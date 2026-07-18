Az északkelet-németországi Müritz Nemzeti Parkban pusztító erdőtűz már mintegy 388 hektárnyi területet perzselt fel - közölte szombaton a Mecklenburgi-tóvidék szóvivője.
A tisztségviselő elmondta, hogy jelenleg mintegy 370 tűzoltó, rendőr, erdészeti dolgozó és katona vesz részt az oltásban.
A szóvivő szerint a tűz a szárazság és a hőség miatt tud könnyen tovább terjedni. A nyugati szél tovább táplálja a lángokat, emiatt a hét végén keleti, illetve délkeleti irányba is tovább terjedhetnek.
A tüzet hétfőn észlelték. Azóta több falut is többször ki kellett üríteni. A tűz kiterjedt egy volt katonai gyakorlótérre is, amelyen fel nem robbant lőszerek lehetnek, és ez különösen veszélyessé teszi az oltást.
A tűzoltók jelenleg a gyakorlótér keleti részén dolgoznak, ahol vélhetően nincsenek lőszerek, így biztonságosan lehet dolgozni.
A bevetésen részt vevő egységeket rendszeres időközönként váltják. A hatóságok arra kérik a turistákat, hogy továbbra is kerüljék el a térséget.
(MTI)