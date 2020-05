Koronavírus :: 2020. május 15. 11:51 ::

Véget ért a vesztegzár Új-Dél-Walesben

Ausztrália legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben pénteken megszűnt a két hónapig tartó vesztegzár, az állam vezetése arra törekszik, hogy az embereket újra munkába állítsa és a gazdaságot visszaterelje korábbi nyomvonalába.

A Reuters hírügynökség arról írt, hogy az egyes karanténkorlátozásokat azután enyhítették, hogy az ausztrál statisztikai hivatal példátlanul nagy mértékű munkanélküliségről számolt be, ezzel egy időben Scott Morrison kormányfő arra figyelmeztetett, a neheze még hátra van.

A miniszterelnök kijelentette: miközben a nehéz körülmények miatt kevés ok van az ünneplésre, különösen az előző nap közölt munkanélküliségi adatok miatt, üdvözlendő, hogy az ország kezd visszatérni a korábbi normális életvitelhez.

Sydneyben, a kontinensnyi ország legnagyobb városában azzal a feltétellel nyithattak ki a kávéházak, éttermek és bárok, hogy 10 főnél nem tartózkodhatnak többen a helyiségben egy időben.

Gladys Berejiklian, az állam kormányfője arra figyelmeztette az embereket, hogy maradjanak továbbra is éberek és ügyeljenek a távolságtartásra. Mint mondta, a világ számos részén a lazítások nem jártak sikerrel, nem kellene, hogy ez történjen náluk is; az emberek felelősségteljesen reagáljanak a könnyítésekre.

Új-Dél-Walesben, valamint az ország második legnépesebb államában, Victoriában pénteken 29 fertőzöttet találtak, amely kilenccel több annál, amit korábban naponta átlagban regisztráltak.

Ausztráliában hétezer Covid-19-es esetet tartottak nyilván. Kilencvennyolc volt a halottak száma, ami jóval alatta van az európai és észak-amerikai hasonló adatoknak.

Tisztviselők elismeréssel szólnak a márciusban meghozott vesztegzár-intézkedésekről, köztük az ország határainak lezárásáról, arról, hogy a koronavírus elleni küzdelem jegyében otthon maradásra kötelezték az embereket, hacsak nem létfontosságú feladatot teljesítettek.

Az ország és az államok vezetői most három szakaszból álló tervet terjesztenek elő, amelyben a különböző területeken, különböző menetrend szerint oldanák fel a tilalmakat.

Morrison azt szeretné, hogy a gazdaság újjáélesztésé érdekében júliusra eltörölnék a korlátozások túlnyomó részét. Az ország a pandémia előtt két évtizednyi sikeres gazdasági teljesítményt ért el, a közgazdászok azonban most recessziót jeleznek előre.

Új-Dél-Walesben lassan megnyílnak az iskolák, az emberek már öt embert is fogadhatnak otthon, a nyilvános összejöveteleken résztvevők számát kettőről tízre emelték, kinyithattak az uszodák is, bár ott is egyszerre csak tízen lehetnek a vízben.

Északi terület államban, ahol alacsony volt a fertőzéses esetek száma, és nem volt halottja a járványnak, a kocsmák korlátozás nélkül kinyithattak.

Victoria államban, ahol 21 új fertőzöttet regisztráltak pénteken, megtartották a korlátozások többségét.

Morrison abban bízik, hogy az egyes vállalkozások újraindítása segít a gazdaságnak szilárdabb alapokra helyeződnie. Ezt a célt azonban beárnyékolja a Kínával, Ausztrália legnagyobb kereskedelmi partnerével kipattant diplomáciai vita. Canberra ugyanis nemzetközi vizsgálatot követel a koronavírus eredetének feltárására.

Kína a héten felfüggesztette Ausztrália számos nagy marhahús-kereskedőjének exportengedélyét, továbbá 80 százalékos vámtarifa-növelést kezdeményezett az ausztrál árpaszállítmányokra. Erre többen a diplomáciai vita megtorlásaként tekintenek, de ezt Peking tagadja.

Morrison azonban pénteken úgy vélekedett, hogy a Kínával kialakult viszony a kölcsönös előnyökre épül.

(MTI)