Megcsonkíttatta magát egy transzkreatúra, most eutanáziát akar, mert fáj a "vaginája", ami valójában egy nyílt seb

A Daily Mail arról számolt be, hogy egy 35 éves "transznő" – azaz férfi, aki nőnek képzeli magát, és átesett egy úgynevezett nemváltó műtéten, ami valójában nem változtatja meg a nemét – miután átesett a "nemváltó műtéten", olyan fájdalmakkal küszködött, hogy eutanáziáért folyamodott.

Lois Cardinal a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiben is elmondta, hogy az orvosi úton kialakított (ál)vaginája miatt olyan fájdalmakat élt át, ami miatt januárban úgy döntött, hogy halálos injekcióért folyamodik az állami egészségügynél.

Mint fogalmazott, az orvosi úton több mint tíz éve kialakított nemi szerve "gyakorlatilag egy nyílt seb, amit hatalmas fájdalmak árán mindennap tágítania kell, máskülönben »bezáródna«".

"Állandó kellemetlenségek és fájdalmak gyötörnek, ami pszichológiai terhet ró rám. Ha nem jutok megfelelő orvosi ellátáshoz, nem akarom ezt folytatni" – nyilatkozta a Daily Mailnek a "transznő", aki a 2021-ben liberalizált kanadai eutanáziatörvény adta lehetőségeket szeretné kihasználni.

"Nagy veszélyt jelent a fiatalokra az őt is megvezető transzlobbi"

Cardinal, aki az albertai St Paul közelében, egy rezervátumban él, a héten tette közzé a kérelemről készült orvosi feljegyzéseit az interneten, hogy felhívja a figyelmet a radikális nemi ideológiára.

A lapnak kijelentette azt is, hogy már megbánta, hogy átműttette magát, sőt, most már az LMBTQ-ideológiát is teljesen máshogyan látja.

Hangsúlyozta azt is, hogy nagy veszélyt jelent a fiatalokra az őt is megvezető transzlobbi.



Már a zászlóégetésig is eljutott a szerencsétlen

De azt is hozzátette, hogy az úgynevezett transzfóbiáért "elsősorban a transzok felelősek, mert nem engedik, hogy őszinte párbeszéd alakuljon ki a témában".