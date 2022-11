Publicisztika :: 2022. november 19. 22:42 ::

"Egy teljes magyar kisvállalkozói szektor mehet most tönkre"

Mint ismert, az üzemanyag-ársapka miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek a kisbenzinkutak Magyarországon. A kormány ugyan azt ígérte, hogy segítségükre siet, ám a valóság eddig igencsak más képet fest.

A címben megfogalmazott idézet pedig egy Baranya megyei kisbenzinkút tulajdonosától való . A napokban jött ugyanis a bejelentés, hogy jövő héttől a Mol nem szállít üzemanyagot a kisbenzinkutak számára. Tekintve, hogy már így is súlyos volt a helyzet, nem is valóságtól elrugaszkodott kijelentés a fenti...



Kép: Pavel Bogolepov / Népszava

Azt már eddig is tapasztalhattuk, hogy a kisebb benzinkutakon, melyek fenntartói nyilván magyar vállalkozók, az elmúlt hónapokban igen komoly gondokkal küszködtek, 10-20 literes korlátozások, de sokszor olyan is előfordult, hogy elfogyott az üzemanyag, de ennél még drasztikusabb történések is voltak.

Éppen pár hete volt szerencsém szót váltani egy közeli érintettel, a helyszín pedig Bélapátfalva. Tehát van, ahol már nem csak arról van szó, hogy készlethiány lépett fel, hanem egyenesen be is kellett zárniuk. Ilyen hely az említett település is, amely egyébként hivatalosan városi státuszban van. Helyi értesüléseim szerint végleg bezárt az ott lévő kisbenzinkút, így a település üzemanyag-ellátás nélkül maradt.

Bár emlékezetes, az volt a vállalás, hogy a bezárt kutakat a Mol majd megvásárolja, de semmi ilyen nem történt, nem nyitották újra, s nem is vették meg. De tudni érdemes, Bélapátfalvától mintegy 8 kilométerre helyezkedik el Szilvásvárad, ahol egy Mol-kút üzemel. A helyiek szerint kétségtelenül ez az oka, hogy nem kezdtek semmihez a tönkrement kiskúttal, „bár ezt nyilván soha nem fogják bevallani”.

Jelen pillanatban az a helyzet, hogy Egertől Szilvásváradig nincs egy benzinkút sem 40 kilométeres körzetben. Eger és Szilvásvárad között Bélapátfalván túl található tucatnyi falu is. Nyilván nem egyedi esetről van szó, országszerte hasonló bezárások várhatóak.

S hangsúlyozom, ez még a Mol bejelentése előtt történt.

Nagyjából 1000 magyar vállalkozásként működő kisbenzinkút van hazánkban, akik a túlélésért küzdenek, miközben a Mol rekordnyereséget könyvelhetett el. Nem elég, hogy a kis benzinkutak az eladott üzemanyagon alig keresnek, de most már a szállítási költségeket is nekik kell (kellett?) viselniük, valamint a megemelkedett rezsiárakat is ki kell termelniük. Egészen szürreális jelenetek játszódnak már le most is, például egyliteres (!) üzemanyagkorlátot jelentett be egy siklósi és egy hosszúhetényi benzinkút üzemeltetője, mert nem kapnak utánpótlást a beszállítóiktól, és így néhány napig még kihúzzák a készleteikkel. Nem véletlen, hogy a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) is megdöbbent bejelentésén, hogy a vállalat nem lát több száz kis benzinkutat, és azonnali felülvizsgálatot kérnek Hernádi Zsolt elnöktől.

-– Nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg több száz partnere (még ha kényszerből is) ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva. Nem a kényszerű partnerek megélhetése a tét, hanem az ország ellátása. Nem a nagyvárosok számtalan benzinkútjának ellátása a tét, hanem a vidéki lakosság, a gazdálkodók ellátása – fogalmazott közleményében a szervezet elnöke, Egri Gábor.

Soha nem látott sötét fellegek gyülekeznek tehát a fejük felett, a következő hetek pedig – sajnos – magyar vállalkozások tönkremenetelét, magyar családok nehéz helyzetbe kerülését fogják elhozni...

Lantos János – Kuruc.info

