Külföld, Gazdaság :: 2026. július 19. 09:36 ::

Bővíteni tervezi grünheidei gyárát a Tesla

A növekvő elektromosautó-keresletre és javuló eredményeire alapozva jelentős termelésbővítést tervez németországi, Grünheidében működő üzemében a Tesla - derül ki a Tesla Manufacturing Brandenburg SE 2025-ös üzleti jelentéséből.

A vállalat 2026-ra az előző évinél lényegesen nagyobb termelési volumenre és magasabb kapacitáskihasználtságra számít. A Berlin melletti üzemből jelenleg több mint 30 piacot látnak el, és további exportpiacok megnyitását is tervezik.

A Tesla korábban bejelentette, hogy heti 7500 járműre, éves szinten mintegy 375 ezer autóra kívánja növelni a grünheidei gyár termelését, emellett bővítené az akkumulátorcella-gyártást is. A fejlesztések révén mintegy 3500 új munkahely jöhet létre. A vállalat célja, hogy az akkumulátorcella-gyártástól a kész járműig a teljes értékláncot egy helyszínen egyesítse, ami közlése szerint Európában egyedülálló.

A cég ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a további bővítés függ a piaci és gazdasági feltételektől. A fokozódó geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok esetleges zavarai, valamint az európai akkumulátorcella-gyártás versenyhátránya az Egyesült Államokkal és Kínával szemben kedvezőtlenül befolyásolhatják a terveket.

A Tesla Manufacturing Brandenburg SE 2025-ben 77,1 millió euró adózott eredményt ért el, ami mintegy 20 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbit. A kapacitáskihasználtság ugyanakkor 56 százalékról 54 százalékra csökkent.

Az árbevétel 7,7 milliárd euróról 7,1 milliárd euróra mérséklődött, miközben a grünheidei üzemben gyártott járművek száma 202 ezerre csökkent az előző évi 211 ezerről. A vállalat szerint a visszaesés elsősorban a Model Y típus modellfrissítésével és új változatainak bevezetésével függött össze.

A 2022 márciusában megnyitott grünheidei gyárban 2025 végén mintegy 11 ezer ember dolgozott. Az üzem Brandenburg legnagyobb ipari létesítménye.

(MTI)