"Gyógyhatású" tehénvizeletet exportálnak Indiából Új-Zélandra - "tele van egészségügyi előnyökkel"

Az előző év végén Új-Zéland és India szabadkereskedelmi megállapodást kötött egymással. Todd McClay kereskedelmi és beruházási miniszter akkor bejelentette, hogy több ezer új munkahely nyílik így meg az indiaiak előtt, valamint az export 95%-ára vonatkozóan eltörlik vagy csökkentik a vámokat.

Az ideiglenes munkavállalási vízummal rendelkezők olyan szakmákban dolgoznak, ahol Új-Zélandon szakemberhiány van, beleértve az IT, a mérnöki tudományok és az egészségügy területén, valamint az indiai szakmákban, mint például az indiai hagyományos orvoslás, zenetanítás, szakácsmesterség és jógaoktatás.

A megállapodás nem szab számbeli korlátozást az indiai diákok számára, garantálja számukra a heti 20 órás munkavállalási jogot, és legfeljebb két évig tartó, az alap- és mesterdiplomával rendelkezők számára három évig, a PhD-val rendelkezők számára pedig legfeljebb négy évig terjedő munkavállalási vízumot biztosít a tanulmányok után.



Christopher Luxon miniszterelnök. Ha nem világos, ő nem India, hanem Új-Zéland kormányfője, a Nemzeti Pártból

A szabadkereskedelmi megállapodás részeként Új-Zéland aláírt egy mellékletet, amely megkönnyíti az ájurvéda, az indiai hagyományos orvoslás és a jógához kapcsolódó termékek kereskedelmét, és amely India szerint "megerősíti India pozícióját az egészség, a wellness és a hagyományos gyógyászati szolgáltatások globális központjaként".

Egy hazafias X-fiók, a Holyhekatuiteka (mely önmeghatározása szerint a globalizmus, a woke és az LMBTQ-propaganda ellen küzd, hogy elősegítse Új-Zéland visszafoglalását) szúrta ki, hogy a fentebb taglalt enyhítésnek köszönhetően egy indiai online áruház, a Navafresh jelent meg a piacon, amely az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon értékesíti termékeit. A cég Indiából származó termékeket árul a hagyományos indiai gyógyászathoz és hindu szertartásokhoz.

A tehéntrágyából készült 250 g-os babahintőpor 214 új-zélandi dollárért (nagyjából 40 ezer Ft) kapható, és "spirituális erőt", valamint védelmet nyújt a negatív gondolatok ellen, míg a napon szárított tehéntrágya-pogácsák kilónként 220,33 dollárba (42 ezer Ft) kerülnek, és "ideálisak kulturális gyakorlatokban, szabadtéri főzéshez vagy fenntartható üzemanyagként való felhasználásra".

Két liter "friss" tehénvizeletért 253 dollárt (48 ezer Ft) kell kifizetni, és a Navafresh szerint "tele van egészségügyi előnyökkel". A cég azt ígéri, hogy a rendelés leadásának napján gyűjtik össze és csomagolják egy tehénborjútól, és "a leghatékonyabb fertőtlenítőszerként", valamint "erős antibiotikumként és csodálatos csíraölő szerként" írja le, amelyet "tehénvizelet-terápiában" használnak.

Egy másik "márka" kapcsán azt írják, hogy a tehénvizelet "immunerősítőként", vallási rituálékban, valamint "a fürdővízben lévő baktériumok és gombák elpusztítására" használható.



Egyenesen Indiából

Az új-zélandi nyilvánosság egy része felháborodott, mások pedig szarkasztikusan reagáltak a közösségi médiában:

"Jézusom, pont tegnap vicceltem, hogy a gazdáknak ki kellene használniuk az új piacot, és tehénvizeletet kellene gyűjteniük az új fogyasztóink számára! Erre tessék." - írta egyikük.

"Miért importálnak az indiaiak tehénvizeletet Új-Zélandra? Ha tehénvizeletet akarnak inni, akkor friss új-zélandi tehénvizeletet igyanak!" - jegyezte meg egy másik.

Egy harmadik hozzászóló csak annyit konstatált, hogy régen Új-Zéland egy komoly ország volt, most meg a harmadik világbeli szemetet hordják hozzájuk.



A forrásból érkezik a gyógyító elixír

Tavaly az észak-indiai Uttar Pradesh állam kormánya, ahonnan a Navafresh tehénvizelet nagy része származik, kezdeményezést indított tehénvizelet alapú termékek használatára 19 betegség, köztük cukorbetegség, szívbetegség, ízületi gyulladás, bőrbetegségek, asztma és arcüreggyulladás kezelésére.

Az Indiai Állatorvostudományi Kutatóintézet (IVRI) 2023-as tanulmánya kimutatta, hogy a tehénvizelet fogyasztása a baktériumok szintje miatt jelentősen káros az emberi egészségre.

Az új-zélandi hazafias közösségnek az utóbbi időben több baja is akadt az indiai kolóniákkal. Decemberben az Új-Zéland Igaz Hazafiai nevű fundamentalista keresztény csoport, melyben vegyesen vannak maori és angolszász származásúak is, hakát bemutatva (maori harci vagy ünnepi tánc) akadályoztak meg egy szikh felvonulást Auckland belvárosában, miközben "Ez Új-Zéland, nem India!" transzparenst vittek maguk előtt és azt skandálták, hogy "Jézus Krisztus nemzetünk ura!". Kinyilvánították: nem fogják hagyni, hogy a kereszténység helyébe új vallások nyomuljanak be, s meg akarják és meg is fogják őrizni kiwi kultúrájukat.





Új-Zélandon nagy számú indiai él. 2023-as adatok szerint a szigetország 5,4 millió lakosából 292 ezer indiai, ezzel a lakosság nagyjából 6%-át alkotják. Az indiai kolónia közel fele, 143 ezer ember Indiában született. Döntő többségül, 170 ezer fő Auckland régióban él, ahol számarányuk 10,6%. A régióban egyébként 2006-ban még "csak" 70 ezer indiai élt, tehát 20 év alatt 100 ezer fővel gyarapodott a létszámuk.

Az indiai orvoslás, illetve a hétköznapok és az állati vizelet és trágya bensőséges viszonyáról a Kuruc.info hasábjain több tényfeltáró és megdöbbentő írás is született, lásd a kapcsolódó anyagoknál.

Úgy vélem, hogy a fenti eset is, valamint az, hogy milyen ütemben növekszik az indiai kolónia Új-Zélandon, rávilágít arra, hogy milyen következményekkel kell számolnia társadalmunknak a kormány munkaerő-importáló politikájának következtében, melyek között sokan éppen Indiából érkeznek. Szimbolikus, hogy a sok százmillió forint közpénzzel támogatott, Bayer Zsolt nevéhez köthető Nagy-Magyarország Parkban is indiai vendégmunkásokat szállásoltak el , melyet Toroczkai László leplezett le.

Néhány évtized távlatából már teljesen lényegtelen, hogy az idegen rasszú, kultúrájú és vallású bevándorlók szülei illegálisan léptek be hazánkba vagy legálisan, mint a kormány "remek" gazdaságpolitikájának meghívottjaiként. Nincs semmiféle gyakorlati különbség az illegális és legális migráció között, mind a kettő a társadalmat összetartó etnikai és kulturális szövetek végérvényes roncsolásához, majd felbomlásához vezet.

A harmadik világ felől érkező migrációra csak egyetlen válasz és megoldás lehetséges: a remigráció. Minden más csak nemzethalált eredményez.

KG

