Radnai Márk és Rost Andrea is kormánybiztos lesz

„Radnai Márkot, a TISZA alelnökét az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak kértem fel. Rost Andreát, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas világhírű operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízom meg” – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök.

Magyar Péter azt is közölte, hogy a Tisza-kormány a „közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében” létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet. Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű.

A leendő miniszterelnök azt írta, hogy a kormány biztosítja az Intézet működésének feltételeit, valamint a kormányzati kapcsolattartás érdekében kinevezi Radnai Márkot működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Magyar szerint az Intézet létrehozását az indokolja, hogy a közéletben felhalmozódott problémák megértéséhez és kezeléséhez szélesebb körű tudásra, rendszerezett tapasztalatokra és strukturált társadalmi bevonásra van szükség. Az intézet célja ezért a döntéshozatal szakmai és társadalmi megalapozása.

Magyar Péter azt írta, hogy a Működő és Emberséges Magyarország Intézet működésének középpontjában a tudás és a részvétel áll. „Feladata, hogy feltárja és rendszerezze az állampolgári tapasztalatokat, vizsgálja a társadalmi részvétel hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, valamint ezek alapján módszertani javaslatokat dolgozzon ki a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére” – írta. Az intézet ajánlásokat fogalmaz majd meg, hogy a társadalmi részvétel hogyan építhető be rendszerszinten.

Magyar szerint a demokratikus működés minősége a választások mellett azon is múlik, hogy a döntések előkészítése során mennyiben jelennek meg az állampolgárok valós tapasztalatai és érdekei. „A társadalmi részvétel megerősítése a működő és emberséges kormányzás alapfeltétele.” Hozzátette: az Intézet nem helyettesíti a demokratikus felhatalmazással rendelkező intézményeket.

Radnai Márk a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként indult a Komárom-Esztergom megye 2. számú választókerületben, amit meg is nyert. Radnai már 2024-ben, Magyar Péter nyilvánosság elé lépésekor beállt Magyar Péter mögé, a kezdetektől ő a Tisza Párt alelnöke.

"Nagykövetből" kormánybiztos

Rost Andrea jelöléséről Magyar Péter azt írta: Rost évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. „A milánói Scalától a New York-i Metropolitan Operán át a világ vezető operaszínpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent: tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást” – fogalmazott.

Magyar Péter szerint Rost Andrea művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce. „A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadóművészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak” – fogalmazott.

Rost Andrea kormánybiztosként azért fog dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon.

Frissítés: Radnai Márk: "történelmi lehetőség"

Radnai Márk a kormánybiztosi felkérésről azt írta a Facebookon, hogy az intézet nem egy kirakathivatal lesz, hanem egy olyan szakmai intézet, amiben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak. Az intézet megszervezi a teljes társadalmi részvételt, az emberek hangját nemzetközi példák alapján rendszerszintű javaslatokká alakítja, majd ezekből modelleket készít a kormányzat részére. Egy hely, ahol az emberek tapasztalataiból, a közös problémáinkból és a jövőről szóló elképzelésekből végre valódi, működő megoldások születhetnek - részletezte.

Mint írta, feladata az lesz, hogy ezek a javaslatok ne álljanak meg félúton, hanem végigmenjenek a törvényhozáson és és valódi változássá váljanak. "Az intézet a társadalom bevonásával tervez. A kormány pedig dönt és megvalósít", a kettő között pedig van egy híd. "Ez szerintem történelmi lehetőség. Ez a valódi demokrácia" - írta.

Rost Andrea: "Egész életemben hittem abban, hogy a zene mindenkié"

Rost Andrea szintén a Facebookon nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyar Péter felkérésére a magyar zenekultúra ügyéért dolgozhat. "Egész életemben hittem abban, hogy a zene mindenkié. Olyan határtalan kút, amelyből mindannyian annyit meríthetünk, amennyit csak szeretnénk, de csak akkor ad valódi erőt, ha tiszta forrásból fakad" - fogalmazott a Kossuth-díjas operaénekes.

Küldetésének tekinti, hogy a magas minőségű zenei élmény az ország minden szegletébe eljusson, a legkisebb településekre és közösségekbe is. A közönséget és különösen a gyermekeket azzal tiszteljük meg igazán, ha valódi értéket adunk át nekik. Fontosnak tartom, hogy aki zenét tanul, megfelelő hangszeren tehesse, aki pedig hallgatja, olyan élményt kapjon, amely nyitottságot, figyelmet és örömöt ébreszt benne - írta.

"Azért fogok dolgozni, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon" - olvasható Rost Andrea bejegyzésében.

(Telex - MTI)