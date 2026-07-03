Külföld :: 2026. július 3. 21:12 ::

Kórházi botrány miatt mondott le varsói főpolgármester két helyettese, és nem biztos, hogy ez a vége

Kormánypárti politikusokat érintő kórházi botrány robbant ki Lengyelországban, emiatt pénteken lemondott Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester két helyettese, Donald Tusk kormányfő pedig sajtóértekezletén további személyi következmények levonását helyezte kilátásba, ha elmaradna a felelősségvállalás.

Trzaskowski a fő kormánykoalíciós párt, a Polgári Koalíció (KO) alelnöke. Két helyettese, Renata Kaznowska és Aldona Machnowska-Góra amiatt nyújtotta be lemondását, hogy korrupció gyanúja merült fel a fővárosi önkormányzat 2021-ben felépült Déli Kórházával kapcsolatban, és ez heves társadalmi vitát váltott ki.

A népszerű Kanal Zero YouTube-csatornán június közepén ismertetett információk szerint a kórház sürgősségi osztályának munkáját a KO egyik fiatal politikusa, az ifjúsági tagozat volt elnöke, Dawid Kacprzyk felügyelte. A sürgősségi osztály mellett létesített "VIP-szoba" közvetítésével a KO egyes politikusait soron kívül fogadták orvosi vizsgálaton a médiacsatornáknak nyilatkozó tanúk szerint. Az altatóorvosi szakképesítését éppen megszerző Kacprzyk a vagyonnyilatkozata alapján tavaly 1,6 millió zlotyt (132 milliárd forint) keresett több kórházi állásban. Kacprzyk az ügy miatt lemondott párttagságáról.

A Kanal Zero és az onet.pl hírportál arról is beszámolt, hogy a Déli Kórház patológiai osztálya törvényellenesen üzletelt az elhunyt páciensek holttestével, és zsarolta a hozzátartozókat. A kórház működését az ügyészség vizsgálja.

Donald Tusk pénteki sajtóértekezletén hangsúlyozta: minden állampolgárnak egyenlő eséllyel kell hozzáférnie az egészségügyi ellátáshoz. Véget kell vetni "a VIP-szobáknak, (…) annak, hogy (egyes orvosok) jogellenesen milliókat keresnek" - húzta alá a kormányfő. Az egészségügy működéséért felelős intézmények - az állami egészségügyi biztosító (NFZ) és az egészségügyi tárca - előtt álló legfontosabb feladatnak Tusk a rendszer megváltoztatását nevezte úgy, hogy "ne tegye lehetővé a visszaéléseket".

Bejelentette: amennyiben keddig nem kap e téren "kielégítő és pontos" javaslatokat, szerdán "meghozza a megfelelő döntéseket, ezen belül személyieket is".

Az állami és az önkormányzati egészségügyi intézmények szakorvosi rendelőiben gyakran több hónapos várólisták vannak. Nem léteznek kormányzati kórházak, bár vezető politikusok a varsói katonai és a belügyminisztériumi kórházban is kaphatnak ellátást. Az államfői hivatalban és a parlamentben is működik orvosi rendelő. Emellett a közigazgatási intézmények kollektív megállapodások alapján kedvezményes költségű ellátást biztosítanak dolgozóiknak a magántulajdonban lévő egészségügyi intézményekben.

(MTI)