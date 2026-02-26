Anyaország, Háború :: 2026. február 26. 07:34 ::

Az eddigi huzavona után Zelenszkij kerek-perec bejelentette: "nem lehet" egyhamar megjavítani a Barátságot

Rövid időn belül nem lehetséges a Barátság kőolajvezeték javítása – jelentette ki szerdán Ukrajna elnöke, hangsúlyozva, az Európai Unió sürgetése és Magyarország tiltakozása sem változtat ezen.



Fotó: Getty

Volodimir Zelenszkij a Reuters beszámolója szerint felidézte: az orosz támadások megsemmisítették az odesszai fekete-tengeri kikötőt a Barátság kőolajvezetékkel összekötő vezetékszakaszt. Szerinte ez nem az első ilyen csapás, és Oroszország továbbra is az energetikai ágazatot támadja.

– Hiába sürgetik a Druzsba vezeték javítását, az unióban is tisztában vannak vele, hogy azt orosz támadás érte, amelyben ukránok sebesültek meg – mondta Zelenszkij. Azt tanácsolta Orbánéknak, hogy a magyaroknak az oroszoknál kellene tiltakozniuk, sürgetve őket az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetésére.

Ukrajna levélben tájékoztatta az olajügyekkel foglalkozó EU-s testületet, hogy orosz katonai akció miatt üzemen kívül helyezték a Barátság vezetéket, közölték, elutasítják az „ultimátumokat és a politikai nyomást”.

– Oroszország teljes mértékben felelős a Druzsba vezetéken keresztüli olajszállítások megszakításáért, amely az ukrán kritikus infrastruktúra elleni terrortámadások következménye – áll a levélben.