2023. július 7.

Normalitáspárti közlemény: Vessenek véget a hazai hatóságok az LMBTQP-lobbi törvénysértő, gyermek- és családellenes tevékenységének!

Alulírott hazafias szervezetek és közéleti személyiségek, akik már hosszú évek óta küzdünk a nemzetközi LMBTQP-mozgalom hazai térnyerése ellen, fontos mérföldkőnek tekintjük és örömmel üdvözöltük a 2021-ben hatályba lépett gyermekvédelmi törvényt. Aggódva tapasztaljuk azonban a hazai hatóságok egy részének évek óta tartó azon törvényi mulasztását, hogy nem szereznek teljeskörűen érvényt a magyar gyermekeket és családokat védő hatályos törvényi rendelkezéseknek, és nem szabnak gátat intézkedéseikkel a felforgató LMBTQP agresszív propagandatevékenységének.

Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésének 2020. december 23-a óta hatályos rendelkezése szerint „Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát”, amely ilyen módon egy elidegeníthetetlenül fontos személyiségi joggá vált minden gyermek számára. Hazánkban ezen alaptörvényi norma szerint „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”. Vagyis a szülőknek ugyan joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést, de még nekik sincs joguk gyermekeik részére „LMBTQP-nevelést” választani!

A hazai Btk. 208. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Azt pedig, hogy a kiskorúak LMBTQP-propagandával való befolyásolása – minimálisan is erkölcsileg és érzelmileg, de akár testileg is – veszélyezteti a fejlődésüket, a Gyermekvédelmi törvény 6/A. §-a határozza meg, mikor megfogalmazza, hogy „tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.

Az vitathatatlan, hogy már maga a közrendet sértő „Pride” felvonulás is népszerűsíti és megjeleníti ezeket az aberrációkat, és oda egyes felelőtlen szülők bizony elviszik a gyerekeiket is, ahogy az ilyen eseteket az elmúlt években készült számtalan képfelvétel bizonyítja. Ezekben az esetekben bizony a rendőrségnek intézkedési kötelezettsége lenne, amit évek óta elmulaszt! Ahogy az olyan rendezvények megtiltását és a szervezők elleni eljárások indítását is elmulasztják, melyek közvetlenül vagy közvetve (pl. egyes tanárok „felkészítésén” keresztül) a gyerekek iskolai LMBTQP-„érzékenyítését” célozzák.

Feltesszük a költői kérdést, hogy a pedofil céljaikat makacsul tagadó LMBTQP-szervezetek és személyek vajon milyen céllal kívánják ilyen elszántsággal elfogadtatni a gyerekekkel az aberrációikat, ha nem a mögöttes pedofil szándékaik miatt? Saját magukat leplezik le ezáltal!

A küszöbön álló idei, július 15-i LMBTQP-felvonuláson milyen módon és eszközökkel kívánja a rendőrség megakadályozni, hogy a felvonulásra jellemző erkölcstelen, magamutogató, szexuális aberrációkat bemutató cselekményeket az odavitt kiskorúak a törvény szándéka szerint ne lássák?

Fontosnak tartjuk, hogy az alkotmányos feladatának megfelelően az állam minden szerve sokkal hatékonyabban védje a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Helyesnek tartjuk azt is, hogy legalább a 18 éven aluliak számára elvileg tiltják a homoszexualitást népszerűsítő olyan tartalmak közzétételét, amelyek mára már végzetesen megrontották a nyugati társadalmak korábban még egészséges nemi identitását, mentalitását.

Ugyanakkor a szexuális deviáns propaganda visszaszorításához és tilalmának érvényesítéséhez elengedhetetlennek tartjuk a fenti tiltó rendelkezések érdemi kikényszerítését és azt, hogy a hazai Büntető Törvénykönyv szigorú büntetéssel rendelje sújtani a tilalom megszegőit. Fontos lenne az is, hogy a szexuális deviáns propaganda ne csak a kiskorúak irányában, hanem a társadalom egésze tekintetében is legyen tiltott.

https://www.youtube.com/watch?v=S4tXLIXfQNc, Követeljük ezennel a magyar rendőrség és ügyészség szerveitől: ahelyett, hogy a gyermek- és családvédő civil tiltakozó akcióink miatt, amelyekkel a fent részletezett veszélyekre törvényes eszközökkel fel kívánjuk hívni a társadalom figyelmét vagy a vélemény-nyilvánítási szabadság jogával élve, ki kívánjuk fejezni tiltakozásunkat az ilyen romboló tevékenység ellen téves jogi alapon rendszeresen koncepciós jellegű eljárások indítanak (pl. https://mandiner.hu/belfold/2023/06/budahazy-gyorgy-lmbtq-tiltakozas-rendorseg-meg-nincs-dontes https://pestisracok.hu/az-europai-unio-birosagatol-kerhet-allasfoglalast-a-fehervari-jarasbirosag-az-lmbtq-zaszloegetes-ugyeben/ ) végre foganatosítsanak közrendet védő, megfelelő és hatékony bűnügyi és hatósági intézkedéseket a társadalomromboló, felforgató LMBTQP szervezetek tevékenységével és rendezvényeivel szemben!

Követeljük továbbá a rendőrségnek és az ügyészségnek a – képzési rendszerekbe is beépülni törekvő – genderlobbi befolyása alóli felszabadítását!

A szivárványos zászlók középületekre tűzésének törvényi tilalmát továbbra is szükségesnek tartjuk, bízunk benne, hogy ez a javaslat végre – a tavalyi elutasítást követően – mielőbb támogatást nyer az Országgyűlésben. Egyes települési önkormányzatok épületein ugyanis a helyi közakarat ellenében, az állampolgárok többségének meggyőződését súlyosan sértő módon, megbotránkozást kiváltva, nagy nyilvánosság előtt teszik közszemlére a szivárványos zászlót, s ha ezt eltűrjük, az iskolák és óvodák épületei lehetnek célpontjai az LMBTQP-propagandának magyar gyermekeket súlyosan veszélyeztető módon.

Nincs hova hátráljunk! Ennek jegyében végül jelezzük, hogy idei Pride egyes rendezvényei kapcsán is törvényes gyermek- és családvédő, normalitáspárti akciók végrehajtására kerül sor.

Budapest, 2023. július 7.

Barcsa-Turner Gábor (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom)

Budaházy Edda (Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom)

Csíkhelyi Levente (European Patriots Unite)

dr. Gaudi-Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)

Kelecsényi Nándor (Nemzeti Filmkészítők Egyesülete)