Anyaország :: 2026. június 26. 20:02 ::

Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény

Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben.

A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárathatja a benzinkutat. A törvény erre vonatkozó passzusai a kihirdetést követő 16. napon lépnek hatályba.

A biztonsági kőolajkészletet a miniszter rendelete alapján lehet felhasználni. A rendeletben a miniszter meghatározhatja a felhasználás célját, ütemét, és az ország működését biztosító felhasználók részére a felszabadított biztonsági készlethez elsőbbségi hozzáférést engedhet, emellett meghatározhatja a visszapótlás során alkalmazható legmagasabb árat.

A már felszabadított biztonsági készletek felhasználására az eljárások megkezdésekor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

(MTI)