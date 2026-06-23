Háború :: 2026. június 23. 19:22 ::

Hálásak lehetnek a lengyel elnöknek a gdanski újjáépítési konferencia résztvevői: nem kell elviselniük Zelenszkij jelenlétét

A két szomszédos ország közös történelmével kapcsolatban elmérgesedő vita miatt Volodimir Zelenszkij lemondta részvételét a lengyelországi Gdanskban megrendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián. Ezt Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök jelentette be kedden a Telegram-oldalán, hozzátéve, hogy ő fogja vezetni az ukrán delegációt június 25-26-án.

"Én vezetem az ukrán delegációt és irányítom majd a munkánkat a 2026-os gdanski Ukrajna Újjáépítési Konferencián" - írta Szviridenko angol nyelvű bejegyzésében.

Közölte, hogy a küldöttségben ukrán vállalkozások képviselői, állami tulajdonú vállalatok vezetői, az ország különböző részeiről érkező közösségek vezetői, valamint kormánytisztviselők és parlamenti képviselők vesznek részt, hogy megerősítsék az együttműködést Lengyelországgal és más európai partnerekkel.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az újjáépítési konferencia értékét emelte ki a két ország viszonyában. "A jó kapcsolatok kiépítése nemcsak a méltóság kifejeződése nehéz, háborús időkben, de kifizetődő is" - hangsúlyozta a lengyel kormányfő. Ebben a szellemben készítették elő a gdanski konferenciát. Mint mondta, mintegy kétszáz megállapodásról és dollármilliárdok százairól van szó Ukrajna újjáépítésében a háborút követően.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes bírálta, hogy az ukrajnai vezető lemondta részvételét a konferencián. "Jelen kellene lennie ezen a konferencián, mivel ő annak társszervezője és társvendéglátója" - hangsúlyozta a védelmi miniszteri tisztséget is ellátó Kosiniak-Kamysz, de ő is megerősítette: mindent megtesz annak érdekében, hogy elhárítsa a lengyel-ukrán viszonyt terhelő károkat, és sikerre vigye a rendezvényt Lengyelország szempontjából is. Emellett azzal érvelt, hogy a jelen helyzet nem alakult volna ki, ha Zelenszkij nem nevez el egy katonai alakulatot a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) "hőseiről".

Az ügy előzménye, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken bejelentette: visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a Fehér Sas-rendet az ukrajnai elnöktől annak ellenére, hogy eddig Varsó volt Kijev egyik legelkötelezettebb támogatója katonai és humanitárius téren egyaránt. Május végén azonban Zelenszkij úgy döntött, hogy II. világháborúban megalakult Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) "hőseiről" nevezi el az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Az UPA és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) követte el az 1943 és 1945 közötti etnikai tisztogatást az akkor német megszállás alatt lévő, de a háború előtt még Lengyelországhoz tartozó Volhíniában és Kelet-Galíciában, amelynek során több mint százezer lengyel halt meg. Nawrocki felháborodását fejezte ki az elnök döntése miatt, és javasolta, hogy fosszák meg őt a lengyel kitüntetéstől.

"A lengyel társadalom túlnyomó többségének a szemében az Ukrán Felkelő Hadsereg mindenekelőtt a Lengyel Köztársaság állampolgárai ellen elkövetett kegyetlen bűncselekmények felelőse" - írta Nawrocki akkor az X közösségi oldalon.

Ukrajnában az UPA-t az ország függetlenségéért harcoló erőként tisztelik, elsősorban az ukrajnai háború kezdete óta.

(MTI nyomán)