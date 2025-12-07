Külföld :: 2025. december 7. 09:46 ::

Németországban egyre több kisiskolásnak adja fel a leckét a ceruza, a WC-papír vagy a német nyelv

Hessenben körülbelül 1100 tanár kongatja a vészharangot, mivel egyre több gyermeknek nincsenek meg az általános iskolába való beiratkozáshoz szükséges legalapvetőbb készségei sem - számol be róla a Bild.

A hesseni Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének (GEW) tanárai kemény kritikát fogalmaztak meg az oktatási minisztérium felé, melyet közel 1100 pedagógus írt alá. A tanárok azért fújtak riadót, mert egyre több iskolába induló gyermek nem képes olyan feladatokra, amelyek még egy-két évtizede is teljesen evidensek voltak.

Heike Ackermann kezdeményező a Bildnek elmondta: „A diákokat a politikusok magukra hagyták, és minket, a tanárokat is.” A GEW tanárszakszervezet alelnöke és általános iskolai tanár hozzátette: „Társadalomként mi is felelősek vagyunk azért, hogy idáig fajultak a dolgok. A gyerekek nem hibáztathatók.”



Heike Ackermann

Az oktatási katasztrófát öt oldalon sorolják fel. Többek között egyre több gyermekből hiányzik „a hajlandóság az erőfeszítésre és a koncentrációra, a frusztrációtűrő képesség, valamint a vitatkozás és a tisztességes megbékélés képessége”. Nem tudnak figyelni, együtt gondolkodni és kérdéseket feltenni; már nem tudják megfelelően fogni a ceruzákat; nem tudnak „vágni, ragasztani, hosszabb ideig egyenesen ülni, vagy cipőfűzőt kötni”.

A felsorolt további hiányosságok közé tartozik: „A rend fenntartása, a szabályok felismerése és betartása”, de a legmegdöbbentőbb mindenképpen az a rész, amely azt ecseteli, hogy a német(országi) nebulók között egyre több, aki képtelen egyedül megbirkózni a WC okozta "kihívásokkal". Ez azt jelenti, hogy egyes gyerekek nincsenek hozzászokva a WC-papír használatához és az önálló öltözködéshez. Mondjuk ehhez nem kell a németországi Ahmedekig és Mobotukig menni, elég csak néhány cigányfertőzött hazai település szélééig elbandukolni (lásd itt vagy itt ).



A Bild ezzel a képpel szemléltette a cikket...



... azonban talán ez a fotó jobban megragadná a probléma lényegét

A szakszervezet jelentősen több szociális munkást és pszichológust követel. Indoklásuk: Az általános iskoláknak foglalkozniuk kell társadalmunk minden problémájával – a migrációtól a háborús következményeikig. Heike Ackermann szerint „ha egy ukrán diák bemászik az asztal alá, és sikoltozik egy repülőgép hangjára, azt nem tudom kezelni".

Bár Frau Ackermann-nal szemben nem dolgoztam sose a német oktatásban, s valóban el is hiszem, hogy hasonló esetek igenis megtörténnek a háború által traumatizált ukrán nebulókkal, de még a putyini invázió sem okozza azt, hogy valaki a kezével törölje a hátsóját, nem pedig a WC-pappírral. Én egészen más etnikum körül keresgélném ezt a jelenséget.



"Azt mondta WC-papír?" – a Pusztító c. 1993-as film klasszikus jelenete más kontextust nyert 2025-ra, mint amit eredetileg szántak neki

Emellett jelentős tanulási hiányosságok is mutatkoznak, többek között matematikából is. „Amikor a szülők megkérdezik, hogyan segíthetnének a szorzótábla tanulásában, azt mondom: »Miért nem játszol Monopolyt vagy Trouble-t?«” – magyarázza a tapasztalt tanár. Azonban egyre több szülő alig foglalkozik a gyerekeivel, inkább több időt tölt a mobiltelefonján.

Azt is kiemeli a tanulmány, hogy vannak olyan gyerekek, akik általános iskolás korukig nem tanulják meg a német nyelvet. Vajon akkor milyen nyelven csacsog a kis Heinrich, Helga vagy Ingrid? Vagy nem róluk van szó?

KG – Kuruc.info