európa-ügyi minisztériumot, hogy működjenek együtt az ukrán féllel egy megfelelő időpont egyeztetésében. A találkozó helyszínéül mi egy olyan európai uniós tagállamot részesítünk előnyben, ahová az ukrán elnök gyakran látogat" - írta a szlovák kormányfő.

A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába. Ukrajna szerint orosz támadás érte a Lviv melletti Brodiban lévő létesítményt, Orbán Viktor és Robert Fico politikai zsarolással és a magyar választási kampányba való beavatkozással gyanúsítja Ukrajnát. Ukrajna ezt elutasítja, és közölte: a megrongált létesítmény kijavításán dolgozik - írta a TASR.

(MTI)

