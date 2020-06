Donald Trump amerikai elnök az erőszakos tüntetőket bírálta kedden este az arizonai Phoenixben tartott kampányrendezvényén.

Az elnök úgy fogalmazott: az erőszakos tüntetők "gyűlölik a mi történelmünket, gyűlölik a mi értékrendünket és gyűlölnek mindent, amit mi, amerikaiak becsülünk". Leszögezte: "mi nem térdelünk le a baloldali zsarnokok előtt".

Az elnök egy úgynevezett megatemplomban, azaz óriási templomban beszélt, ahol a többezres közönség elsősorban a fiatal korosztályokból került ki. A rendezvényt Diákok Trumpért címmel hirdették meg. Szerte az országból érkeztek fiatal konzervatívok, annak ellenére, hogy a város demokrata párti polgármestere, Kate Gallego a koronajárványra hivatkozva helytelenítette a nagygyűlés megtartását. A templom előtt több száz tüntető gyülekezett, amikor azonban elkezdték elzárni az utakat, a rohamfelszerelésbe öltözött rendőrök - amerikai sajtójelentések szerint - a látóképességet ideiglenesen korlátozó villanógránátokkal szétoszlatták a protestáló csoportokat.

A kampányrendezvény előtt Trump az arizonai-mexikói határvárosban, Yumában járt, ahol a határon épülő fal újabb szakaszát nézte meg, és egy fekete filctollal aláírt a falon egy kis táblát, amelyen megörökítették, hogy ezzel készen áll a határfal e 200 mérföldes szakasza. "A határunk soha nem volt ennél biztonságosabb" - jelentette ki az arizonai kormányzó, a republikánus Doug Ducey és a határvédelmi szervek vezetői társaságában.

A Twitter "gorombaságnak" minősíti, ha az elnök próbál a sarkára állni



A Twitter kedden ismét megjelölte, ezúttal gorombaságnak minősítette az amerikai elnök egyik bejegyzését.

Donald Trump még kedden reggel azt írta a mikroblogon: "Soha nem lesz autonóm övezet Washington DC-ben, amíg én vagyok az elnök. Ha megpróbálkoznak ezzel, komoly erővel találják szemben magukat."

Ezzel az amerikai fővárosban keddre virradóra kitört zavargásokra és a fent említett szobordöntési kísérletre reagált. A kaliforniai székhelyű Twitter ezt a bejegyzést jelölte meg és kommentálta. "Ez a bejegyzés megsértette a Twitter gorombaság elleni szabályzatát. Mindazonáltal a Twitter úgy határozott, hogy a bejegyzés közérdeklődésre tarthat számot, és ezért hozzáférhető marad" - olvasható a mikroblog moderátora által közzétett rövid szövegben. A megjelölés azt is jelenti, hogy a bejegyzést nem lehet lájkolni és kommentálni.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!