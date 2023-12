Külföld :: 2023. december 11. 18:22 ::

Morawiecki elbukott

Az októberi parlamenti választások nyomán megalakult lengyel parlamenti alsóház (szejm) nem adott hétfőn bizalmat Mateusz Morawiecki miniszterelnök kabinetjének. A parlamentnek így egy új jelöltet kell megbíznia kormányalakítással.

A 460 fős szejmben 190 képviselő bizalmat szavazott a november végén beiktatott Morawiecki-kormánynak, 266-an - a Polgári Koalíció (KO), a Lengyel Parasztpárt (PSL), a Lengyelország 2050 (PL2050) és az Új Baloldal tagjai - azonban ellene voksoltak. Senki sem tartózkodott, három képviselő nem volt jelen.

Andrzej Duda elnök november 13-án bízta meg a kormány összeállításával Morawieckit, az október 15-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot nyert Jog és Igazságosság (PiS) jelöltjét. A lengyel alkotmány értelmében a kormányalakítás második szakaszában viszont már nem az államfő, hanem a parlament bíz meg valakit kormányalakítással. A négy frakcióból álló többségi parlamenti koalíció kormányfőjelöltje Donald Tusk, a KO-t vezető Polgári Platform (PO) elnöke.

Szymon Holownia alsóházi elnök, a PL2050 elnöke a hétfői bizalmi szavazás után rámutatott: a lengyel alkotmány 1997-es elfogadása óta először fordul elő, hogy a szejm választ kormányfőt.

A szavazást megelőző parlamenti vita során a KO nevében felszólaló Barbara Nowacka képviselő "a szegénységet és a vállalkozások csődjét okozó óriási infláció miatt" bírálta Morawiecki kormányát. A külpolitikát illetően pedig Lengyelország "soha nem volt ennyire gyenge a nemzetközi színtéren" - jelentette ki Nowacka.

Jaroslaw Kaczynski eddigi kormányfőhelyettes, a PiS elnöke felszólalásában Oroszország további politikai és katonai terjeszkedésének veszélyére figyelmeztetett, ennek kapcsán pedig óva intett attól, hogy módosítsanak a lengyel hadsereg korszerűsítési tervén. Sajnálatosnak nevezte, hogy a többségi koalíció egyes politikusai "túlzottnak" nevezték a korszerűsítési programot, és felülvizsgálatának szükségességét emlegették.

Második fenyegetésnek nevezte Kaczynski az Európai Unió alapszerződéseinek módosítására irányuló terveket. "Ez egy olyan változás koncepciója, amelynek révén a lengyel állam egy kívülről, Brüsszelből vagy igazából Berlinből irányított, lengyelek lakta területté válna" - figyelmeztetett a politikus.

A szejm hétfő este választhatja meg Tuskot kormányfőnek, a miniszterelnöki poszt várományosa kedden mond majd programbeszédet, és az újabb bizalmi szavazás is már aznap várható. Holownia szerint az államfő szerdán be is iktathatja az új kabinetet.

(MTI)