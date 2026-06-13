Anyaország :: 2026. június 13. 18:24 ::

Bódis Krisztáék már hivatalosan is kormánybiztosok

Június 13. szombattal kormánybiztossá nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök a Tisza Párt három fontos politikusát, Bódis Krisztát, Rost Andreát és Radnai Márkot - derül ki a péntek este megjelent, 69-es számú Magyar Közlönyből – írta meg a kormánypárti lakájmédia szerepére törő Telex, amelyet a Magyar Jelen szemlézett.

Lannert Judit kinevezése, majd az Amnesty International nyomulása már beszédes előjelek voltak, így aligha meglepő, hogy Bódis is feltűnt a gyerekek körül. Most már hivatalos, hogy ő lesz a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztos. A Csipke Józsika megalkotója tehát a következő négy évben megalkothatja a nemzeti társadalompolitikai stratégia alapjait. Mivel, mint az Amnesty International és Háttértársaság is rámutatott, az ő irányvonalával a magyarság több mint 60 százaléka egyetért, így azt is mondhatjuk, amit ő vall, annak ma, megcsonkított, megnyomorított hazánkban kétharmados támogatottsága van - értékel a lap.



Fotó: Tisza Párt

Radnai ezzel párhuzamosan megkapta a „működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos” címét, mely keretében neki adták feladatul, hogy hozza létre a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet. Emellett vizsgálnia kell a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat kell kidolgoznia a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére. Ő lesz az, aki majd javaslatokat tesz „a magyar emberek testi, lelki, gazdasági jólétének biztosítását célzó kormányzati intézkedésekre” és nyomon kövesse, valamint értékelje „ezen kormányzati intézkedések megvalósulását és eredményeit”.

A harmadik határozat Rost Andreát tette a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá. A lovári- és jiddisrajongó Rostnál jobb helyen nem is lehet a zenekultúra. Az ő feladata lesz ebben a munkakörben a magyar zenekultúra népszerűsítése, tartalmasítása, és „a magyar zene múltja, jelene és jövője támogatását és megbecsülését szolgáló programok és javaslatok” kidolgozása.

Reméljük, feladatkörében nem lesz olyan feledékeny, mint mikor a vagyonáról kell beszámolót készítenie. Bár, azt is be kell látni, kemény éveket élt túl a 16 évnyi „Orbán-diktatúrában”, ahol sikerült annyi vagyont felhalmoznia, hogy számba se tudja már venni, így néha egy-egy bevallásból „kimarad” egy potom 200 milliós villa. De kit érdekel ez már a felszabadulás után? - firtatja a Magyar Jelen.

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