Külföld :: 2026. július 18. 17:58 ::

Egy volt katonai gyakorlótérre is kiterjedt a tűz egy németországi nemzeti parkban

Az északkelet-németországi Müritz Nemzeti Parkban pusztító erdőtűz már mintegy 388 hektárnyi területet perzselt fel - közölte szombaton a Mecklenburgi-tóvidék szóvivője.

🇩🇪 Der Waldbrand im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern breitet sich weiter auf eine Fläche von knapp vier Quadratkilometern aus. Der Landkreis rät Urlaubern zu einer weiträumigen Umfahrung der betroffenen Region. Zwei Hubschrauber der Bundeswehr unterstützen die… pic.twitter.com/0iWV8TtoMq July 18, 2026

A tisztségviselő elmondta, hogy jelenleg mintegy 370 tűzoltó, rendőr, erdészeti dolgozó és katona vesz részt az oltásban.

A szóvivő szerint a tűz a szárazság és a hőség miatt tud könnyen tovább terjedni. A nyugati szél tovább táplálja a lángokat, emiatt a hét végén keleti, illetve délkeleti irányba is tovább terjedhetnek.

#WATCH | Firefighting helicopters are battling a massive forest fire in #Germany 's Mueritz National Park, where flames have scorched around 320 hectares. More than 300 personnel are involved in the operation, while unexploded ammunition from a former military training ground… pic.twitter.com/N1aWLQScTr July 17, 2026

A tüzet hétfőn észlelték. Azóta több falut is többször ki kellett üríteni. A tűz kiterjedt egy volt katonai gyakorlótérre is, amelyen fel nem robbant lőszerek lehetnek, és ez különösen veszélyessé teszi az oltást.

A tűzoltók jelenleg a gyakorlótér keleti részén dolgoznak, ahol vélhetően nincsenek lőszerek, így biztonságosan lehet dolgozni.

A bevetésen részt vevő egységeket rendszeres időközönként váltják. A hatóságok arra kérik a turistákat, hogy továbbra is kerüljék el a térséget.

(MTI)