J. D. Vance azoknak, akiknek nem tetszik, hogy a felesége indiai: egyenek szart!

J. D. Vance amerikai alelnök nyilvánosan és egyértelműen reagált azon támadásokra, amelyek feleségét, Usha Vance-t érték. Az alelnök egy interjúban és egy politikai rendezvényen is világossá tette, hogy sem a rasszizmust, sem az antiszemitizmust nem tartja elfogadhatónak, és határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amely családját vagy másokat etnikai alapon támad.



Vance és felesége, Usha Bala Vance (leánykori nevén Chilukuri) 2025. október 14-én a Fehér Ház rózsakertjében (fotó: Kevin Dietsch/Getty Images)

Az ügy középpontjába Nick Fuentes szélsőjobboldalinak nevezett aktivista került, aki fajárulónak nevezte Vance-t amiatt, hogy felesége indiai bevándorlók lánya, és "gyűlöletkeltő" kifejezésekkel illette az alelnök feleségét, Ushát, írja az Index.

Nick Fuentes Donald Trump elnök alelnökjelöltjének kiválasztása után úgy fogalmazott:

Ki is ez az ember valójában? Tényleg azt várjuk attól a fickótól, akinek indiai felesége van, és a gyerekét Viveknek nevezte el, hogy támogatni fogja a fehér identitást?

A politikai spektrum másik oldaláról Jen Psaki, Joe Biden volt elnök volt sajtótitkára, az MSNBC műsorvezetője is megszólalt. Októberben egy podcastbeszélgetésben arról beszélt, hogy Ushát meg kellene menteni férjétől, majd így fogalmazott:

Mindig azon gondolkodom, mi jár a feleségének a fejében. Úgy értem, "jól vagy? Kérlek, pislogj négyszer. Gyere át ide! Megmentünk".

J. D. Vance a New York Post által szemlézett interjújában egyértelmű választ adott mindkét irányból érkező támadásokra:

Hadd legyek teljesen világos. Bárki, aki megtámadja a feleségemet, legyen a neve Jen Psaki vagy Nick Fuentes, egyen sz*rt. Ez a hivatalos álláspontom az Egyesült Államok alelnökeként.



Az alelnök határozottan elítélte az antiszemitizmust és az "etnikai gyűlölet" minden formáját:

Az antiszemitizmusnak és az etnikai gyűlöletnek nincs helye a konzervatív mozgalomban. Akár azért támadsz valakit, mert fehér, akár azért, mert fekete, akár azért, mert zsidó, szerintem ez visszataszító.

J. D. Vance kijelentései néhány órával azután hangzottak el, hogy felszólalt a Turning Point USA AmericaFest rendezvényén, bírálva azon konzervatívokat, akik saját politikai oldalukon belül nyilvánosan támadnak más szereplőket. "Donald Trump elnök nem úgy építette fel a politika történetének egyik legnagyobb koalícióját, hogy támogatóit végtelen, önsorsrontó tisztasági próbáknak vetette alá" – mondta.

Az alelnök hangsúlyozta, nem kíván neveket sorolni vagy bárkit elhallgattatni. "Nem hoztam magammal egy listát konzervatívokról, akiket el kellene ítélni vagy el kellene hallgattatni" – jelentette ki. "Hadd mondjam el: Charlie legjobb módon úgy tisztelhető meg, ha egyikünk sem tesz itt olyasmit Charlie halála után, amit ő maga életében következetesen elutasított" – fogalmazott.

A megjegyzéseket több értelmezés szerint Ben Shapiro "konzervatív" (pontosabban szélsőséges cionista zsidó - a szerk.) podcasternek szóló, név nélküli üzenetként értékelték, miután Shapiro korábban élesen bírálta Candace Owens és Tucker Carlson megszólalásait. Carlsont nemrég a StopAntisemitism szervezet 2025 antiszemitájának nevezte meg, miután interjút készített Nick Fuentesszel.