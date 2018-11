Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. november 19. 21:34 ::

Részegen, bedrogozva, jogosítvány nélkül száguldozva gázolta halálra idős áldozatát egy cigány Érden - hazudik a rendőrség

Azt már lassan megszokottnak mondhatjuk, hogy a rendőrségi újbeszél által semmitmondóvá maszkírozott, valójában a valóságot elfedő, a gazembereket többnyire faji alapon mentegető közlemények szerint a "szóváltásba keveredés" nem más, mint támadás a gazdanép ellen (lásd a közelmúltból pl. itt, itt vagy itt), sőt egyenesen a magyargyilkosság szinonimája, mint ahogy a tragikus badacsonyi eset is bizonyítja. De tudjuk azt is, hogy a "családi házba bemenetel" valójában betörés, a "jármű tulajdonos tudta és beleegyezése nélküli elindítása" pedig az autólopás - folytathatnánk a sort.

Voltak is olyan korok, amikor a sorok között olvasás talentuma elengedhetetlennek számított az igazság kiderítésének útveszőiben, de most van egy jó és egy rossz hírünk. Kezdjük a jóval: ezek a korok végre letűntek. És jöjjön a rossz hír: mára sokkal aljasabb alakult ki.

Nem elég ugyanis a sorok között olvasni, mert nincs már mit onnan kibogarászni. A valós történéseket el sem rejtik: egész egyszerűen másról írnak, mint ami megtörtént.

Lássuk az alábbi rendőrségi közleményt , ami egy múlt hétfői, érdi "közúti balesetről" szól:

Baleset történt Érden A Bajcsy-Zsilinszky úton két autó frontálisan ütközött. Közúti közlekedési baleset történt 2018. november 12-én 9 óra 40 perckor Érden, a Bajcsy-Zsilinszky úton, ahol eddig tisztázatlan körülmények között két személygépkocsi frontálisan ütközött, melynek során egy gyalogost elsodortak (kiemelés tőlünk - Kuruc.info szerk.). A baleset következtében a gyalogos a helyszínen életét vesztette. A rendőrök a baleset helyszíni szemléjét megkezdték, a forgalmat a környező utcákba terelik.

És akkor nézzük, hogy ezzel szemben mi is történt Érden! Ugyanis az internet korában senki, aki értelmesebb, mint hat pár rendőrcsizma, nem gondolhatja, hogy nem tör a felszínre valahol az igazság.

A Zoom.hu nevű portál is közölte a "baleset" hírét, idézve a katasztrófavédelem és a rendőrség hazugságát ("... melynek során egy gyalogost elsodortak").

És mit ád Isten? A portál kommentszekciójában feltűnik a "valódi áldozat", vagyis a balesetet okozó nővérkéje, és egy, a történéseket első kézből ismerő férfi. A nem éppen Kazinczy-díjas eszmecsere nyomán viszont kiderül, hogy:

Egy bedrogozott, mocsárrészeg cigány, jogosítvány nélkül száguldozott lakott területen 150 km/h-s sebességgel, melynek során halálra gázolt egy 83 éves vétlen embert.

Szó sincs semmiféle "frontális ütközés következtkeztében elsodrásról".

A gyilkos cigány nővérének reakciója pedig nem is lehetne aljasabb, vagy fogalmazhatunk úgy is, nem is lehetne cigányosabb:

a 83 éves ember már úgyis élt eleget, a lényeg, hogy életben maradt a BMW sofőrje, vagyis az ő öccse.



A gyilkoscigány nővérének Szandika Erdi nevű profilja pofázmányára kattintva érhető el.

A hozzászólások vágatlanul alább olvashatók. Kizárólag alacsony vérnyomásúaknak ajánlott!

(Gábor a szemtanú munkatársa, Szandika Erdi néven ír a gyilkoscigány nővére, Varga Hermina néven pedig egy másik, fajilag érintett nőstény.)

A képernyőmentés rákattintva nagyítható.

Az ügyészség közleményére majd egy hetet kellett várni, de alátámasztja a fentieket, és egyértelműen cáfolja a rendőrség "ütközés során elsodrós" baromságát:

Ittasan száguldva gázolt halálra egy gyalogost A Budakörnyéki Járási Ügyészség indítványt tett annak a férfinak a letartóztatására, aki ittasan száguldva halálra gázolt el egy gyalogost Érden, majd egy másik járműnek ütközött, amelynek a vezetője a baleset során életveszélyes sérüléseket szenvedett el. A bűnügy gyanúsítottja, egy fiatal férfi 2018. november 12-én délelőtt ittasan vezetett Érd utcáin. Az autójával a megengedett sebességnél lényegesen gyorsabban haladt. A férfi vezetői engedélye egy éve lejárt. Amikor a Bajcsy-Zsilinszky úton a gyógyszertár elé ért, észrevett egy gyalogost, a bűnügy egyik sértettjét, aki az úttestre lépett. Enyhén balra húzta a kormányt, ám így is elütötte a sértettet, aki az ütközéstől kb. 58 méterre az úttestre zuhant. A férfi áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött az ott szabályosan haladó tehergépkocsival. A tehergépkocsi vezetője, a bűnügy másik sértettje súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a gyalogos sértett a helyszínen életét vesztette. A halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével gyanúsított férfi szökésének veszélye fennáll. Okkal lehet tartani attól is, hogy a férfi szabadon hagyva tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével veszélyeztetné a nyomozás sikerét. A nyomozás során a gyanúsított jelenléte és a bizonyítás eredménye kizárólag a letartóztatásával biztosítható. A Budakörnyéki Járási Ügyészség ezért indítványozta a férfi letartóztatásának elrendelését.

Mint láthatjuk,olyan részletek is napilágra kerültek, miszerint a vétlen kisteherautó sofőrje is életveszélyes sérüléseket szenvedett, illetve hogy a szerencsétlen áldozat az ütközés hatására 58 métert repült...

Hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem sok minden változott az elmúlt, tök mindegy hány évben.

(Kuruc.info)

Frissítés: Továbbra is vetít a pintérség

Elrendelte letartóztatását a bíróság annak a férfinak, akit a Pest megyei rendőrök halált okozó ittas járművezetéssel gyanúsítanak a 2018. november 12-én Érden történt gázolás ügyében - írja hétfői közleményében a rendőrség, mely kénytelen volt legalább annyit elismerni, hogy bizony a gázolás után történt az ütközés. Bár még mindig ragaszkodnak a "közlekedési baleset" verziójához, kiegészítve azzal, hogy szegény gyilkos is súlyosan megsérült. Alább a folytatás.

"Ahogy arról korábban hírt adtunk, közúti közlekedési baleset történt 2018. november 12-én délelőtt Érden, a Bajcsy-Zsilinszky úton. A jelenlegi adatok szerint a baleset során egy személygépkocsi előbb egy gyalogosan közlekedő idős férfit elgázolt, majd egy másik gépkocsival frontálisan ütközött. Az elgázolt gyalogos a helyszínen életét vesztette, a járművek vezetői pedig súlyosan megsérültek az ütközés következtében. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai az üggyel összefüggésben egy 27 éves érdi férfit hallgattak ki gyanúsítottként halált okozó ittas járművezetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására, amelyet az illetékes bíróság 2018. november 19-én elrendelt."

Kapcsolódó: