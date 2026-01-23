Publicisztika, Külföld :: 2026. január 23. 15:46 ::

Egy sötét lelkű briganti, aki a "régi világ" háttérembereként egyengeti az "újat"

A zsidók megsemmisítették a társadalmi élet erkölcsi törvényeit és alapelveit, kíméletlenül kisajátították és birtokba vették a gazdasági élet összes vezető intézményeit és irányító pozícióit, és a hasznot és a profitot tették meg az új gazdasági rend egyetlen céljává. Ennek jegyében ment végbe az egyik oldalon a plutokraták jogtalan és igazságtalan tőke- és aranyhalmozása, a másik oldalon a dolgozók millióinak vergődése és nyomorúsága. Ugyancsak a zsidók voltak azok, akik az elégedetlen tömegek felhasználásával az egész országot lángba borítani akaró társadalmi forradalom megszervezésére vállalkoztak. A plutokrata és bolsevista zsidók, bár két különböző irányból, de egy közös cél, a zsidó világuralom elérésére törekedtek. Bosnyák Zoltán

Mára már bizonyossá vált az az általam már Trump második elnöklete előtt megfogalmazott állítás, miszerint a potenciálisan jövőbeli Trump-adminisztráció ténykedései összességében rosszabbak, károsabbak lesznek, mint a Biden-éra korhadt évei. A „békecsináló” amerikai elnök lényegében Izrael meghosszabbított kezeként működik, ez mára pedig odáig fajult, hogy nem kizárólag a közel-keleti kérdésekben és az alapvető filoszemita hozzáállásban nyilvánul meg, hanem egyéb hódítási törekvésekben is.



"Ígérem, ezt nem teszem meg Grönlanddal" - Trump egyik taplósága a sok közül (forrás: Donald J. Trump/X)

Néhány nappal ezelőtt portálunkon is megjelent egy ismertető arról, valójában ki ültette el a (zsidó) bogarat a megalomán amerikai elnök fejében arról, mit is kellene csinálni Grönlanddal. Bizony, Ronald S. Laudernek, a Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress – WJC) elnökének kiemelt szerepe nem antiszemita fantazmagória. Olyannyira nem, hogy az egyik első erről szóló beszámolót a jobboldalisággal nehezen vádolható The Guardian dobta be a köztudatba, amit aztán olyan liberális lapok is szemléztek, mint például a Telex, vagy, ami még inkább meglepetés – a bújtatott módon kormánypropagandát közvetítő Index. (Igaz, ők úgy címezték a hírt, hogy a Grönland-tervnek „magyar” vonatkozása is van, amit a magyarság nevében ezúton is kikérek magamnak.)

Az alábbiakban egyrészt arról olvashatnak, hogy az idézőjelesen „magyar” gyökerekkel rendelkező Lauder miként konspirál, ha Magyarországra jön, és egyáltalán, mi a szerepe a WJC-nek, de előtte egy kis ismétlés.



A '60-as évek óta cimborák (fotó: Don Emmert/AFP/Getty)

Ronald Lauder nagyon jól tudja, Trump milyen ember. Még az 1960-as években ismerkedtek meg, amikor mindketten ugyanabba a neves üzleti iskolába jártak. (Nem hiába mondják, hogy a háttérhatalmak igazi pókhálói prominens fiatalok között köttetnek az iskolákban. Banálisan igaz, ugye?) John Bolton, az első Trump-kabinet nemzetbiztonsági tanácsadója emlékezett vissza rá, hogy 2018-ban egy „prominens üzletember” javasolta először Trump számára, hogy vásárolja meg a Dániához tartozó félautonóm területet, ahol már akkor gazdasági érdekeltségei voltak. Bolton visszaemlékezései szerint ezt maga az elnök mondta így (mármint, hogy szerezzék meg Grönlandot), miután az „üzletemberrel” tartott megbeszélést követően behívta őt az Ovális Irodába.

Lauder szerencsecsillaga Dávid-csillaga az Estée Lauder kozmetikai márka miatt ragyogott fel, egy ideig dolgozott is a család cégénél, de aztán szokás szerint a politika és a befektetések világa felé fordult. Azért mondják, hogy Lauderéknek van „magyar” vonatkozása, mert egy Rosenthal Rózsika nevű zsidó nő Sátoraljaújhelyről vándorolt ki férje után 1898-ban New Yorkba. Vitte az öt gyereküket is, aztán már Amerikában hozzáment egy eredetileg Dunaszerdahelyről érkezett zsidó szabóhoz, Max Mentzerhez. Legkisebb kislányukat úgy hívták, hogy Josephine Esther Mentzer, akit később Estée Lauderként ismert meg a világ, és nem mellesleg ő lett Ronald S. Lauder édesanyja. 1930-ban ment férjhez Joseph Lauderhez, hogy aztán 9 évvel később elváljanak, majd 1942-ben újra összeházasodjanak. Beszédes, hogy Ronald gyermekük 1944-ben, a tengelyhatalmak és az általuk megálmodott Új Európa alkonyán született. Estée Lauder nevében egyébként azért látjuk az elsőre indokolatlan „é” betűt, mert így franciásabb, amit egy kozmetikai márka esetén fontosnak véltek, egyébként magyarosan Esztinek ejtette egész életében. Estée Lauder 2004-ben hunyt el, sok sorstársához hasonlóan hosszú ideig élt, 97 évig.

Lauder nagybefektetőnek minősül Gröndland esetében (is). Trump első győzelmekor rögtön 100 ezer dollárt invesztált a Trump Győzelem-alapítványba (jellemző, hogy csak a győzelme után), 2018-ban pedig már arról értekezett, hogy egy „nagyon összetett diplomáciai feladaton” dolgozik Trumpnak, ennek már része volt Grönland. A nagyravágyó Trump már ekkor tweetelt a céljairól, melyen a dánok felháborodtak.

A Biden-éra idején csend következett, majd Trump második beiktatása után Lauder ismét aktivizálta magát. Felelevenítette Grönland megszerzését, melyekhez alternatívákat is felvázolt, ezekre harapott rá újfent Trump.

A zsidó üzletember kihangsúlyozta, hogy Grönland felszíne alatt rengeteg ritkaföldfém van, melyek fontosak a mesterséges intelligencia, a fejlett fegyverek és a modern technológiák szempontjából. A globális felmelegedés miatt a jég Grönlandon is visszaszorulóban van, új tengeri utak nyílnak meg, melyek átalakítják a ma ismert globális kereskedelmet – véli Lauder.

Lauder ugyan „stratégiai partnerségről” beszél Grönland esetében, Amerika „agresszív kismalaca” nyilván a durvább verzióktól sem riadna vissza, ezzel pedig az őt ősidők óta ismerő üzletember is tisztában van.

„Évek óta szorosan együttműködöm Grönland üzleti és kormányzati vezetőivel, hogy stratégiai befektetéseket fejlesszünk a szigeten.” – fogalmazott Lauder.

Ez némiképpen ellentmond annak a narratívának, hogy a meggyengült Európa mindenáron meg akarja védeni a szigetet – szavakban legalábbis.

A zsidó üzletember egyébként több helyi érdekeltségbe is bevásárolta magát, ahogy azt dán napilapok kikutatták. „Luxusforrásvizet” palackoz és exportál, vízerőművet akar építeni Grönland legnagyobb tavánál egy alumíniumkohó számára. Utóbbi nyilvánvalóan elképesztő károkat okozna a sziget ökoszisztémájában, mint ahogy a többi ritkaföldfémekkel kapcsolatos elképzelés is. Mondjuk Trumpot soha nem érdekelte a környezetvédelem, zsidó barátait pedig végképp nem, főleg, ha pénzről van szó.

Trump és a zsidó üzletemberek

Az amerikai elnök nem csak Netanjahuval, de több izraeli, zsidó körrel is jó kapcsolatot ápol, miért az iskolában megismert Lauder lenne kivétel?

2024 márciusában Lauder 5 millió dollárral tolta meg a MAGA Inc.-et, áprilisban pedig gyertyafényes, exkluzív vacsorát töltött az amerikai elnökkel. „Buzulás, az nuku”, ahogy Torrente mondaná, ugyanis sokan voltak, nem ketten. Fejenként egymillió dollárral kellett érte gazdagítani Trumpot.

Ami még ezenfelül érdekesség, hogy az amerikai kormányzat és Lauder érdekei „véletlenül” az ukrajnai ásványkincsek kiaknázásánál is egybeestek. 2023 novemberében a TechMet nevű bányászati cég vezetője levelet írt Zelenszkijnek, itt pedig megemlítik Lauder nevét is, ugyanis része volt annak a konzorciumnak, amely Ukrajnában lítiumlelőhelyet akart kiaknázni. Trump újrázásával pedig a republikánusok egy lobbicsoportja is az ukrajnai lelőhelyek után érdeklődött, természetesen Lauder ismét aktivizálta magát.

„Érdekes módon” hetekkel azután, hogy az üzletember megtolta 5 millió dollárral a MAGA-t, 2025 márciusában Washington és Kijev megállapodást írt alá azzal kapcsolatban, hogy „közösen” aknázzák ki a lelőhelyeket. A már említett lítiumlelőhelyre elsőként írtak ki pályázatot, 2026 januárjában pedig a Lauder-konzorcium meg is nyerte azt, legalábbis több forrás is ezt állítja.

Shalom, Elnök úr!

Az idézőjeles „új világrend” háttérembere tehát a régi, és hogy, hogy nem, de Lauder esetében is egy zsidó pénzmágnásról beszélünk, ismét egy „antiszemita összeesküvés-elmélet” nyert igazolást.

2025. július 15-én Ronald Lauder szemlét tartott a Magyarországnak nevezett gyarmaton is. Meglátogatta a „kihagyhatatlan” Dohány utcai zsinagógát és a Hősök templomát Ligeti Andrással, a WJC közösségi ügyekért felelős vezetőjével. Őket dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, illetve Büchler András, a Mazsihisz vezetőségi tagja kísérgette, majd Lauder megbeszélést folytatott Grósszal és Büchlerrel a Mazsihisz Síp utcai székházában.



Lauder gyarmati látogatása Magyarországon. A képen dr. Grósz Andorral és Büchler Andrással (fotó: Ritter Doron/mazsihisz.hu)

A zsinagógában szóba került az a Mazsihisz által „botrányosnak” nevezett eset is, hogy a Szigeten fellépett volna az ír Kneecap, akik dalszövegeikben finoman szólva sem kímélik „Isten ajándékait”. Mint ismeretes, a filoszemita kormányunk gyorsan lépett is az ügyben, de most nem is ez a lényeg, hanem amit Lauder akkor mondott:

Ez fontos téma, ezzel foglalkozni kell, ezért meg fogja találni a módját annak, hogy ebben az ügyben magas szinten hallassa a hangját. Ismerem Orbán Viktor miniszterelnököt, és ez alapján biztos vagyok benne, hogy itt nem lesz antiszemita propaganda.

Nyilvánvalóan jól ismeri Lauder Orbánt, mert idehaza tényleg zéró toleranciát tanúsítanak az antiszemitizmus iránt. A zsidó üzletember már többször találkozott is a magyar miniszterelnökkel, például 2021 júniusában, ekkor Orbán saját Facebook-oldalán „Shalom, Elnök úr” megszólítással örömködött Laudernek.



"Shalom, Elnök úr!". A magyarországi főnindzsa Ronald. S. Lauder társaságában 2021. június 10-én (fotó: Orbán Viktor/Facebook)

A zsidó egyébként igazi fekete öves üldözője mindennemű antiszemitizmusnak. 2015-ben beleszólt abba, hogy a magyarság a saját országában kiknek óhajt szobrot állítani, így ostorozta a Hóman-szobor felállításának tervét. Üdvözölte azt, hogy Orbánék nem támogatják az adófizetők pénzéből a székesfehérvári szobor felállítását, igaz, fájlalta, hogy a miniszterelnök későn emelt szót ellene. Így nyilatkozott akkor:

“Nagyon későn jöttek Orbán (Viktor) miniszterelnök egyértelmű kijelentései ebben az ügyben, de mindenképpen üdvözlendők. Köszönöm neki, hogy egyértelművé tette a magyar kormány álláspontját: nem jár tisztelet azoknak, akik előkészítették a hatszázezer magyar zsidó ellen a náci Németország által 1944-ben elkövetett tömeggyilkossághoz. Az adófizetők, köztük a több mint százezer magyar zsidó megcsúfolása lett volna, ha hozzájárultak volna egy olyan ember szobrának állításához, aki nemcsak hogy gyűlölte a zsidókat, de aktívan segítette is üldöztetésüket” – fröcsögte a WJC elnöke.

Azonban nem ez volt az egyedüli eset, amikor Lauder még a magyar kormányt is megnevelte, hogyan lehetnének még ennél is filoszemitábbak.

Schmidt Mária azóta megboldogult lapja, a Figyelő „antiszemita címlappal” látott napvilágot 2018 decemberében, ami persze nem igaz. A képen a Mazsihisz akkori elnöke, Heisler András volt látható, amint húszezresek potyognak rá, de nyilván nem a zsidó pénzemberek elleni hadjárat motiválta a Figyelőt, egyszerű belpolitikai harcról volt szó. A Mazsihisz képzi a viszonylagos ellenpólust a teljes NER-párti EMIH-el szemben, a címlap apropója pedig a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítása volt, melyre kormányzati pénzt is elszórtak. A Figyelő szerint Heisleréknek „elszámolási nehézségeik” adódtak az állami pénzzel, amit ők persze tagadtak. Ennyi, semmi több.



A Figyelő "antiszemita" címlapja

Ennek ellenére felháborodott Budapest izraeli nagykövete, a Mazsihisz, és természetesen Lauder is. Megint Orbánnak irkált levelet, melyben így fogalmazott:

Egy ilyen kép egyike a zsidó személyek legősibb és legszörnyűbb karikírozásának, és nem csak a magazint, hanem egész Magyarországot nagyon rossz fényben tünteti fel.

A WJC elnöke tehát jól ismeri Orbánt, nem hiába mondta a Kneecap kapcsán, hogy itt – Magyarországon – nem lesz antiszemita propaganda. Érdemes megemlíteni még egy utolsó interakciót, ami a két személy között zajlott.

2018 májusában – fél évvel a figyelős ajvék előtt – ezúttal Orbán „torkolta le” Laudert. A Nyílt Társadalom Alapítvány Budapestről Berlinbe hurcolkodása volt a gyújtópont , ez töltötte el „mély aggodalommal” a WJC elnökét. Úgy nyilatkozott a Bildnek, hogy ugyan nem kell mindenben egyetérteni Soros Györggyel, de egyúttal meg is védte fajtársát, mondván az „sokat tett a térségben a demokrácia terjesztéséért a kommunizmus bukása után”.

Ezen húzta fel magát Orbán, és írt nyílt levelet Laudernek. Természetesen már akkor is a valójában nem létező „zsidó-keresztény” civilizációért aggódott, amit Soros migránsai veszélyeztetnek. Ezért volt tehát nagy a főnindzsa szája:

„Tisztelettel felhívom az elnök úr figyelmét, hogy az alapítványt és annak alapítóját személyes felelősség terheli az európai antiszemitizmus növekedéséért is. Olyan személyeket is bejuttatott a migránsok között Európába, akiknek politikai és vallási nézetei érzékelhető mértékben megnövelték a zsidó közösségek veszélyeztetettségét. Ezzel szemben Magyarország és annak kormánya az európai zsidó közösségeket is védi, amikor megakadályozza a migránsok ellenőrizetlen bejutását az Európai Unió területére” – írta Orbán.

„Politikánknak erkölcsi és elvi okai vannak, továbbá a zsidó-keresztény együttélés eszméjét is szolgálják, amelyben mi továbbra is töretlenül hiszünk. Ezért a Zsidó Világkongresszustól természetesen sem elismerést, sem köszönetet nem várunk” – fejtegette.

A nyalizás olyan jól sikerült, hogy Lauder visszakozott . Állítása szerint sosem mondott ilyeneket, a neki tulajdonított állásfoglalás pedig „ellentétes a meggyőződésével”.

„Az a mély tisztelet, amelyet Orbán Viktor és a magyar nép iránt érzek, nem ingott meg, és nagyra becsülöm azt, amit a miniszterelnök tett a Zsidó Világkongresszusért, különösen pedig azt, hogy részt vett a szervezet 2013-as budapesti közgyűlésén” – fogalmazott a főnindzsának címzett válaszlevelében.

Végül vessünk egy pillantást rá, mikről tárgyalt Lauder és Grósz Andor, miután pityeregtek a Kneecap antiszemitizmusán.

(sic!) zsidó fiatalság megszólítása, bevonzása a zsidó közösségi életbe, a Szeretetkórház, vagy az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem fejlesztése. (Előbbit már meg is tolta az állam 8,5 milliárddal. Egy olyan kórházat, ahol A Síp utcai Mazsihisz-székházban – a Mazsihisz honlapján olvasható beszámoló szerint – „sarkalatos stratégiai kérdések” kerültek szóba, mint például a magyarzsidó fiatalság megszólítása, bevonzása a zsidó közösségi életbe, a Szeretetkórház, vagy az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem fejlesztése. (Előbbit már meg is tolta az állam 8,5 milliárddal. Egy olyan kórházat, ahol nyíltan diszkriminálják a magyarokat.)

Ezenkívül szóba kerültek még a „magyar zsidó gyerekek” táboroztatási lehetőségei is, itt Lauder arról érdeklődött, „hogy a szarvasi nemzetközi táboron kívül Magyarországon milyen táboroztatási lehetőségek vannak a zsidó gyerekek számára”. (Igen, tudom, hogy most éppen mire gondol nagyjából minden olvasónk, akik eljutottak idáig a cikkben, de kivételesen őrizzük meg a komolyságunkat, már nincs sok hátra.)

Grósz készségesen válaszolt mindenre, ami nekünk ebből fontos, hogy dicsérte a magyar kormányt a készséges együttműködésért, konstruktivitásért. Lauder pedig kiemelte, hogy most nagyon fontos a zsidóság egysége, a széthúzás elkerülése, mert rengeteg súlyos kihívás éri Izraelt és a világ zsidóságát.

Lauder egyébként többször támadta már országunkat közvetlen vagy közvetett módon. Az ő cége perelte be több mint 100 milliárd forintra a magyar államot a sukorói kaszinócóresz miatt, illetve a híres-hírhedt MÁV-per idején a WJC elnökeként támogatta a fajtikat, akik az ismert történelmi esemény miatt döntöttek úgy, hogy beperlik a vasúttársaságot. Egyszerűbben fogalmazva Lauder globális pénzemberként szívesen sarcolja a magyar államot is, ha úgy tartják érdekei.

A Zsidó Világkongresszus szerepe

Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnökének narratívája a legbeszédesebb példa arra, hogy miért nem érdemes a világzsidóságot külön kezelni Izrael terrorállamától. Noha manapság ez az éles különbségtétel kezd háttérbe szorulni, de ha valaki, hát Lauder ilyen szempontból hiteles: ha a WJC első embere is egy kerek egészként kezeli a zsidó népet, akkor az úgy is van.

Érdemes még átböngészni Lauder „történelmi jelentőségű beszédét”, melyet 2025 májusában mondott el a WJC plenáris ülésén Jeruzsálemben, több mint 70 zsidó közösséget képviselő 350 küldött előtt. (Voltak magyarországi vendégek is a Mazsihisz és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem részéről.)



Ronald S. Lauder a jeruzsálemi ülésen (fotó: WJC/Facebook)

Beszédének lényege egy „merész vízió”, és az egység fontossága 2023. október 7-e után, tehát a Hamász támadása a holokauszthoz hasonló „összekovácsoló” szintre lépett Lauder narratívájában.

A zsidó üzletember szerint október 8-án az egész zsidó világot megtámadták (tehát nem Izraelt!!!), így új, globális (!) erőfeszítésekre van szükség.

„Most új projektre van szükség a zsidó nép számára – egy olyanra, amely több millió gyermeket oktat, zsidókat és nem zsidókat egyaránt. Iskoláról iskolára kell járnunk, hogy eltávolítsuk az Izrael-ellenes és antiszemita tanárokat és oktatási vezetőket. Ez nem lesz könnyű, de a Zsidó Világkongresszusnak kell az élen járnia” – fenyegetőzött.

Nos, képzeljük el, ha valaki ezt fordítva fogalmazta volna meg. Mondjuk úgy, hogy intézményről intézményre kell járnunk, hogy eltávolítsuk a zsidó tanárokat és oktatási vezetőket. Már másnap teljes össztüzet zúdítana rá a zsidó sajtó és a gój csatlósok is, pedig felülreprezentáltság tekintetében még lenne is alapja (lásd numerus clausus).

Az eseményen Jichák Herzog, Izrael államelnöke elnöki kitüntetést adott át Laudernek, akit a generációjuk „egyik legjelentősebb zsidó vezetőjének” titulált, majd arról beszélt, hogy a Zsidó Világkongresszus milyen hatalmas befolyással rendelkező szervezet lett:

„A Zsidó Világkongresszusban végzett munka révén a WJC hatalmas befolyással rendelkező globális szervezeté lett, amelyet a zsidó nép és a világ minden táján élő zsidó közösségek diplomáciai karjaként a legmagasabb becsben tartok.”

Egyébként a WJC izraeli regionális elnöke által rendezett megnyitó gálán a Jeruzsálemi Tolerancia Múzeumban beszédet tartott az Egyesült Államok izraeli nagykövete, Mike Huckabee is.



Mike Huckabee már ekkor irán ellen lázított (fotó: WJC/Facebook)

Beszédében a „szélsőségesség” elleni harcra buzdított, és a globális biztonság fontosságát emlegette, a „terror melegágyának” pedig már ekkor Iránt nevezte meg.

„A megoldás nem egyszerűen az, hogy levágjuk a fa ágait, hanem a fa törzséhez kell eljutni, egyszer és mindenkorra gondoskodva arról, hogy ez a fenyegetés megszűnjön Izrael, az Egyesült Államok és minden erkölcsös, szabad és tisztességes ember ellen” – fenyegetőzött ő is.

Hogy, hogy nem, pár hónappal később Iránban a Moszad által támogatott pusztító tüntetések szerveződtek.

Végkövetkeztetés

A kissé hosszúra sikeredett ismertetőből három végkövetkeztetést érdemes levonni – röviden.

1. Ronald S. Lauder csak egyetlen – mondjuk súlycsoportjában rendkívül befolyásos – szereplője annak a (zsidó) pénzoligarchiának, akik materiális, anyagi javakért akár háborúkat is képesek kirobbantani, pusztán azért, hogy eggyel több szám szerepeljen a bankszámlájukon. Papíron „új világot” építenek ugyanazok a személyek. Ehhez előszeretettel használnak fel olyan nárcisztikus gójokat, mint például Donald Trump, akik előzékenyen másznak bele újabb és újabb konfliktusokba – világbékének álcázva önös érdekeiket. (Mától már hivatalosan is ehhez a társasághoz tartozik Orbán Viktor Trump Béketanácsa miatt.)

2. Az Egyesült Államok teljességgel zsidó befolyás alatt áll, ezt pedig a republikánusok új generációja is átlátja. Ezen a tényen csak és kizárólag az amerikaiak egy jól megszervezett mozgalma képes változtatni, senki és semmi más.

3. A legfontosabbat pedig már említettem: korábban is ez volt a jellemző, de 2023. október 7. óta főként. Izraelt és a világban élő zsidóságot a legbefolyásosabb zsidó vezetők is egy egészként kezelik. Higgyünk nekik, mert értenek hozzá.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info