Gonzalo Lira amerikai-chilei állampolgárt három hónapig tartották fogva egy ukrajnai börtönben, mert állítólag orosz propagandát terjesztett.

Az ukrán ügyészség hivatalos dokumentumokban elismerte, hogy a külföldi újságíró valójában semmilyen bűncselekményt nem követett el azzal, hogy olyan videókat tett közzé a YouTube-csatornáján, amelyekben a Nyugatot és az ukrán kormányt bírálta, és kijelentette, hogy az orosz támadásokat és az ukrajnai háborút Kijev provokálta ki.

Lirát tavaly már letartóztatták egyszer, majd elengedték, de idén május 1-jén újra elfogták, börtönbe került, és nem engedték kommunikálni a családjával. Nem hívhatott ügyvédet, és a chilei nagykövetség emberei se látogathatták meg, írja a Hetek.

A Harkivban tevékenykedő újságíró azt állítja Twitter (X)-bejegyzéseiben, hogy látszólag mindent törvényesen csináltak az ügyében, de valójában megkínozták a börtönben.

Right now, I'm about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary.



Either I'll cross the border and make it to safety, or I'll be disappeared by the Kiev regime.



This is what's happened to me over the past three months.



1/25