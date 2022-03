Anyaország, LMBTQP+ :: 2022. március 29. 12:31 ::

Szijjártó Majka néven emlegetett covidtestvére hányik a fideszes kommunikációtól

Az én Magyarországom című minisorozatot indított a Partizán, melyben Gulyás Márton közéleti szereplőkkel beszélget a magyar politikai helyzetről, és arról, hogy milyen országban szeretnének élni. A sorozat első vendége Majka (valódi nevén Majoros Péter) volt, akivel közel egy órán át vitattak meg olyan kérdéseket, mint a tanársztrájk, az ápolók fizetése, az orosz-ukrán háború vagy éppen az április harmadikai választások. Azt például fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy már a háború megindítása előtt is háborús bűnösnek tartotta Vlagyimir Putyint.



Felmerült a kormány gyermekvédelmi népszavazása is, melyre szintén április harmadikán lehet szavazni. Gulyás Márton kérdésére, hogy mit gondol arról, hogy a pedofília" összemosható-e az lmbtq+ emberekkel", kifejtette az álláspontját. Arra a kérdésre, hogy a négykérdéses népszavazáson részt fog-e venni, azt válaszolta: "abszolút".

Gyűlölöm ezt a reklámot, mikor a kislány kijön az iskolából és kérdezi, hogy mi volt ma. Válaszol, hogy »itt volt egy bácsi, aki azt mondta, hogy én akár fiú is lehetek, majd eldönthetem később.« Az anyukája egy nagyon megáldott színészi tehetséggel így csinál, és átöleli, magához szorítja. Undorítónak tartom ezt a fajta hozzáállást. Ezt pont ugyanúgy csinálja, mint annak idején a menekültválságnál a kommunikációban, ettől én hányok.



Ettől is lehet hányni...

(Kivéve, hogy gyakran éppen saját maguk teszik önként, és például éppen a "Budapest Pride" cenzúrázta a gyermekszexualizálás miatti liberális kritikát, a pedofília normailzálási kísérleteinek pedig nagy hagyománya van, ajánljuk a kapcsolódó anyagainkat is - a szerk.) Ezután elmondja, hogy a nem heteroszexuális emberek nem összemoshatók a pedofíliával, hiszen sokukkal dolgozik együtt a tévében...

Abban is biztos vagyok, hogy a Fidesz abban jól dönt, hogy nem bízza különböző szakemberekre azt, hogy döntsön a gyerek arról, hogy ő mi szeretne lenni, tehát nem ad neki útmutatást, hanem azt mondja, hogy ez a családon belül történjen meg 18 év alatt. Értem, hogy eddig nem mutatott senki, de ne is mutasson, ebben abszolút egyetértek.

Azt sem a 24, sem a Telex, sem a Mandiner nem tartotta fontosnak kiemelni, hogy azt viszont mindjárt a téma bevezetése során kimondta azt is az "előadóművész úr", hogy a "nem heteroszexuálisok egy szegmense" veszélyes a gyerekekre. Azt persze nem is állítják túl sokan, hogy minden egyes homokos pedofil lenne, az LMBTQP-propaganda veszélyei annál a nyilvánvalóbbak, úgy tűnik, akárhogy is csomagolta be, Majka számára is. De sebaj, a kormányt buzizó "hétgyermekes keresztény" Márki-Zay, ha nem is gyerekekkel, de már dolgozik az érzékenyítésen . Majd a Fidesz megvédi a gyerekeinket, pontosabban nem, azt véletlenül sem tenné , vagy csak ha szavazatokat hoz a kommunikáció. Valahogy mi is érezzük ilyenkor a hányingert...

Talán azért, mert Amerikában ez a trend

A "Desmond is Amazing" (Desmond csodálatos) néven ismert kisfiút így nyomorította meg, és tette meg világhíres transzikonná az agymosás:

Amikor a balos ózdi rappernek kínos a politikusok helyesírása...

Majoros Péter szerint az nem kérdés, hogy ki nyeri a választásokat. „Azt gondolom, hogy ha a Fidesznek megint kétharmada lesz, az szerintem alapvető probléma inkább” – mondta.

Majka ebben az adásban is elmondta azt, amit már korábban is kifejtett Gulyás Mártonnak, hogy a baloldaliság áll hozzá közelebb. Beszélt arról is, hogy szerinte bárki is nyeri a választást, annak biztosan önkritikát kell majd gyakorolnia. A Fidesznek szerinte azért, mert az elmúlt három évben voltak olyan ügyei, mint amilyen például a Szájer-ügy is volt, ami az emberekben kérdéseket vet fel. Szerinte a választások után az ilyen ügyeket rendbe kell rakni. Hosszasan sorolta a baloldal hibáit, és szó szerint ezt is mondta: „Elképesztő, hogy helyesen írni nem tudnak, baszd meg!”

Majka a NER-ben is boldogul, hiszen együtt vészelték át Szijjártóval a koronapestist

fideszes "kultúra" már csak ilyen, bár a kormányszolga TV2-nek dolgozó Majoros a kritikusabbak közé tartozik. Egyelőre...

És íme a teljes beszélgetés

Amire normális élettel rendelkező embernek nehezen akadhat egy órája, különösen ilyenkor, amikor dübörög a választási és háborús propaganda minden mennyiségben, így eláruljuk, hogy a "nem heteroszexuális" tematikájú rész a 49. percnél kezdődik.

(Kuruc.info - 24 - Telex - Mandiner nyomán)

