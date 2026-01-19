Extra, Videók :: 2026. január 19. 20:00 ::

Rettegjetek csak!

A Szombat névre hallgató zsidó laptól kezdve a 444-en át egészen a Telexig bezárólag ismét menetrendszerű rettegésnek lehettünk szemtanúi, miután Nick Fuentes, az amerikai jobboldal egyik új reménysége, Andrew Tate és számos más fehér, latin-amerikai és fekete influenszer, közéleti szereplő karlendítve bulizott Kanye West Heil Hitler című számára.



Nick Fuentes Washington DC-ben (fotó: Zach D. Roberts/NurPhoto/Getty Images)

A társaság Miamiban indult neki az éjszakának, már a limuzinban is magasba emelkedtek a kezek (illetve többször kiabálják a „zsidó” szót is), később pedig eljátszották ugyanezt a szórakozóhelyen is, ahová mentek.

Andrew Tate, Nick Fuentes, Sneako, Tristan Tate, Clavicular, Myron, and Justin Waller arrive at the club playing Ye’s banned song https://t.co/P6647gMJ0G January 18, 2026

Amit érdemes még tudni: Kanye West számát a politikailag korrekt streaming platformok eltávolították ugyan (persze a marxista ihletésű darabokkal nincsenek ilyen aggályaik), de ettől függetlenül népszerű maradt, a DJ is lazán lenyomta az ominózus szórakozóhelyen.





The culture is changing 💀 Club plays HH by Ye while Nick Fuentes, Tate, Sneako, Clavicular, and Myron sing and throw salutes.The culture is changing 💀 pic.twitter.com/0tTTBksZte January 18, 2026

Ezzel párhuzamosan a Nick Fuentes nevével összefonódott, javarészt fiatalokból álló mozgalom az, amelynek jó esélye van arra, hogy megtisztítja a Republikánus Pártot, leszámol a neokonzervatív, cionista vonallal, Trump és elvbarátai „Israel First” programjával.

Ennyit magáról a szemlátomást meglehetősen jó hangulatú összejövetelről, most pedig vonjuk le a tanulságokat.

1. A látszólag szokásos szalonjobboldali, baloldali rettegés mögött hosszú idő óta talán valós ok is lehet. Ne értsenek félre, nem sajnálom őket, éppen ellenkezőleg, talán ezúttal végre tényleg egy radikális paradigmaváltás előszobájában vagyunk.

Még a balliberális orgánumok is elismerik, hogy Nick Fuentes mozgalma komolyan „veszélyezteti” a filoszemita, szalonjobboldali vonalat a Republikánus Párton belül, ráadásul a fiataloké a jövő alapon ez a tendencia csak erősödni fog. Minden esély megvan arra, hogy oly sok megtévesztés után végre valódi megtisztulás várhat az amerikai jobboldalra, mely törvényszerűen kihat majd az európaira is.

2. Ebből következik – éppen ezért népszerű a mozgalom – hogy Nick Fuentes és köre fittyet hány a politikai korrektségre, és a cionisták által lefektetett ócska játékszabályokra. És nem csak szavak szintjén, hanem tényleg. Nem magyarázkodnak, nem mismásolnak, hanem Heil Hitlert énekelnek, ha éppen azt tartja kedvük, a szalonjobboldali és balliberális sajtó „nácizó” óbégatását pedig pont úgy kezelik, ahogy évtizedek óta kellene: magasról tesznek rá.

Európára is ráférne már egy ilyen vérfrissítés, s mivel a legtöbb politikai-társadalmi-gazdasági gyakorlat, mely az Egyesült Államokból jön, a kontinensünkre is eljut egy kis késéssel, így jó esély van Európában is egy hasonló paradigmaváltásra, melyet Izrael állam egyre szembetűnőbb közel-keleti kegyetlenségei is gerjesztenek.

3. A közel-keleti események nyomán a terrorállam álarca lehullni látszik, ezt pedig rasszra való tekintet nélkül kezdik felismerni az amerikaiak. Az agymosás, melyet leginkább a neoprotestáns „egyházakon” keresztül végeznek az Egyesült Államokban (és egyébként Európában is) gyengül, a fiatalabb generációk esetében legalábbis egészen biztosan. Ezt nem csak az amerikai fehérek, de a feketék, illetve a latinok közül is vannak, akik felismerik. Izgalmas kérdés, hogy ez a tűzgyorsasággal terjedő, minden politikai korrektséget elvető mozgalom és kezdeményezés hogyan tudja majd kiaknázni ezt a jelenséget, lesz-e végre egy közös nevező az eltérő rasszok között. És hosszútávon mit lehet(ne) erre építeni?

A blőd és unalmas rettegésen túl ezek a releváns, és izgalmas kérdések az ominózus eset, és úgy általában a Nick Fuentes-jelenség kapcsán. A „nácizás” már nem működik úgy, ahogyan régen, ezt pedig előbb-utóbb magyarországi ellenségeink is felismerik és tapasztalják majd.

Ha a Bella ciao rendszeres „vendége” lehet a szórakozóhelyek dallistájának, akkor Kanye West Heil Hitlere is belefér.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info