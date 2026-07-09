Videók :: 2026. július 9. 18:40 ::

Kapitány István fogja eldönteni, mikor használhatjuk a mosógépünket?

Toroczkai László arról beszélt a parlamentben: nem egyértelmű a kormány kommunikációja az energia felhasználását illetően. A napokban, a hőség idején a kormány arra kérte a lakosságot, hogy bizonyos napszakokban korlátozza az energiafelhasználást, de nem örülnek az emberek, ha a kormány be akarja osztani, mikor használjanak energiát - mutatott rá.

Közölte: mindeközben Ukrajna a villamosenergia-felhasználásának jelentős részét magyarországi importból fedezi. Ha a magyaroknak meg akarják szabni, hogy mikor használjanak energiát, miért exportálunk óriási mennyiséget Ukrajnába? - kérdezte.