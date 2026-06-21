Külföld :: 2026. június 21. 11:26 ::

Kínába látogat az osztrák külügyminiszter

Kínába látogat Beate Meinl-Reisinger osztrák szövetségi európai és nemzetközi ügyekért felelős miniszter - jelentette be vasárnap a kínai és az osztrák külügyminisztérium.

A kínai tárca közlése szerint Meinl-Reisinger június 22. és 26. között tartózkodik Kínában. Az utazásról tavaly szeptemberben, Vang Ji kínai külügyminiszter bécsi látogatásakor született megállapodás.

Az osztrák külügyminisztérium tájékoztatása szerint a külügyminiszter kedden Sanghajban tárgyal Kung Cseng polgármesterrel. A gazdasági, kutatási és innovációs együttműködés lehetőségeit tekinti át, valamint megbeszéléseket folytat kínai és Ausztriában érdekelt vállalatok vezetőivel. A minisztert gazdasági delegáció is elkíséri.

Szerdán Pekingben Ma Huj kínai külügyminiszter-helyettessel találkozik, este pedig az osztrák nagykövetségen rendezett ünnepségen vesz részt a kétoldalú kapcsolatok jubileuma alkalmából. Csütörtökön tárgyal Vang Ji külügyminiszterrel.

Az osztrák külügyminisztérium közleménye szerint Kína Ausztria egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, ugyanakkor az egyoldalú függőségek jelentős egyensúlytalanságokat eredményeztek. Meinl-Reisinger az utazás előtt hangsúlyozta: Ausztria és az Európai Unió célja az európai szuverenitás erősítése, a függőségek csökkentése és a Kínával folytatott, tisztességes és szabályalapú kereskedelmi kapcsolatok fenntartása.

A miniszter kiemelte, hogy Ausztria a 2027-2028-as időszakban az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjaként együtt kíván működni Kínával, és fontosnak tartja Peking szerepét az ukrajnai békefolyamat előmozdításában. Megfogalmazása szerint Kína jelentős befolyással rendelkezik Moszkvára, és hozzájárulhat a konfliktus békés rendezéséhez.

Ausztria és Kína idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 55., valamint a hivatalos gazdasági kapcsolatok létrejöttének 60. évfordulóját.

(MTI)