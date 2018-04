Több mint két éve felfigyeltek már a német hatóságok a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hatóság (BAMF) brémai kirendeltségén tapasztalható szabálytalanságokra, és volt vezetője ellen fedett nyomozást is végeztek, mégsem tudják, hogy miért juttathatott legkevesebb 1270 embert törvényellenesen menedékjoghoz - írta a balliberális Der Spiegel.

Hivatali határozatot is hamisított

Végül azonban nem bocsátották el, mert arra a megállapításra jutottak, hogy nem önző szándékból, személyes előny szerzése céljából szegett meg szabályokat, hanem azért, mert úgy érezte, az az emberséges megoldás, ha Németországban maradhat a család, amely az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet üldöztetésével sújtott jazidi közel-keleti vallási-etnikai kisebbséghez tartozott. Ulrike Bremermann így a kirendeltségnél maradhatott, és amikor 2017 őszén felbukkant egy meghamisított hivatali határozat, a brémai ügyészség fedett nyomozást indított ellene.

Az egyik közreműködő ügyvéd rendezte egy szállodai számláját

A 25 éves menekültügyi államigazgatási tapasztalattal rendelkező nő indítéka ismeretlen. A Der Spiegel mosdatása szerint felmerül egy lelki betegség, az úgynevezett segítő szindróma, az elesettek, rászorulók támogatásának kielégíthetetlen szükséglete.

A szerény körülmények között, egyedül élő Bremermannt szervezett, tömeges hivatali visszaélés mellett korrupcióval is gyanúsítják. Azonban csupán azt tudták kimutatni, hogy a visszaélésekben közreműködő egyik ügyvéd kifizette helyette egy szállodai számláját, egy másik ügyvéd pedig meghívta egy jazidi újévi ünnepre. Ez "nem különösebben sok" bizonyíték a feltételezett korrupcióra - írta a migránssimogatásban is erős Der Spiegel.

Hamis útlevél és kurd fegyveresek táborában való részvétel is belefért

Az viszont tudható, hogy tevékenysége biztonsági kockázatokat is okozott. Menedékjoghoz juttatott például egy magát szíriai állampolgárnak valló férfit, akiről kiderült, hogy ugyanolyan hamis, az IÁ által ellenőrzött szíriai régióból származó útlevéllel érkezett az országba, mint a 2015 novemberében történt párizsi merényletsorozat egyik elkövetője. Menedékjoghoz juttatott egy kurd férfit is, annak ellenére, hogy meghallgatásán elmondta, hogy megjárta a Németországban is terrorszervezetként számon tartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) egyik táborát.