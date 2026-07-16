Külföld :: 2026. július 16. 17:54 ::

Berlin és Párizs közös hadgyakorlattal indítja nukleáris elrettentési partnerségét

Gyakorlati lépésekkel indítja nukleáris elrettentési partnerségét Németország és Franciaország: egy gyakorlat keretében egy nukleáris fegyverek hordozására képes francia Rafale és egy német Eurofighter harci repülőgépet közösen töltenek fel csütörtökön a Köln melletti Nörvenich légitámaszponton.

Mindezt röviddel Friedrich Merz német kancellárnak és Emmanuel Macron francia elnöknek a Köln melletti Bensberg kastélyban tervezett találkozója előtt jelentették be.

A Nörvenichben tartandó hadgyakorlat jelzi a Németország és Franciaország közötti nukleáris elrettentési partnerség megvalósításának kezdetét, amelyről Merz és Macron március elején állapodott meg.

A francia-német védelmi és biztonsági tanács pénteken ül össze a légitámaszponton, ahol az együttműködés elmélyítésére helyezik a hangsúlyt; ennek keretében várhatóan döntés születik arról is, hogy német katonák idén először vegyenek majd részt egy francia nukleáris hadgyakorlaton.

Macron évekkel korábban is felajánlotta az európai partnereknek, hogy csatlakozzanak Franciaország nukleáris védelmi ernyőjéhez. Franciaország ugyanis az egyetlen olyan EU-tagállam, amely atomfegyverekkel rendelkezik.

A NATO nukleáris elrettentési rendszerének részeként jelenleg amerikai atomfegyverek vannak elhelyezve Németországban, és a német légierő biztosítja a vadászgépeket azok vészhelyzetben történő esetleges bevetéséhez.

A Franciaországgal való együttműködés célja a NATO elrettentő erejének kiegészítése és megerősítése.

A Nörvenichben zajló tárgyalások napirendjén szerepelhet az Ukrajnába telepítendő nemzetközi katonai kontingens kérdése is, valamint a stratégiai együttműködés kudarcaként értékelt FCAS repülőgép-fejlesztési program június eleji összeomlását követő megoldáskeresés. A német, francia és spanyol közös védelmi kezdeményezésből (FCAS) mára csak az úgynevezett Combat Cloud program maradt fenn, amelynek célja a különböző fegyverrendszerek összekapcsolása. Az utóbbival kapcsolatos fejlesztési munkálatok folytatódnak.

A berlini és a párizsi védelmi minisztérium feladatul kapta, hogy a pénteki francia-német miniszteri találkozóra időben elkészítsenek egy a "védelmi ipari együttműködésre vonatkozó közös, naprakész munkatervet", amely "néhány megvalósítható, releváns projektre" összpontosít.

E hét eleji párizsi látogatása során Merz részt vett az Ukrajnát támogató országok koalíciójának találkozóján, valamint a Champs-Élysées sugárúton megrendezett hagyományos Bastille-napi felvonuláson.

(MTI)