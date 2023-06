Extra :: 2023. június 11. 20:31 ::

A Hammerbande hálózata

Az elmúlt héten ítélet született a Németországban letartóztatásban lévő Lina Engel és társai ügyében, akik az antifa terrorszervezet, a Hammerbande tagjai. Az ítélet hatására kibontakozó antifa rendbontás eredményeként meghátrált a német igazságszolgáltatás: szabadlábra helyezte a brutális csoport tagjait. A fő gyanúsított öt évet és három hónapot kapott – és még este szabadon engedték. Összefoglaljuk az ítéletet és áttekintést adunk a baloldali terroristák még mindig aktív hálózatáról: ki tartozik hozzá, ki van börtönben, ki menekül?

Látni fogjuk, hogy hogyan fészkelte be magát az antifa a tartományi parlamentekbe és politikai pártokba (SPD, Die Linke), hivatalokba, sőt a német kormányba is: Nancy Faeser (SPD) belügyminiszter révén. Továbbá bepillantást kapunk, hogy hogyan tart fenn kapcsolatokat a klímaharcos aktivistákkal vagy akár a kurd terroristákkal is.

Az írás gerincét a német Ein Prozent ide vonatkozó cikke képezi.

A drezdai Legfelsőbb Regionális Bíróság szigorúan őrzött termében 98 napig tartó tárgyalások után a közelmúlt legnagyobb Antifa-pere átmenetileg véget ért. Lina Engelt és három társát több év börtönbüntetésre ítélték bűnszervezetben való tagság vagy annak támogatása miatt. A bíróság szerint a baloldali szélsőségesek 2018 és 2020 között 13 áldozat ellen követtek el támadásokat, melyek olykor életveszélyes állapotot idéztek elő. Illetve, hogy pontosabban fogalmazzunk, csontokat törtek és koponyákat zúztak be, lehetőleg kalapáccsal vagy viperával, így a csoport a "Hammerbande" nevet kapta. Ennek ellenére mindannyian szabadlábon vannak – beleértve a vezetőt is. Teljesen meglepő módon a tanácsvezető bíró, Hans Schlueter-Staats az ítélet jogerőre emelkedéséig felfüggesztette a 28 éves nő elleni elfogatóparancsot. Az enyhe ítéletet és a szabadlábra helyezést a baloldali terrortól való félelem motiválta: a baloldali szélsőségesek korábban nem csak egymillió eurós vagyoni kárt jelentettek be minden egyes év börtönbüntetés után, az „X. napra”, hanem „acélgolyókat” is a rendőröknek.

A legismertebb németországi baloldali szélsőségesekkel szemben támasztott követelmények is a vicc kategóriába tartoznak: Lina Engelnek hetente kétszer kell jelentkeznie a rendőrségen, csak engedéllyel változtathat lakóhelyet, továbbá le kell adnia az útlevelét. Lentebb majd láthatjuk, hogy más antifa személyek esetén alkalmazott hasonló „büntetések” eredményeként, a gyanúsítottak illegalitásba vonultak. Valószínűleg Lina esetében sem lesz másként. A szabadulást többek között az indokolta, hogy Engel asztalos szakmunkásképzőt végzett az őrizetben (JVA Chemnitz, 2020 novembere óta), reumában szenvedett, és az alternatív médiában megjelent "előítéletes" tudósítások is megviselték. Ezzel az indoklással az ítélet messze elmaradt a szövetségi államügyész követelésétől, aki nyolc év börtönt követelt. Tegyük hozzá, hogy terrorizmusért még a nyolc év is vérlázítóan kevés.

A bíróság azonban mindenekelőtt teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy a négy vádlott egy sokkal nagyobb baloldali szélsőséges hálózat része, amelynek tagjai még mindig aktívak és egyre radikalizálódnak. A Die Welt jelentése szerint a szövetségi ügyészség a közelmúltban öt gyanúsítottal egészítette ki a vádemelést, és a nyomozók feltételezik, hogy a bűnszervezetnek 15 tagja van. Az elkövetők csoportja valószínűleg lényegesen nagyobb. Tehát míg négy elkövetőt most első fokon elítéltek (még nem jogerősen), egy pedig Magyarországon ül börtönben, a túlnyomó többség még mindig szabadlábon van. Még a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke, Thomas Haldenwang is „aggasztónak” tartja, hogy a csoport nagy része elbújt, hogy elkerülje a letartóztatást – és továbbra is a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetésére készül, (az „Ein Prozent” jobboldali hírportál jelenleg nyolc szökevényt feltételez). A hatóságoknak egyértelmű, hogy a terrorcsoport a folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére "továbbra is fennáll, és nem riad vissza a további támadásoktól sem".

Emlékeztetőül: Biztosnak tekinthető, hogy a korábban bizonyított cselekményeken kívül a banda állt a elleni támadások mögött is (2021. március). Rzehaczek a Junge Nationalisten volt elnöke. A férfi bokáit eltörték. Az áldozat gépjárművezető oktató volt, így a brutális támadással nem csak az egészségét tették tönkre, de keresetétől is megfosztották. Gondoljunk továbbá a budapesti „Becsület napjára” (2023. február). Számos más esetben is alapos a gyanú: Lipcsében 2015-ben egy NPD-politikus megverése (Axel Radestock, a lipcsei NPD alelnöke), 2015/2016-ban politikai indíttatású betörések és egy másik súlyosan megsérült mesterember Connewitzban vagy egy ingatlancég alkalmazottja elleni támadás, amit 2019-ben a saját lakásában követtek el ellene. dortmundi Thor Steinar-üzlet (2019. november) és az eilenburgi Paul Rzehaczek

De hogyan tudhatták meg áldozataik címét? A Die Welt beszámol róla, hogy egy magdeburgi klinikai alkalmazott szoros kapcsolatban állt a Lina Engel nevével fémjelzett antifa hálózattal. A volt klinikai alkalmazott 339 esetben kért jogellenesen személyes adatot a Szász Önkormányzati Adatfeldolgozó Intézettől. Kifejezetten olyan adatokról szólt, mint például a jobboldali személyek magáncímei, hogy aztán továbbadja azokat a baloldali radikális hálózat tagjainak. A klinika az esetet követően azonnal elbocsátotta a baloldali szélsőséges dolgozóját. volt klinikai alkalmazott 339 esetben kért jogellenesen személyes adatot a Szász Önkormányzati Adatfeldolgozó Intézettől. Kifejezetten olyan adatokról szólt, mint például a jobboldali személyek magáncímei, hogy aztán továbbadja azokat a baloldali radikális hálózat tagjainak. A klinika az esetet követően azonnal elbocsátotta a baloldali szélsőséges dolgozóját.

Szintén 2019-ben Dessau – Rosslauban, egy vasútállomáson lesben állva támadtak meg négy jobboldali férfit, akik Magdeburgból érkeztek egy II. világháborús megemlékezésről. A négy férfi közül hárman olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy kórházi kezelésre szorultak. Ez a támadás pontosan megegyezik a wurzeni támadással, amiért most Lina Engelt elítélték. 2020-ban egy jobboldali férfit Drezdában kalapáccsal ütöttek meg a DHL hírnökének álcázott baloldali szélsőségesek – az áldozatot korábban Engel barátja, Johann Guntermann megfenyegette. Legutóbb főleg Erfurtban támadtak a baloldali szélsőségesek: 2021 májusában álrendőrök eltörték egy jobboldali futballrajongó lábát, és klórral leöntötték a harmadik trimeszterben lévő állapotos párját. 2022 áprilisában korábban ismeretlen tettesek látható. 2023 januárjában két fiatal férfit egy baltával életveszélyesen megsebesítettek. Ha Lina Engel bűntársait nem állítják meg időben, csak idő kérdése lehet, hogy mikor lesznek halálesetek. megkínozták egy Thor Steinar-üzlet eladóját , melyről videó itt

Lina Engel

Az úgynevezett kalapácsbanda vezéreként a 28 éves nő öt év három hónap börtönt kapott, amelyet azonban néhány hónapra kell csökkenteni, feltéve, hogy figyelembe veszik őrizetbe vételét és korai szabadlábra helyezését. A drezdai legfelsőbb tartományi bíróság bizonyítottnak látta, hogy a kasseli születésű hallgató (Oktatástudományok, Halle-i Egyetem) „kiemelt pozíciót” töltött be a bűnszervezetben, kémkedett az áldozatok után, valamint irányította a támadásokat. 2019-ben az eisenachi "Bulls Eye" jobboldali kocsmában elkövetett két támadásért, ugyanabban az évben Lipcse-Connewitzban egy csatornamunkás megveréséért, valamint 2020 februárjában a wurzeni vasútállomáson elkövetett támadás miatt ítélték el (lásd: Jannis Röhling). A bíróság nem tudta bizonyítani a részvételt a további lipcsei és wurzeni razziákban.

Amióta Lina Engelt 2020 novemberében letartóztatták a divatos Lipcse Connewitz-negyedben lévő lakásában, és egy rendőrségi helikopterrel Karlsruhéba repítették, őrizetben van. A nyomozók azt feltételezték, hogy barátját, Johann Guntermannt (lásd lent) akarta követni, hogy elbújjon. Ezt támasztja alá, hogy Engel megváltoztatta a megjelenését, álruhát, szemüveget és parókát használt. A házkutatás során az Állami Bűnügyi Rendőrség (LKA) megtalálta egy Lisa M. nevű fiatal nő ellopott személyi igazolványát, akinek személyét inkognitónak használta. Volt még 3090 euró készpénz nála és 26 ezer euró egy számlán, amelynek eredetét a rendőrségi pénzügyi nyomozás nem tudja megmagyarázni - állítólag "nyugdíj"...

Itthon a Nacionalista Zóna Telegram-csatornája világított rá, hogy Engelnek bankszámlája és PayPal-fiókja van, ahová a mai napig várja a „segítséget”.

Lennart Zaphod Arning



A jobboldalinak számító eisenachi "Bulls Eye" kocsma elleni támadás során a matematikahallgató (Lipcsei Egyetem) ellopott lipcsei rendszámmal vezette a Lina Engel által használt VW Golfot. A rendőrség egy merész szökési kísérlet után állította meg a járművet, amelyből Tobias Edelhoffnak és Paul Müntnichnek (lásd lent) sikerült elmenekülnie, ezért a héten (még) nem álltak bíróság elé. Lennart Arning anyja, Silke Arning tanácsos Braunschweigben (BIBS-frakció), ahol támogatja az "Utolsó Nemzedék" tiltakozását, és az "egy millimétert sem jobbra" mozgalmat. Az Utolsó Nemzedék csoport egy klímaaktivista mozgalom, akik útblokádokat szerveznek, valamint festményeket rongálnak meg levessel, gondoljunk csak a Van Gogh-képre , vagy a Monet-képre . Ezen a ponton tetten érhető az agresszív szélsőbaloldali terror és az agresszív „klímaterror” összefonódása. Mint a görögdinnye: kívül zöld, belül vörös.

Silke fia, Lennart láthatóan szintén szeretett állami pénzeket felvenni. A „Dokumentáció a baloldali szélsőségekről” kutatási platform szerint 2019 júniusa és novembere között – vagyis pontosan a bűncselekmény szempontjából releváns időszakban – csaknem 2800 eurót kapott a szövetségi minisztérium által finanszírozott Network for Democracy and Courage e.V.-től. A nyomozók egy házkutatás során fedezték fel, hogy Lennart Arningnek volt egy igazolványnyomtatója, hivatalos azonosítóval. Nyilvánvalóan évekkel ezelőtt készültek az illegalitás életére. A drezdai legfelsőbb regionális bíróság ítélete: három év szabadságvesztés, feltételes szabadság nélkül.

Jannis Rohling

Egy rendőrségi jelentés szerint, amikor 2020 őszén az LKA Sachsen átkutatta a lipcsei Brandstraße-n lévő, munkanélküli diák lakását, mindössze tíz percbe telt, mire megjelent Juliane Nagel a helyszínen. A parlamenti képviselő és városi tanácsos (Die Linke) az egyik legismertebb személy, aki nyilvánosan szolidaritást vállal Lina Engellel – épp a héten tartóztatták le ismét egy baloldali szélsőséges tüntetésen. Miután Twitteren üzent a razziáról, Nagel ismét eltűnt – nem sokkal később csuklyás emberek támadták meg a rendőröket kövekkel. "Amikor egy golyóálló mellényes, civil ruhás zsaru megpróbált a kocsijához rohanni a ház bejáratánál, gyorsan rádobtuk a megmaradt köveket az üveg bejárati ajtón" - olvasható az Indymedia beismerő levélben. Jannis Röhlinget most két év börtönbüntetésre ítélték, bűnszervezet támogatójaként. Az eisenachi támadáson kívül a 38 éves férfi Lina Engellel és Philipp Jonathan Mohrral együtt állítólag részt vett a drezdai terrorbombázás 75. évfordulója alkalmából rendezett gyászmenet távozó résztvevői elleni támadásban, Drezdában 2020 januárjában. Amikor a wurzeni pályaudvaron leszálltak, 15-20 álarcos ember támadta meg őket. „A földön fekve fejbe rúgták, valamint teleszkópos botokkal ütötték őket. Ennek következtében súlyos, potenciálisan életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Az áldozatok között volt egy 15 éves fiú is.

Philip Jonathan Mohr

Duisburgban született, „Nero” becenéven nem ismeretlen a hatóságok előtt: a weimari baloldali közegben szocializálódott, korán Berlinbe költözött. "Az autonóm emberek számára ez a kapcsolattartási pont Németországban" - mondta a Vice magazinnak adott korábbi interjújában . Ennek az erős önkifejezési ösztönnek is köszönhető, hogy a fővárosi Antifa szolidaritása meglehetősen kötelességtudónak bizonyul. Mohr 2017 júniusában a Rigaer Strasse-n tartott illegális tüntetésen lézerlámpával egy rendőrhelikoptert elvakított, ezért 18 hónap börtönt kapott feltételes szabadlábra helyezés nélkül. Amíg börtönben ült, „Szabadságot Nérónak!” jelszóval kampányt indítottak elvtársai: falfirkák, szolidaritásról biztosító nyilatkozatok, valamint az igazságügyi minisztérium fenyegető látogatásával kívántak nyomást gyakorolni az államra. Lina barátja, Johann Guntermann szintén szolidaritást tanúsított. Mohr börtönből való kiszabadulás után nem sokkal ismét aktívvá vált. Az eisenachi „Bulls Eye” elleni második támadáshoz kölcsönadta a bandának az autóját. Egy lipcsei ügyvédnek már korábban is tervezett lesből történő megtámadásában is részt vett. A 29 éves harcművész - a koronatanú vallomásaiból tudható - a "kemény mag" közé akart tartozni, ezért még a 129. §-t (bűnszervezet megalakítása) is magára tetováltatta. A drezdai Legfelsőbb Területi Bíróság az előírásnak megfelelően döntött: Mohrt korábbi elítélése figyelembevételével, bűnszervezet támogatása miatt három év három hónap börtönbüntetésre ítélték. "Nero" a bíróság előtt beszédet mondott, amelyben az erőszakot mint "az elnyomás és az önkényuralom elleni küzdelem szükséges és jogos eszközét" méltatta.

Johann Guntermann

2020 óta szökésben van. A "Lücke" néven ismert Johann Guntermannt tartják a csoport ötletgazdájának, aki kiválasztja az áldozatokat, valamint cinkosokat toboroz "projektjeihez". Lina Engel (egykori?) élettársa hosszú bűnözői karriert futott be, amely Bajorországban kezdődött. Már kétszer került rácsok mögé. Az állami ügyészek erőszakra való hajlandóságot, gátlástalanságot és professzionalizmust állapítottak meg esetében. Guntermann veszélyes személynek minősül, akit bármikor gyanúsíthatnak súlyos bűncselekmény - például terrortámadás - elkövetésével. Nem csoda, hogy a főügyész nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. Márciusban a Lipcse-Connewitzban tartott razzia során csak az utolsó pillanatban sikerült kereket oldania a speciális kommandó elől. A terrorelhárítók olyan személyt kerestek, akinek a kezén és ujjain különös ismertetőjelként szereplő tetoválás látható. Guntermann ujjaira a "Hate Cops" feliratot tetováltatott, gótikus írással. Valószínűleg már eltávolították.

A hajtóvadászat ellenére "Lücke" továbbra is a legsúlyosabb bűncselekményeket követi el. Legutóbb a budapesti „Becsület napján” tartott erőszakhullámban jelent meg: 2023. február 9. és 12. között egy mintegy 15 fős baloldali szélsőséges csoport tagjaként állítólag több emberre támadt, akiket az elkövetők ruházatuk alapján támadtak meg. A kriminalisták digitálisan tudták azonosítani Guntermannt a megfigyelési videók mozgásmintái alapján.

Paul Joscha Muntnich

Szökésben van a budapesti támadás miatt is: a nyomozók azt feltételezik, hogy a 26 éves, "Bolle" becenévre hallgató férfi Guntermannal együtt bujkál. Mielőtt illegalitásba vonult, antropológiát tanult Lipcsében, előadásokat tartott a YouTube -on Marx történelmi materializmusáról, valamint küzdősportolt a Southpaw Gym-ben. Bár a rendőrség előtt testi sértés és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt nem volt ismeretlen, de kezdetben nem volt a gyanúsítottak között. Csak Johannes D. koronatanú vallomása révén vált nyilvánossá a bírósági eljárás során, hogy Müntnich többek között a csoport dortmundi és eisenachi rajtaütéseiben is részt vett. Mivel a "Bulls Eye" elleni második támadás után meg tudott szökni, nem került a vádlottak padjára. Állítólag korábban megfenyegette a sikertelen bűncselekmény áldozatát, hogy legközelebb meggyilkolják.

Tobias Edelhoff

Tobias Edelhoff Lohmarban (Bonn mellett) nőtt fel, jó családi körülmények között. Gyerekként még kiscserkész is volt, de aztán a serdülőkor vége felé a marxista és a maoista nézetek rabja lett. „Karrierje” az Antifa színtéren Siegburgban indult, ahol női ruhákban is szeretett megjelenni, "gender benderként" ismerték. Az érthetőség kedvéért: a gender bender az anime egy változata. A gender bender magyarul a nemek felcserélése, vagyis amikor egy fiú lánynak öltözik vagy egy lány fiúnak, de lehet testi átváltozás is valami varázslat által. Olyasmi, mint a crossdressing - a különbség annyi, hogy itt az egyénnek nem csak az öltözködése változik meg, hanem a viselkedése is.

A Neuköllnbe költözés láthatóan az arculatváltást hozott számára. Lina Engel berlini hálózatának tagjaként azonban mindenekelőtt a hatósági kudarc állatorvosi lova: Edelhoff mind a két alkalommal jelen volt a „Bulls Eye” nevű nacionalista kocsma elleni támadásokkor. A 2019. decemberi (második) eisenachi támadást követően, autóval menekültek a helyszínről, a rendőrök az A4-es úton üldözték őket. Edelhoff a téli mezőkön át próbált elszökni, végül átfagyva és sárosan kapcsolták le a B400-as autópályán. Lina Engel, akit szintén elkaptak a támadás után, nem sokkal később őrizetben kötött ki – Edelhoff azonban továbbra is szabadlábon védekezhetett. Csak ezért tudott újra lecsapni Budapesten. Ezúttal azonban kevésbé volt szerencséje. A magyar nyomozók ruházatáról azonosították és kirángatták a taxiból. Most Budapesten van rács mögött, és a konzuli szolgálat egy tisztviselője is vigyáz rá.

Thomas Jacobs

A 46 éves férfi hosszú múltra tekint vissza a berlini autonóm antifa színtéren. Feltehetően a Mohrral és Edelhoff-fal folytatott közös küzdősport révén került kapcsolatba a Lina Engel körüli csoporttal, így lett a "kiképzőjük": legalább 2017/18 óta készülnek emberek elleni professzionális fegyveres támadásokra. Jacobs az újonnan felvett gyanúsítottak egyike, mivel a nyomozás egyenesen hozzá vezetett Paul Rzehaczek, a JN korábbi vezetőjének lesből történő megtámadása kapcsán (lásd fentebb). A Die Welt szerint a nyomozók lehallgatás útján derítették ki, hogy Jacobs időközben Észak-Szíriába távozott, hogy csatlakozzon egy " külföldi terrorista szervezethez " - nyilvánvalóan a PKK (Kurdisztáni Munkáspárt) alcsoportjához, amelyet terrorista csoportként betiltottak, és amellyel sok baloldali szélsőséges szimpatizál. Hazai példa Vajnai Attila felesége, Noé Krisztina . Mind a ketten ismert kommunisták, antifák Magyarországon. Noé a februári Becsület Napján a PKK zászlajával provokálta a megemlékezőket. A PKK zászlaja egyébként tartalmazza a vörös csillagot, a rendőrök ennek ellenére nem intézkedtek vele szemben. Noé egyébként több külföldi, például ausztriai antifa megmozduláson, konzultációs részt vett.

De vissza Jacobshoz. Egy türingiai házkutatás során, egy úgynevezett mesterlövész könyvet találtak a nyomozók: a közel-keleti hadműveletek feljegyzéseit, amelyek a mesterlövészként végzett munkát hivatottak jelezni. Jacobs felkerült a keresettek listájára. Május elején egy brandenburgi közúti ellenőrzésen felismerték. Amikor a rendőrök észrevették, hogy ki az, Jacobs kereket oldott. Az autót, amivel menekült, egy drezdai járműtulajdonoshoz regisztrálták. A Die Welt szerint „többször megjelent a nyilvánosság előtt a szászországi jobboldali erőszak által érintettek tanácsadójaként”. Ha kiderülne, hogy a RAA Sachsen alkalmazottjáról van szó, amelyet a szövetségi és tartományi kormányok nagylelkűen támogatnak adópénzekkel - amelyek felelősek az ilyen típusú "tanácsadásokért" Szászországban -, az igazi botrány lenne. De mi az RAA, melynek tanácsadója volt Jacobs? Regionális hivatalok a bevándorló családokból származó gyermekek és fiatalok támogatására, valamint regionális oktatási, integrációs és demokráciai hivatalok (RAA).

Henry Aulich

A német alternatív média hosszú ideje széles körben beszámolt a lipcsei városháza egyik alkalmazottjáról, aki állítólag kapcsolatban áll a Lina Engel körüli hálózattal. Felmerült az is, hogy a csoport hogyan juthat hozzá érzékeny adatokhoz, például áldozataik lakcíméhez.

Henry Aulich építési jogi ügyintézőként hozzáfért a kérelmezők és ingatlantulajdonosok személyes adataihoz – még azokéhoz is, akik esetleg nem illeszkednek a baloldali világképébe: például rendőrök, ingatlanvállalkozók vagy AfD-szavazók.

A hatóságok operatív módszerekkel szerzett információi szerint Aulich kapcsolatban állt Juliane Nagellel, aki a Szász Tartományi Parlamentben képviselő, a szélsőbaloldali Die Linke színeiben. Nagel a tartományi parlamentben az antifa mozgalom szószólójaként lép fel. Lásd fentebb Jannis Rohling esetében is.

Aulich Christoph Zenkerrel , az SPD (szociáldemokraták) helyi politikusával is jó kapcsolatokat ápolt, többször szívességeket tett neki, amiért cserébe bizalmas információkat kapott.

Mindeközben Henry Aulich és Lina Engel ellen közös eljárásban nyomoznak: a 35 éves férfit adatok utáni kémkedéssel, rablással, garázdasággal és kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Aulich a BSG Cheime Leipzig (egy kerületi futballklub) ügyvezetője és biztonsági vezetője volt, így nem állt távol tőle a szurkolói színtér. 2019-ben részt vett egy brutális támadásban, ahol az áldozat Istvan Repaczki, egy magyar származású Lokomotiv Leipzig-szurkoló volt. Henry Aulich bűnlajstroma igen színes: évekig fogyasztott kristályt, amfetaminokat és kokaint. Szerencsejáték-függő lett, háromszor kísérelt meg öngyilkosságot, zárt pszichiátriai osztályon is kezelték. Bedrogozva megütött egy gyereket, valamint szintén drogok hatása alatt vezetett. Ezek miatt csupán pénzbírságra ítélték.

Az Operatív Védelmi Központ (ma: Rendőrségi Terrorizmus és Extrémizmus Védelmi Központ) 2014-es rendőrségi jelentése állítólag a következőket írja róla: „Aulich részt vesz az akciókban, és láthatóan nem riad vissza az erőszaktól sem, hogy céljait elérje. (...) Kapcsolatai vannak a politikában, a rendőrségben, a sajtóban, a biztonsági cégekben, (...) drogfogyasztókkal és más szereplőkkel az erőszakos baloldalról és a futballszcénáról." És tovább: "Aulich hajlandó segíteni más embereket a munkája révén, hogy előnyökhöz jusson és ezzel erősítse hálózatát (...).”

Politikai kapcsolatainak hála, a lipcsei önkormányzat továbbra is alkalmazásban tartja, ahol havi bruttó 4000 eurós keresettel rövidíti meg a német adófizetőket.

Gustav Justus Wolter

Nem sokkal azelőtt, hogy az eisenachi "Bulls Eye" kocsmát először megtámadták, egy rendőrjárőr észrevett két férfit, akik közelről figyelik az objektumot: Gustav Wolter és Tobias Edelhoff. Az illetékesek nem is sejtették, hogy egy mellékutcában már várakozott a "kalapácsbanda", több autóval és támadó eszközökkel – a támadást az utolsó pillanatban leállították. Már 2018-ban a helyszínen megtalálták a 33 éves kidobó DNS-ét, miután Enrico B. volt lipcsei városi tanácsost (szintén az ügy részeként) megtámadták. Ezért, legalábbis kezdetben, Wolter volt az egyik gyanúsított. Meg nem erősített információk szerint a 33 éves férfit jelenleg egy másik bűncselekmény miatt tartják fogva.

Moritz Christian Leopold Schröter

A 21 éves lipcsei Moritz Schröter részt vett a budapesti támadásokban, jelenleg szökésben van. Korábban, a lipcsei-connewitzi zavargások után, 2020/21 szilveszterén, garázdaság miatt indítottak vizsgálatot ellene. Feltűnő, hogy a 2023. januári erfurti brutális baltás merénylet után a rendőrség által közzétett fantomkép nagyon hasonlít a szőke fiatalemberre…

Anna Christina Mehwald

Anna Mehwaldot nem ismerte a német rendőrség, amíg a magyar rendőrök le nem tartóztatták Tobias Edelhoff mellett. A nyomozók kalapácsot és paprikaszóró pisztolyt találtak nála, a német kollégák pedig átkutatták berlin-treptowi lakását. A 27 éves lány életrajza a „Hammerbande” középosztálybeli szocializációjára jellemző: Hildesheimben született, Harsumban nőtt fel egy történelmi favázas házban – édesapja katolikus teológus, anyja háziasszony. Érthetetlen módon Anna Mehwaldot a magyar rendőrség bűnügyi felügyelet mellett hazaengedte. Magatartási szabályként a bíróság annyit írt elő, hogy a gyanúsított minden héten egyszer, e-mailben jelentkezzen a Budapesti Rendőr-főkapitányság e-mail-címén. Alig engedték el, de rögtön megragadta az alkalmat és elbújt.

Clara Judith Wittkugel



Clara Wittkugel és a példaképe, a RAF-terrorista Gudrun Ensslin

Egy 2020-as fotón Clara Wittkugel látható a kieli „Lighthouse Foundation” önkéntes ökológiai aktivistájaként. Az alapítvány beszámolójában a fiatal nő a holtenaui tengerparti üdülőhelyen tett politikai akciójával büszkélkedik. Ezt írja: „Megváltoztattam az információs szövegeket és kiakasztottam például egy plakátot a tengerparti üdülőhelyen, amelyen a különböző náci szimbólumok láthatók. Ez nagyon fontos a növekvő jobboldali szélsőségek elleni társadalmi küzdelemben.”

Wittkugel 2014-ig az FC St. Pauli csapatában rögbizett, majd a Hamburg Knights csapatában baseballozott. Érdemes megjegyezni, hogy az FC St. Pauli rendelkezik a legkeményebb, legelvakultabb antifa-kommunista táborral, nemcsak Németországban, de Európában is. Ami jobboldali szemszögből az olasz SS Lazio, az a szélsőbalnak az FC St. Pauli.

A lipcsei költözés hozta meg a végső összeomlást Wittkugelnek. 2021-ben őt és Emilie Dieckmannt rajtakapták luxusruhák ellopásán a lipcsei Breuninger áruházból. Alig három évvel később Wittkugel láthatóan kész embereket ölni a „jobboldal elleni harcban”: a budapesti erőszakhullám miatt rövid időre letartóztatják egy bérelt lakásban. Wittklugel példaképének Gudrun Ensslint tartja, aki az egykori Vörös Hadsereg Frakció (RAF) nevű nyugatnémet szélsőbaloldali terrorszervezet egyik vezetője volt. A hajviselete is tisztelgés Gudrun előtt. Most szökésben van.

Emilie Samire Dieckmann

A mindössze 21 éves, weimari születésű Emilie Dieckmann is a „Hammerbande” második-harmadik generációjához tartozik. Korán kívül sok közös vonása van Clara Wittkugellel: Mindkettőjüket először akkor vették észre, amikor loptak egy lipcsei áruházból, mindkettőjüket ideiglenesen letartóztatták Budapesten (Dieckmann szállásán két paprika spray-t és egy kalapácsot találtak), mindketten az illegális elrejtőzés mellett döntöttek, bár legjobb esetben felfüggesztett szabadságvesztésre számíthatnak. A döntő kérdés az lehet, hogy miért: erre a viselkedésre az egyetlen logikus válasz a további támadások tervezése. Az, hogy ennyi fiatal nő vett részt a magyar fővárosban lebonyolított támadásokban, időközben „feminista” következménye lehet Johannes D. „árulásának”, aki a nemi erőszak vádjait követően lett koronatanú. Az utóbbi időben egyre több pletyka kering arról, hogy Dieckmann lett Johann Guntermann új szeretője, míg menyasszonya, Lina Engel börtönben ült.

Nele Phillipine Maya Aschoff

Amikor Nele Aschoff 2020-ban megnyerte a Családügyi Minisztérium által finanszírozott "Anne Frank Oktatási Központ" művészeti pályázatát (fődíj: egy MacBook), már mélyen az Antifa-mocsárban volt. A 21 éves lány már 2018-ban kövekkel és kátrányfestékkel megtámadta a lipcsei DITIB mecsetet. DITIB: a Török-Iszlám Unió a Vallásügyi Ügyekért az egyik legnagyobb iszlám szervezet Németországban. A támadás indítéka egyértelmű: a török-kurd ellentétre vezethető vissza. A szélsőbaloldaliak körében nagy kultusza van a kurd PKK-nak (Kurdisztáni Munkáspárt). Egyes információk szerint a Hammerbande több tagja is járhatott már a kurd terroristák között. Aschoffot jelenleg keresi a rendőrség a brutális budapesti támadások miatt.

Julian Wohlfart

A legfontosabb szemtanúk vallomásai szerint Paul Müntnich szobatársa, állítólag a csoporttal képezte ki a támadási forgatókönyveket. Állítólag jelen volt és megszökött az eisenachi „Bulls Eye” elleni második támadás során is. A bandából kiugrott tanú őt is a „Hammerbande” belső körébe sorolja.

Dominik K.

K. Dominikról eddig keveset tudunk. Néhány nappal az ítélet előtt a speciális kommandó emberei Weimar közelében kirángatták a 24 éves férfit munkáltatója furgonjából. Előzmények: Amikor Paul Rzehaczeket megtámadták, az elkövetők zseblámpának álcázott kábítópisztolyt hagytak a tetthelyen. Állítólag egy DNS-nyom vezetett Dominik K-hoz. Ám úgy tűnik, a nyomozás sikere rövid életű volt: a Drezdai Ügyészség itt is felfüggesztette a már korábban kiadott elfogatóparancsot – a jénai férfit ismét szabadlábra helyezték.

Jan Monosov

A németországi antifa zavargások közepette a Hammerbande egy újabb tagját tartóztatták le. Ezúttal egy moszkvai orosz állampolgárt.

Kevéssé ismert, de Oroszországban is nagyon kemény, erőszakos antifa mozgalom működik. Vannak köztük, akik teljesen rendszerellenesek, de olyanok is, akik Putyin hadseregében harcolnak, antifa zászló alatt.

Az X. nap-tüntetésekkel összefüggésben 10 szélsőbaloldalit tartóztattak le, akik egy régebb óta zajló nyomozás miatt alapvetően a hatóságok látóterében voltak. A moszkvai születésű Jan Monosov (32) a lehallgatott telefonbeszélgetések alapján Lina Engel közvetlen környezetéhez tartozott.

A hallei zsinagóga elleni támadás után, az akkor 30 éves Monosov a taz hírportálnak nyilatkozott. Jan Monosov zsidó menekültként érkezett családjával Németországba a volt Szovjetunióból. A judaizmusban betöltött pozícióját "liberálisnak" nevezi, Facebook-profilfotóján kipával látható, a hétköznapokban nem játszik nála meghatározó szerepet a vallás. Németországban viszont kétszeresen fenyegetettnek látja magát: külföldiként és zsidóként itt kéz a kézben jár a rasszizmus és az antiszemitizmus. Elmondása szerint a hallei támadás nem lepte meg, tekintve, hogy az elmúlt években milyen gyakran vették célba a menekültszállásokat. Első heteit Németországban egy brandenburgi menekültotthonban töltötte, amelyet „neonácik" támadtak meg. Akkoriban vagy „az orosz” vagy „a zsidó” volt az osztálytársak számára. Ez a mai napig nem változott. A zsidók számára Németország még mindig az „elkövetők országa” – mondja harag nélkül a lipcsei férfi. Nem szemrehányásnak hangzik, inkább józan leltárnak. „Ez nem fog változni” – összegzi.

Látjuk, hogy igazán harag és bosszú nélkül tudott vélekedni a németekről Monosov, a zsidó. Monosov azóta az összes online jelenlétét törölte.

A fentiekből láthatjuk, hogy milyen veszélyes, ha az agresszív szélsőbaloldal befészkeli magát az államigazgatásba és a pártpolitikába

A totalitárius antifasizmus csak ellenségképeket ismer, árnyalatokat nem. Ahogy a hazai elvtársak fogalmaznak : „aki ellenzi az antifasizmust, az fasiszta.” A szélsőbaloldal és ernyőszervezeteik soha nem demokratikusak, lényegük az erőszak és az elnyomás. Amit ma csak belpesti Galilei Körnek gondolunk, az holnap lehet, hogy már a Lenin-fiúk különítménye.

Egy millimétert sem balra!

KG

