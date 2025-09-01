Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 1. 16:42 ::

Megyeri rabbi kegyeletsértése: nem is az éhezéstől soványak a palesztin gyerekek?

Meglehetősen érdekes jelenség zajlott le az elmúlt napokban a hazai zsidóság berkein belül, és gyorsan ki is derült, mely hang a markánsabb. Történt ugyanis, hogy néhány magyar zsidó közéleti szereplő írta alá a „Nem a mi nevünkben” című petíciót, amelyben szolidaritásukat fejezik ki az izraeli–palesztin konfliktus minden érintettjével: az október 7-i terrortámadás zsidó áldozataival, a gázai civil áldozatokkal, a túszokkal és a szenvedő palesztin lakossággal. Eddig ilyen nem volt, ezt el kell ismerni.

Az aláírók hangsúlyozzák: nem értenek egyet a Netanjahu-kormány gázai politikájával, és elhatárolódnak az azt támogató magyarországi zsidó szervezetektől, véleményformálóktól. Szerintük az izraeli kormány és a hazai közbeszéd szélsőséges hangjai nem képviselik a teljes magyarországi zsidóság álláspontját.

A petíció aláírói felhívják a figyelmet arra, hogy a konfliktus minden oldalán emberek élnek, akik békére, biztonságra és méltóságra vágynak. Különösen aggasztónak tartják a gázai civil lakosság kiéheztetését, valamint azt, hogy Magyarországon betiltják a tűzszünetért szervezett tüntetéseket, figyelmen kívül hagyják a nemzetközi jogvédők véleményét, támadják a független sajtót, és az izraeli miniszterelnök meghívása miatt az ország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A dokumentum kitér arra is, hogy alig akad hazai fórum, amely vállalná az árnyalt vitát a témáról. Egyre több olyan zsidó értelmiségi meghívását mondják vissza, aki kritikus Izraellel szemben. Az aláírók szerint a közbeszédben csak a szélsőséges álláspontok kapnak hangsúlyt, amelyek hamisan azonosítják Izraelt a Netanjahu-kormánnyal, a zsidóságot a telepesek szélsőséges nézeteivel, a palesztinokat pedig a Hamasz terrorszervezettel. Hangsúlyozzák: az izraeli kormány kritikája nem antiszemitizmus, hanem demokratikus jog, és az Izrael-kritika és antiszemitizmus összemosása éppen az antiszemitizmust erősítheti.

Azonnal jött az össztűz a zsidó fősodor részéről

Amint az várható volt, a magyarországi zsidóság egy másik (jelentősebb) része ebben egyáltalán nem osztozik. Igen erős indulatokkal telve reagáltak a petícióra, zsidó portálok egész során indult el a diskurzus, miért is volt ez a petíció úgy hülyeség, ahogy van



Élen járt ebben az egyre híresebb „celeb rabbi”, Megyeri Jonatán. Megyeri sokat foglalkozik mostanság a Mi Hazánkkal is, most viszont térjünk vissza a petícióhoz, amely kivágta Megyerinél, és egyébként a Mazsihisznél is a biztosítékot. Jól látható tehát, hogy az úgynevezett „régi vágású”, balliberális zsidóság és a Fidesz-közeli „neokohn” zsidóság is milyen tökéletesen összezár ezekben a kérdésekben.

A Mazsihisz közleménye szerint Izrael nem áll a kritika felett, de a vele szembeni „mániákus elítélés” és a kettős mérce antiszemitizmusra vall. Emlékeztettek: az október 7-i támadást sok helyen ünnepelték, és az antiszemitizmus politikai erényként tért vissza. Gábor György filozófus szintén elutasította a petíciót, mondván, az aláírók valójában lelkiismeretüket akarják tisztára mosni, miközben „jó zsidóként” igyekeznek megfelelni a külső elvárásoknak.

A Fidesz-közeli EMIH részéről a már fentebb említett Megyeri Jonatán rabbi hangsúlyozta: az együttérzés minden szenvedővel természetes, de a terroristákat (tehát itt kvázi a teljes palesztin nép beleesik ebbe a kategóriába, gyerekekkel és nőkel egyetemben) nem lehet ugyanúgy kezelni, mint áldozataikat. Szerinte a hazai és nemzetközi médiában egyre több tényellenőrzés nélküli propaganda terjed, amelynek sokan bedőlnek.

Az EMIH szerint a petíció aláíróit is félrevezetik olyan képsorok, mint a New York Times által bemutatott palesztin gyerek fotója, amelyről szerinte kiderült, hogy betegsége miatt sovány, nem éheztetés következtében. Ja, igen valószínű, hogy palesztin gyerekek 10 ezrei is „ritka genetikai” betegség következtében haltak meg... Ez azért mérhetetlenül cinikus és kegyeletsértő.

Végezetül Megyeri Jonatán kinyilatkoztatja, a történelem a saját közösségüktől elhatárolódó zsidókra nem hősként, hanem az antiszemitizmus „hasznos idiótáiként” emlékezik. Az aláíróknak azt javasolta, hogy megbízhatóbb hírforrásokból tájékozódjanak. Gondolom ez ő maga, de meg lehet kérdezni a Fidesz antiszemitizmus elleni kormánybiztosát, Bóka Jánost is...

Henney Viktor – Kuruc.info