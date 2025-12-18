Anyaország :: 2025. december 18. 08:54 ::

ÉKM: a Strabag nem vállalt írásos garanciát az M30-on elvégzett javításaira

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2025. december 16-án nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. A Strabag ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadja a hibás teljesítés tényét. Egyértelmű, hogy a Strabag továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért - közölte a minisztérium.

A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű, írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni - fogalmazott közleményében az ÉKM.

Fentiek miatt az Építési és Közlekedési Minisztérium szerdán döntött a Strabag által nyújtott bankgarancia lehívásáról, továbbá minden rendelkezésre álló jogi eszközzel védjük a köz és a közlekedők érdekeit - írták.

Az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért való teljes felelősség a Strabagot terheli. Amennyiben az elkövetkező hónapokban vagy években ugyanilyen vagy hasonló hiba fordul elő, ami miatt az autópályát ismételten le kell zárni, azért a Strabagnak kell teljes körűen felelnie - hangsúlyozta az ÉKM.

A minisztérium felhívja valamennyi, közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes - áll a közleményben.

(MTI)