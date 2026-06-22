Háború :: 2026. június 22. 08:13 ::

Több tucat drón lelövéséről számolt be a moszkvai polgármester

Ötvenkilenc Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán az orosz légvédelem - közölte hétfő hajnalban Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

Sérültekről vagy anyagi károkról Szobjanyin nem számolt be, sem arról, hogy hol lőtték le a drónokat. Az írta, hogy a helyszíneken, ahol roncsok csapódtak be, mentőszolgálatok dolgoznak.

A Domogyedovo, a Zsukovszkij és a Seremetyjevo repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 301 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 14 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közlése szerint egy hét alatt 89 ukrán irányított légibombát, öt HIMARS-rakétát, nyolc Flamingo manőverező robotrepülőgépet és 3909 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

(MTI)