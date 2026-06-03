Külföld :: 2026. június 3. 19:32 ::

Izraeli NER: Netanjahu ügyvédjét választották meg a számvevőszék élére

Az izraeli parlament Benjámin Netanjahu miniszterelnök saját ügyvédjét, Mikaél Rabilót választotta meg szerdán drámai szavazáson az állami számvevőszék elnökének.

Rabilo csak a második, megismételt szavazási fordulóban győzött, miután az első körben egyik jelölt sem szerezte meg a törvény által előírt 61 szavazatot a 120 tagú kneszetben. Az első fordulóban az ellenzék által támogatott, nyugalmazott legfelsőbb bírósági bíró, Jószéf Elron végzett az élen 60-57 arányban.

A második szavazási fordulót félbe kellett szakítani, miután a Likud párt frakcióvezetője sajtóbeszámolók szerint azt követelte a tagoktól, hogy fotózzák le kitöltött szavazólapjukat. A frakcióvezető tagadta ezt.

"Soha nem küldtem olyan üzenetet senkinek, hogy fényképezze le a szavazólapját" - jelentette ki. Ennek ellenére a kormánykoalíció több képviselője fényképet, illetve videót tett közzé arról, hogy Netanjahu jelöltjére adta a szavazatát. Egy igazságügyi minisztériumi forrás a Háárec című lapnak azt mondta: amennyiben a képviselők a szavazófülkében fényképet készítenek, és nyilvánosságra hozzák szavazatukat, akkor a voksolás akár jogellenesnek is minősülhet, mert sérül a titkosság törvényben rögzített elve.

A választás győztese hét évig tölti be a tisztséget.

Az új állami számvevő első és legjelentősebb feladata várhatóan a 2023. október 7-i támadásokhoz vezető mulasztások és azok következményeinek vizsgálata lesz. Rabiló leköszönő elődje, Matanjahu Englman már megkezdte ezeket a vizsgálatokat annak ellenére, hogy ezt határozottan ellenezte Gali Baharav-Miara legfőbb ügyész és több korábbi biztonsági vezető. Véleményük szerint erre kizárólag egy külön állami vizsgálóbizottság lehet alkalmas.

A Legfelsőbb Bíróság ideiglenesen felfüggesztette az Englman kezdeményezte vizsgálatot, és arra kötelezte őt, hogy jusson egyezségre a legfőbb ügyésszel, ez azonban nem történt meg.

Mikaél Rabilo régi partnere annak az ügyvédi irodának, amelyet David Simron és Jichák Molho, Netanjahu bizalmasai vezetnek. Az állami számvevői tisztség viszont elvileg függetlenséget és kellő távolságtartást követel meg annak érdekében, hogy a hivatal szükség esetén magát a miniszterelnököt is ellenőrizhesse.

Rabilo korábban több, politikailag érzékeny, nagy nyilvánosságot kapott ügyben képviselte Netanjahut, köztük a Jichák Hercog államfő hivatalában folytatott kompromisszumkereső tárgyalásokon az igazságügyi rendszer átalakításának ügyében.

A Legfelsőbb Bíróság előtt is ő képviselte Netanjahut azokban a beadványokban, amelyek azt vitatták, hogy büntetőeljárás alatt álló személy kaphat-e kormányalakítási megbízást.

(MTI)

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