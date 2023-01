Publicisztika, Anyaország :: 2023. január 9. 20:54 ::

Ez is látszik a Holdról

Felvezetésként mindenképpen le kell szögeznem, ismerem és ellenzem azt a fajta hozzáállást, amelyet csak proli mentalitásként tudok nevezni, amikor valakire pusztán azért irigykedik valaki, mert tehetségesebb, anyagilag jobban megy neki, s ezzel párhuzamosan az illető, aki csak kritizál és fröcsög, egy produktum nélküli ember, tehát semmit nem tesz azért, hogy a sorsán javítson.

E bevezető gondolatot csak azért tartottam szükségesnek kiemelni, hogy az alábbi sorokra mindezek nem igazak, és erre hivatkozva természetesen nem tussolható el minden társadalmi igazságtalanság, mert bőven vannak olyan különbségek, amelyeknek szóvá tétele nem a proli irigységből fakad, hanem az igazságosság elvéből.

A magyar dolgozó átlagkeresete és Orbán Viktor fizetése is ilyen. Ugyanis:

1. Magyarország az átlagfizetéseket tekintve még a KSH által közölt, igencsak megszépített állítólagos “bruttó 510 ezres” béreket alapul véve is sereghajtó az Európai Unióban. Egyedül Bulgária áll nálunk is rosszabbul. A térségben még a románok is lehagytak bennünket. Emlékeztessük magunkat, eddig mindenfajta felmérés azt mutatta ki, hogy a Bulgáriát és Romániát előzzük, most már Romániát sem!

2. Míg a magyar emberek fizetése átlagon aluli az EU-ban, Orbán Viktor miniszterelnök fizetése épp ellenkezőleg, átlagon felüli. Az uniós tagországok kormányfőinek a keresetét összehasonlítva ugyanis Magyarország átlagon felül teljesít - derül ki az Euronews adataiból. Orbán Viktor márciustól ráadásul bruttó 5 727 000 forintot kereshet, mivel korábban az Országgyűlés törvénybe iktatta, hogy a miniszteri fizetések (így a miniszterelnöké is) arányosan növekednek az előző év átlagkeresetével.

A táblázatokból jól látható, hogy Orbán Viktor nem csak bolgár kollégájánál keres jobban. A miniszterelnökök bruttó éves átlagfizetése tavaly 52,7 millió forint volt, vagyis Orbán már tavaly, havi közel 4,9 milliós bérével (évi több mint 58 millió forint) is verte az EU-s átlagot. Előnye 2023-ban tovább nőhet, hiszen tavasztól már több mint 5,7 millió forintot kap havonta.

A pofátlanság tehát ordító, ha úgy tetszik, a Holdról is látszik...

Lantos János - Kuruc.info