Anyaország, Videók :: 2026. február 27. 08:58 ::

Orbán: Ukrajna megtámadott minket, most még nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat

Nem érkezett személyes válasz Volodimir Zelenszkijtől a csütörtöki levelemre, és még mindig nem jön olaj a Barátság vezetéken – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Emlékeztetett, hogy az ukrajnai nagykövetünket ugyan behívták Kijevben, ahol mondtak mindenfélét, de ő ezt nem tekinti megfelelő reakciónak. Mint hozzátette, az interjú után telefonos konzultációt tart Robert Ficóval, a szlovák miniszterelnökkel a helyzetről.

Ezután drámai hangon közölte: „megtámadtak bennünket, olajblokád alá vettek”. Most még nem az embereket, nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, abból gazdasági káosz lesz. Megint azt állította (noha ezt szakértők már számtalanszor cáfolták), hogyha nem érkezik orosz olaj, akkor ezer forint fölé megy a benzin ára, összességében olyan áremelkedések jöhetnek az egész gazdaságban, ami káoszhoz vezethet. Ilyenkor védintézkedéseket kell tenni. – Ezért nem adunk dízelt. Megfontoltuk az áramexport leállítását, de az ott élő magyarok miatt letettünk erről – folytatta. A 90 milliárdos ukrán hitelt és az újabb szankciós csomagot viszont megvétózták.

Szerinte az unióban még elhiszik, amit Zelenszkij mond, de mi ismerjük az ukránokat, tudjuk, hogy az „ukrán” elnök hazudik, amikor arról beszél, hogy műszaki okai vannak annak, hogy még nem jó a vezeték, valójában nincs akadálya annak, hogy az olajszállítás meginduljon. A miniszterelnök azt mondta, a magyar kormány felajánlotta, hogy „menjünk ki együtt és nézzük meg”, de az ukránok állítása szerint nem hajlandók fogadni egy tényfeltáró missziót. – Az ukránok bármire képesek, nem véletlenül kellett kirendelni a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez – folytatta a riogatást, felemlegetve, hogy néhány éve az ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot is. „Állami terrorizmus. Velük állunk szembe” – tette hozzá.

A miniszterelnök reagált arra a kérdésre, miszerint az ellenzék riogatásnak tartja azt, hogy Orbán katonákat vezényelt ki az energetikai létesítményekhez. Orbán azt tanácsolta a Tisza Párt elnökének, szó szerint említve Magyar Pétert, hogy „tanulmányozza a tényeket”. „Amit az ellenzék mond az mese. Amit a Tisza mond, meg Magyar Péter, azért van, mert az ukránok finanszírozzák őket” – jelentette ki Orbán. Szavai szerint „pontos tudásuk van arról”, hogy az ukránok finanszírozzák a Tisza Pártot, és „nyakig benne vannak a Tisza Pártban”.

– A horvátok a barátaink – fűzte tovább Orbán. Az az érdekünk, hogy a barátság fennálljon, és nemcsak azért, mert oda járnak a magyarok nyaralni, hanem horvát kisebbség is jelentős számban él Magyarországon. A horvátoktól Magyarország nem kér valamit, hanem azt mondjuk, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségüket. – Azt kérjük, hogy ha megjön az olaj a Mol tankerhajójából, akkor a kőolajat küldjék el Magyarországra – mondta Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy a horvátországi Adria-vezeték a kiegészítő vezeték, ahonnan tengeri szállításból tudunk olajat hozni Magyarországra. Ezt lehetne fővezetékké tenni, a horvátok most azt is állítják, hogy tudnának többet szállítani, ezt tesztelni fogjuk – tette hozzá. Az orosz olaj 13 dollárral olcsóbb mint a nyugati, a szállítással együtt a különbség felmegy 20 dollárra. Ezért ha nem lesz orosz olaj, abból áremelkedés és gazdasági káosz alakulhat ki. A Mol-finomítók az orosz olajhoz alkalmazkodtak, ezeket át kellene alakítani – ismerte el, de arra nem tért ki, hogy erre már négy év lett volna, de nem történt meg.

(Magyar Hang nyomán)