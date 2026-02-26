Anyaország, Háború :: 2026. február 26. 17:06 ::

Orbán máris kihátrálna a 90 milliárd eurós vétóból, még csak nem is az olajszállítás újraindítását kéri cserébe

Orbán Viktor jelezte, hogy elállhat attól a vétójától, amely megakadályozza, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurót küldjön Kijevnek, amennyiben az Európai Unió felméri az Ukrajnában megsérült olajvezetékben keletkezett károkat – írja a Politico nyomán az Index.



Antonio Costa és Orbán Viktor 2025. február 3-án Brüsszelben (fotó: Nicolas Tucat / AFP)

A brüsszeli lap által megszerzett, csütörtöki keltezésű levélben, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnökének címzett, Orbán Viktor azt írta, „teljes mértékben tisztában van” azokkal a politikai nehézségekkel, amelyeket Budapest okozott a hitel blokkolásával.

Az EU-s tagállamok bírálták a magyar kormányfőt, amiért megváltoztatta álláspontját, miután egy orosz drón megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia a háború alatt orosz nyersolajat importált. Orbán Viktor szerint Ukrajna lassan halad a javításokkal, ezért Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot. Kijev és magas rangú uniós tisztviselők ezt tagadták, mondván, a károk mértéke teszi nehézzé a vezeték újbóli üzembe helyezését.

„Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon” – írta Orbán Viktor.

– Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió ötletét, amelyben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők is részt vennének a Barátság kőolajvezeték állapotának ellenőrzésére. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió megállapításait – olvasható a kormányfő levelében.

Egy névtelenséget kérő magas rangú uniós tisztviselő a lapnak elmondta, hogy az EU tudomásul vette a károk felmérésére vonatkozó kérést, ugyanakkor a biztonsági helyzet bonyolulttá teszi a feladatot. Eközben a tagállamok fokozzák a nyomást Budapesten, hogy tartsa magát korábbi vállalásaihoz.