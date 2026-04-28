Bódis Kriszta kormánybiztosként felel a "nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért"

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Tanács Zoltánt, a Tisza Párt Működő és Emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke kedden Facebook-oldalán a két miniszter bejelentése mellett azt is közölte, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.

Magyar Péter tájékoztatása szerint Tarr Zoltán miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film "politikai befolyás alóli felszabadításáért" és fejlesztéséért.

Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Hozzátette: Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben "tudatosan elhanyagolt és leépített" műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve a területen dolgozókkal.

Szintén a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is - jelezte.

Magyar Péter bejelentette, hogy Tanács Zoltán miniszterként azért felel majd, hogy Magyarország egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni.

Tanács Zoltán feladata lesz az is, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen, és az ügyintézés kényelmes legyen - írta a Tisza Párt elnöke.

Megjegyezte: Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása, valamint egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik.

Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd - közölte Magyar Péter.

Kiemelte: Bódis Kriszta több mint harminc éve dolgozik "terepen", ahol kiépítette a Van Helyed rendszert, amely a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen.

(MTI)