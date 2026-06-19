Külföld :: 2026. június 19. 21:01 ::

Bardella: Franciaország és Lengyelország célja együttműködni Európa jövőbeli erejének a kiépítésében

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés (RN) francia szélsőjobboldali párt vezetője (az MTI pár hónapja még nem így minősítette Orbán kóserkonzervatív barátait - a szerk.), a párt lehetséges elnökjelöltje Varsóban közölte, hogy a jövőbeli potenciális RN-vezette francia kormány a Lengyelországgal fenntartott gazdasági és katonai kapcsolatok erősítésére fog törekedni.

Kétnapos - csütörtöki és pénteki - lengyelországi látogatásán Bardella közölte a PAP lengyel hírügynökséggel, hogy a Franciaország és Lengyelország által tavaly aláírt együttműködési szerződés keretén belül elmélyülnek a kétoldalú kapcsolatok.

Franciaországban nem egészen egy év múlva tartanak elnökválasztást. A népszerűségi listát a Nemzeti Tömörülés vezeti, Bardellát tekintik a párt lehetséges elnökjelöltjének.

"A jelenlegi súlyos bizonytalan globális helyzet miatt és Lengyelország újrafelfegyverkezési törekvéseire tekintettel Franciaország és Lengyelország célja, hogy szorosan együttműködjön Európa jövőbeli erejének a kiépítésében" - mondta Jordan Bardella.

Korábban a lengyel parlament alsóházában Krzysztof Bosakkal, a Szabadság és Függetlenség Konföderáció vezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatón Bardella közölte, hogy csütörtökön négyszemközt találkozott Karol Nawrocki lengyel államfővel, akivel az európai határokon tapasztalt migrációs nyomásról, Lengyelország gazdasági helyzetéről és a francia elnökválasztás kilátásairól tárgyalt.

Bardella pénteken a fehérorosz határra látogatott, ahol üdvözölte az illegális bevándorlás megakadályozására létrehozott létesítményeket.

A kelet-lengyelországi Kuznica határátkelőre látogatva Bardella megkerülhetetlennek nevezte az Európai Unió külső határának védelmére Varsó által felállított határkerítést.

Csütörtökön Bardella az EU határőrizeti ügynöksége, a Frontex varsói székhelyére látogatott, és az intézmény reformját sürgette.

(MTI)