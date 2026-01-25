Publicisztika :: 2026. január 25. 15:12 ::

Nick Fuentes: a hős, akit Gotham megérdemel, de nem az, akire szüksége van

Egy provokátor és kommunikációs zseni politikai meglátásai.

Christopher Nolan 2008-as filmje, A sötét lovag nem csak Batman és Joker szembenállására épül. A film egy másik ellentétpárt is felállít, amelynek az egyik oldalán Harvey Dent áll, a feddhetetlen államügyész, az igazság bajnoka, Gotham fehér lovagja. A másik oldalon pedig az önbíráskodó Batman, a törvényen kívüli, az árnyékban meghúzódó sötét lovag. Gordon rendőrfőnök szerint Gothamnek Harvey Dentre van szüksége, de a várost a maga romlottságával Batman testesiti meg valójában.



Nick Fuentes

Ez a hasonlat jutott eszembe Nick Fuentes egyre növekvő népszerűségével kapcsolatban, aki ellentmondásos, konfliktuskereső személyisége miatt nem lehet fehér lovag, kivételes képességei mégis az amerikai fehérek népszerű képviselőjévé teszik.

Fuentes kiváló beszédkészséggel bír, amit más véleményformálók is elismernek. Showműsorában összeszedetten, világosan, idézhetően adja elő egyórás monológjait. Ellenfelei a kóserkonzervatívok, akik közül senki nem mer kiállni vele vitázni, miután a korábbi vitáit simán megnyerte. Műsorait gyakran fűszerezi humorral, a holokauszttal kapcsolatos véleményét például a Szezám utcából ismert Süti Szörnnyel szemléltette: “Ha a Süti Szörnynek egy órába telik egy tepsi sütit megsütni, tizenöt kemencéje van, és a kemencék napi 24 órában mennek 5 éven keresztül, akkor mennyi időbe telik 6 millió csomag sütit megsütni?” Majd megállapította, hogy nem jön ki a matek.

A holokausztról egyébként az a véleménye, hogy nem kell komolyan venni. Amíg a fehérek elleni népirtás folyik – a fehér többségű országok demográfiájának tudatos és erőszakos megváltoztatása –, addig a holokauszt teljesen lényegtelen.

Időnként a saját hallgatóit is kiosztja, olyan dolgokkal kapcsolatban, mint amikor a média valamilyen lényegtelen témát felfuttat, amire aztán mindenki ráugrik. Erre mondta a követőinek, hogy “Olyanok vagytok mint a disznók: kiöntik a moslékot a vájuba, megkongatják a kolompot, ti meg rohantok felzabálni”.

Fuentes szerint “a zsidók irányítják a társadalmat, a négerek többségének a börtönben a helye, a nők meg fogják be a szájukat”, amely kijelentését milliók látták, és ezrek osztották meg nevetve azzal a szöveggel, hogy “Én, az első találkozón a barátnőm szüleivel, egy pohár ital után”.

De beszéljük a rossz oldaláról is. Provokatív kijelentéseivel gyakran kritizálja szükségtelenül a szélsőjobboldal szereplőit. Másrészt legutóbb az Epstein ügyben kijelentette, hogy nem az vele a fő probléma, hogy 18 év alatti lányok voltak érintettek, hanem hogy egy idegen állam tudatos akciója volt, politikai befolyásszerzés céljából. A saját táborán belüli negatív fogadtatásra pedig provokátorként ráduplázott, azzal, hogy szerinte Epstein bulijain ott lenni menő volt. Bár lehetséges, hogy ezzel csak Trump felé akart valamilyen gesztust gyakorolni, szerintem Epstein normalizálása nem fér bele, ezért felmerült bennem, hogy a kukába dobom a félig kész írásom. Fuentes számos politikai meglátása azonban ettől függetlenül érvényes, ezért a befejezés mellett döntöttem.

Fuentes egyébként egy 27 éves srác Chicagóból, aki 18 éves korától készít showműsort és korábban a Bostoni Egyetemre járt, amíg a politikai nézetei miatt távoznia nem kellett. A szülei olasz és ír származásúak, az egyik nagyapja mexikói volt, a katolikus hit pedig nála családi örökség, ami fontos számára. Kiváló beszédkészsége ellenére introvertált személyiség, aki egyedül él chicagói lakásában, amiért Tucker Carlson korábban homoszexualitással vádolta meg.

Ismertté a 2019-ben megalakult Groyper Mozgalomnak köszönhetően vált, ami jobboldali fiatalok egy laza szövetsége, akik jobbról kritizálják a kóserkonzervatívokat, és egy zöld béka a jelképük. Mindenesetre az elmond valamit, hogy a rajongói olyan videókat készítenek róla, mint az alábbi tavalyról, amikor éppen rosszban voltak Candace Owens-szel és Tucker Carlsonnal (akik a videó elején szerepelnek):

Politika

Fuentes elsősorban a politikai meglátásai miatt érdekes. A Groyper Mozgalom már az indulásától kezdve egy egyedi megközelítést alkalmazott: jobbról támadták a kóserkonzervatívokat. Az ő felfogásukban a jobboldal azért veszít mindig, és azért nem értek el politikai eredményeket az elmúlt évtizedekben, mert a fősodratú konzervatívok árulók, akik szándékosan veszítenek minden társadalmi kérdésben, ezért először az árulókkal kell leszámolni.

A fenti nem független a szervezett zsidó közösség politikai befolyásától – mi több, a problémáink valójában ebből erednek. Fuentes kettős alapelve szerint: 1: Krisztus a megváltó, és 2: Amerika az első. Ez azt a célt (is) szolgálja, hogy elválassza az America First jobboldalt a teljesen zsidó befolyás alá került konzervatívoktól, akik a nyugati civilizációt a zsidó-kereszténységgel azonosítják, és akiknek Izrael az első (Israel First).

Fuentes szerint a legnagyobb problémánk a fehér népirtás és a szervezett zsidó közösség, akik az elmúlt évtizedekben teljesen magukhoz ragadták a hatalmat. Az America First oldalnak ezért nem lehet más célja, mint a hatalom visszaszerzése a saját országukban. Felhívja a figyelmet a kapuőrökre is, akik szerint csak egyes zsidókkal van a probléma, mint Soros, vagy a cionistákkal, esetleg az izraeli lobbival, de az olyan intézmények, mint a Zsidó Világkongresszus, az Észak-amerikai Zsidó Szövetség vagy a Republikánus Zsidó Koalíció a nemzetközi zsidó közösséget képviselik, nem csak Izraelt vagy a cionistákat.

Az alábbi videóból kiderül, hogy Ronald Lauder Fuentesnek és az amerikaiaknak is ugyanúgy ellensége, mint a magyaroknak. (Itt megemlíti még Daria Nekraszovát, a fiatal színésznőt, akit azért rúgott ki a hollywoodi ügynöke, mert interjút készített Fuentes-szel.)

A mellébeszélés nálunk is jellemző, sokan sokféle fogalmat használnak a szervezett zsidó közösségre (mint a nemzetközi finánctőke, a szabadkőművesek, a woke elit, a sátánimádó pedofilok, az illuminati, a kommunisták, a világbirodalom-kiválasztó háttérhatalom stb.), de csak a legelső használata miatt tiltanak le bárhonnan.



Az elefánt a szobában

Nick Fuentes nem csak egy műsor készítője, hanem a Groyper Mozgalom vezetője. A groyperek azok, akik néhány tízezres Twitter-követővel a rövid videóit terjesztik. A nézői pedig úgy vállalnak részt a mozgalomban, hogy a műsor alatt kisebb összegekkel támogatják, de nagy számban. Ezen kívül vannak a politikai kapcsolatai, akik vele értenek egyet (aminek négyszemközt hangot is adnak), de meghúzzák magukat.

Fuentes azon dolgozik, hogy támogatói segítségével elindítsa az America First Alapítványt , hogy az amerikai keresztény-nacionalisták egy olyan szervezett közösséget alkossanak, amely hosszú távon képes a politikai események befolyásolására.

Azokat a követőit, akinek megvan hozzá a tehetsége, arra biztatja, hogy vállaljanak szerepet a politikában, ha szükséges, akár ideiglenesen elrejtve a valódi nézeteiket. Szerinte az amerikai kétpártrendszerben egy harmadik pártot felépíteni csak dollár százmilliókból lehetne, ezért arra biztatja a jobboldali fehéreket, hogy szivárogjanak be a Republikánus Pártba, hogy így tegyenek szert minél nagyobb befolyásra. Ez talán bizarrul hangzik, a szervezett zsidó közösség azonban minden befolyását latba veti, hogy az America First oldalt kizárja a politikai életből Amerikában (ami önmagában is abszurd).

Mindenesetre az egyértelmű, hogy Fuentes is azon a véleményen van, hogy önmagában csak szavazni biztosan nem elég. Ahhoz, hogy bármit is elérjünk – hogy beleszólásunk legyen az események alakulásába –, arra van szükség, hogy a fehérek cselekvő félként lépjenek fel a politikai színtéren, jelentős számban.

Korábban a “Magyar vagy? Akkor szerveződj!” című írásomban mutattam rá, hogy a politikának csak egy kis része a szavazás, és hogy a zsidóságnak sem azért van hatalma, mert szavaznak, valamint, hogy miért szükséges a nemzeti szervezetek támogatása. Fuentes ezeket a kérdéseket hasonlóan látja, de szerinte a leghatékonyabb módszer az érdekérvényesítésre a politikai szerepvállalás (ezért magyar kontextusban valószínűleg a Mi Hazánk Mozgalomban való aktív szerepvállalást javasolná).

Egy további meglátása, hogy Amerikában egy jól működő mozgalomnak katolikusnak kell lennie, és a társadalmi kérdésekben a Groyper Mozgalom is a katolikus egyház tanítását tekinti az irányadónak.



Fuentes kereszttel

A fenti egy igazán érdekes megközelítés, ha belegondolunk, hogy Amerikának csak a 20%-a katolikus, a fehéreknek pedig csak a 12%-a, miközben a (neo)protestánsok jóval többen vannak. Ezzel szembeállíthatjuk egy másik véleményformáló, Mike Peinovich véleményét, aki szerint senkit nem érdekel, hogy melyik felekezethez tartozol. A cionista megszálló kormány nem a protestánsokat, a katolikusokat, az ateistákat vagy a pogányokat támadja, hanem a fehéreket, ezért közösen kell fellépnünk, azon az alapon, hogy fehérek vagyunk.

Bár az utóbbi hangzik logikusabbnak, mégis Fuentes-nek van igaza. Ezzel kapcsolatban érdemes figyelembe venni John Stuart Mill meglátását, aki szerint:

“Egyetlen ember, akinek hite van, felér kilencvenkilenc másikkal, akiknek csak érdekei vannak.”

Úgy tűnik, hogy egy mozgalom lendülete két dologtól függ: a tagok számától és azok elkötelezettségétől, a tenni akarásuktól. (Mint a fizikában, ahol a lendület képlete a tömeg szorozva a sebességgel.) A lényeg mindenesetre az, hogy a vallási elem erős motiváló tényező, ami nem gyengíti, hanem erősíti a mozgalmat. Fuentes mozgalma egyébként nem zár ki senkit, a katolicizmus egy morális alapállás, ami szerepet játszik abban, hogy annyi lelkes követője és támogatója van, a katolikusokat pedig különösen motiválja.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban gyakran megjegyzik, hogy az egész társadalom egy romhalmaz: gyilkosságok, drog túladagolások, hajléktalanok, emberek egészségbiztosítás nélkül, egymás mellett a nagyon szegények és a nagyon gazdagok. Fuentes az ő hősük, aki – ha akar – képes a csillogásra.

Amikor Charlie Kirk meghalt, sokan megszólaltak néhány mondatban, köztük az elnök is. Fuentes viszont – akinek a fiatalokat megszólító Kirk a nagy riválisa volt – kihagyott egy napot. Másnap egy órát beszélt a tragédiáról, ami pont olyan volt, amilyennek lennie kell: emelkedett, kimért, nem épített hamis mítoszt, de elismerte Kirk érdemeit, megnevezte a felelősöket és rámutatott a tetteik következményeire. Mindenki úgy látta, hogy ő mondta az igazi elnöki beszédet.

Fogunk még róla hallani!

Doktor Faust

A publicisztika a szerző Substack-oldalán is megjelent.