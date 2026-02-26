Rövid időn belül nem lehetséges a Barátság kőolajvezeték javítása – jelentette ki szerdán Ukrajna elnöke, hangsúlyozva, az Európai Unió sürgetése és Magyarország tiltakozása sem változtat ezen.
Volodimir Zelenszkij a Reuters beszámolója szerint felidézte: az orosz támadások megsemmisítették az odesszai fekete-tengeri kikötőt a Barátság kőolajvezetékkel összekötő vezetékszakaszt. Szerinte ez nem az első ilyen csapás, és Oroszország továbbra is az energetikai ágazatot támadja.
– Hiába sürgetik a Druzsba vezeték javítását, az unióban is tisztában vannak vele, hogy azt orosz támadás érte, amelyben ukránok sebesültek meg – mondta Zelenszkij. Azt tanácsolta Orbánéknak, hogy a magyaroknak az oroszoknál kellene tiltakozniuk, sürgetve őket az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetésére.
Ukrajna levélben tájékoztatta az olajügyekkel foglalkozó EU-s testületet, hogy orosz katonai akció miatt üzemen kívül helyezték a Barátság vezetéket, közölték, elutasítják az „ultimátumokat és a politikai nyomást”.
– Oroszország teljes mértékben felelős a Druzsba vezetéken keresztüli olajszállítások megszakításáért, amely az ukrán kritikus infrastruktúra elleni terrortámadások következménye – áll a levélben.
Korábban Von der Leyen bizottsági elnök is kérte Zelenszkijt, hogy gyorsítsák a Barátság vezeték javítását. Orbán Viktor azt állította, hogy politikai okai vannak annak, hogy január vége óta szünetel Ukrajna felől az olajszállítás.
(Reuters - 24 nyomán)