Folytatódik a Strabag-Lázár háború: bejelentették, ám mégsem nyitják meg az M30-as autópályát holnap

„Sajnálattal értesültünk arról, hogy a Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát” – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden este az MTI-vel. Mindössze pár órával azután, hogy bejelentették: szerdától ismét járható lesz az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakasza.

Az ÉKM kedden este azt írta, csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a „Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.” A közleményben felidézték azt is, hogy a Strabag 2025. december 11-én készre jelentette a felújítást, és december 16-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel is az autópályákat üzemeltető MKIF Zrt. részvételével.

A szakasz felújítása miatt már hosszú ideje vita van a minisztérium és az osztrák cég között. A Lázár János vezette tárca szerint az autópálya-szakasz a kivitelező Strabag hibája miatt volt hosszú ideig lezárva.

A Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről, de a cégnek továbbra is garanciát kell vállalnia – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn.

Lázár János az utóbbi hónapokban zajos konfliktusba került a Strabaggal – amit egy ponton úgy jellemzett, hogy „átbasztak minket” –, és azt állította, hogy minden a cég hibájából történt az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán, ahol a töltés megcsúszása miatt újjá kellett építeni a 150 ezer köbméteres talajszörnyet.

(24 nyomán)