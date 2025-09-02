Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 2. 14:01 ::

Tényleg "szerelmi kapcsolatban állt" a 32 éves sógor a "fiúzós" 11 éves cigánylánnyal, akit később megfojtott

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki szerelmi viszonyt folytatott egy 11 éves lánnyal, majd megfojtotta 2024 szeptemberében Nyíregyházán - közölte a főügyészség kedden az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, a vádirat szerint a férfi 2024 nyarán költözött be a lány és családja által lakott tiszarádi lakóházba, ahol egy szobában aludt öt kiskorú gyermekkel. A vádlott annak ellenére létesített szexuális kapcsolatot a lánnyal, hogy tudomása volt az életkoráról.



A férfi 2024. szeptember 21-én kötözésre kísérte kórházba a kislányt, majd Nyíregyháza belvárosában sétáltak. Útközben a férfi megivott egy üveg bort, és egy erdős részen szexuális kapcsolatot létesített a sértettel. A lány ekkor említette meg a vádlottnak, hogy teherbe esett, születendő gyermeküket pedig meg akarja tartani. A férfi ezen feldühödött, ököllel arcon ütötte, majd a földön fekvő lányt egy ruhaneművel megfojtotta.

A főügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit emberölés és szexuális erőszak minősített esetével vádolja, vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta azzal, hogy a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi legalább 25 év után legyen feltételes szabadságra bocsátható - közölték.