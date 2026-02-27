Háború :: 2026. február 27. 18:49 ::

Reuters: ukrán olaj is érkezett a Barátság vezetéken, Kijev számára is komoly a bevételkiesés

Nemcsak az orosz, hanem az eddig kevéssé ismert módon az Ukrajnából érkező olajszállítások is megszűntek Magyarország és Szlovákia felé azzal, hogy leállt a Barátság kőolajvezeték szállítása, miután orosz támadás érte a nyugat-ukrajnai szivattyúállomásokat. A kiesés komoly bevételtől foszthatja meg Kijevet, és akár saját kitermelésének leállítását is kikényszerítheti – írja a Reuters nyomán a 24.



Fotó: Gleb Garanich / Reuters

Három iparági forrás szerint a Barátság, kőolajvezeték nemcsak orosz, hanem ukrán olajat is továbbított Magyarországra és Szlovákiába egészen január 27-ig, amikor orosz rakétacsapás megrongálta a vezeték ukrajnai szivattyúállomásait – írja a hírügynökség. A szállítás azóta teljesen leállt.

Az ukrán olaj exportja eddig nem volt nyilvános, mert Kijev a háború kezdete óta titkosít minden kőolajtermelési és exportadatot. A leállás azonban most azt jelenti, hogy Ukrajna elesik egy olyan bevételi forrástól, amely segített mérsékelni a háború miatti költségvetési hiányt. Ha a kimaradás tartós marad, az ország akár saját olajtermelését is kénytelen lehet visszafogni, hiszen belföldi finomítói kapacitása a háború során gyakorlatilag megsemmisült – olvasható a cikkben.

A támadás előtt a források szerint Ukrajna havonta mintegy 40 ezer tonna olajat juttatott be a vezetékbe a Brody állomásnál, amelyet a Mol magyar és szlovák finomítói dolgoztak fel. A Mol, valamint a magyar és szlovák kormány egyelőre nem reagált a Reuters kérdéseire.