Nick Fuentes 2025: marginális provokátorból rettegett politikai tényező

Ha a Time magazin fair lenne, „az év embere” címet Nick Fuentesnek adná, mert nála jobban senki sem szolgált rá. Ez teljesen egyértelmű. A kereszténynacionalista groyperek „fenegyereke” ugyanis gyakorlatilag tartolt az idén, egyes politikai ellenfeleit szó szerint is letarolta a pástról: vagy retorikai képességeivel szemtől szemben, vagy a szarkazmus fegyverével, ha nem mertek kiállni ellene.

2025-ben a politikai spektrum jobbszéléről valósággal berobbant a konzervativizmus főáramlatába, jórészt a Tucker Carslonnak adott bombainterjújának köszönhetően, learatva évtizedes politikai aktivizmusának gyümölcseit. Hosszú évek cenzúrázása és feketelistázása után egymás után kapott szót a legnézettebb politikai talkshaw-kban és podcastekben (Jake Shields, Candace Owens, Dinesh D’Souza, Destiny, Glenn Greenwald, Sneako, Piers Morgan, Richard Spencer, Steven Crowder, Bradley Martyn, Jack Neel, Theo Von stb.), immár megkerülhetetlen tényezővé válva, akivel befolyásos véleményvezérként a választások alkalmával is számolni kell. Olyannyira, hogy a fiatalokra, főleg a fiatal férfiakra gyakorolt hatása révén adott esetben akár eldöntheti azok végeredményét is.

Még a balliberális-cionista The New York Times is azt mondja róla, hogy rossz ugyan, de „rendkívül fontos” személyiség, aki a neokon-cionista Commentary szerint „a bolygó legveszélyesebb eszméit terjeszti”.



Hitler menő volt, és nem fogjátok megváltoztatni a véleményemet

Üstökösszerű felemelkedése valóságos pánikhullámot váltott ki a lakájmédiában, a legnagyobb lapok egymással versengve igyekeztek a földbe döngölni, nem riadva vissza a leggroteszkebb túlzásoktól sem a szerintük általa megtestesített aktuális főgonosz gyakran apokaliptikus hangvételű leleplezésében. A róla megjelentetett, karakter- és karriergyilkosnak szánt cikkek címei önmagukért beszélnek.

Nick Fuentes: Egy fehér nacionalista probléma a jobboldal számára (The New York Times),

Nick Fuentes nem csak egy újabb alt-right mumus (The New Yorker),

Nick Fuentes és a neonácizmus fősodorba kerülése (CBC, Kanada),

Nick Fuentes, Tucker Carlson és a gonosz normalizálása (ABC, Ausztrália),

Nick Fuentes terve Amerika meghódítására (WIRED),

MAGA-polgárháború: hogyan robbantotta fel az amerikai jobboldalt egy fehér nacionalista (France24),

Nick Fuentes sokkoló felemelkedésének alattomos stratégiája (VOX),

Kicsoda Nick Fuentes, és miért veszélyes az antiszemitizmusa Amerikára? (American Jewish Committee),

A háború Nick Fuentes ellen véget ért. Ő győzött (Rolling Stone),

Nick Fuentes groyperei többé már nem páriák a mainstream republikánusok között (The Intercept),

Nick Fuentes, Tucker Carlson és a jobboldal „groyper” problémája (The New York Times),

Nick Fuentes felemelkedése a MAGA-mozgalmat a „választás idejébe” helyezi (The New York Times),

MAGA-csőd: Nick Fuentes felemelkedése (The Hill),

Mi segítettünk felépíteni Nick Fuentest. Íme, hogyan tudjuk őt szétszedni (The Times of Israel),

A szélsőjobboldali provokátor Nick Fuentes MAGA-polgárháborút robbant ki (The Washington Post),

Nick Fuentes, Tucker Carlson és a konzervativizmus jövője (The Wall Street Journal),

Trump nem hajlandó megtagadni a fehérnacionalista Nick Fuentest (Mississippi Free Press),

A tűzfal Nick Fuentes ellen összeomlik, a fehér szupremácista influenszer belép a MAGA-mainstreambe (The Atlantic)

Önmagát fehér nacionalistaként és katolikusként, egy 2000 éves vérvonal örököseként pozícionálva rámutat arra, hogy ez egy konkrét és ősi örökség, szemben a konzervativizmussal, amelynek nincs valóságos tartalma:

Ami politikai-ideológiai krédóját illeti, Fuentes szeretné megőrizni az Egyesült Államoknak az általa „fehér demográfiai magnak” nevezett népességét. Magát „reakciósnak” írja le, és azt az elképzelést hirdeti, hogy az országnak a fehér emberek hazájának kell lennie, gyakran figyelmeztetve a nagy népességcsere „összeesküvés-elméletre”. Hagyományos katolikusként azonosítja magát, és keresztény központú kormányzást támogat. Elutasítja a „zsidókereszténység” fogalmát, azzal érvelve, hogy Amerika fehér keresztény nemzetként jött létre, és ismét azzá kellene válnia, ahol a nem keresztények – különösen a zsidók – nem tölthetnének be hivatalokat vagy nem gyakorolhatnának befolyást. Autokráciát és egy „katolikus monarchiát” vagy jó értelemben vett „katolikus tálib uralmat” támogat. Csodálatát fejezte ki Hitler, Mussolini és Sztálin iránt. Teljes bevándorlási moratóriumot és remigrációt (a bevándorlók kitoloncolása) követel a fehér többség fenntartása érdekében. Prominens holokauszttagadó, aki egy vicces „süteménysütés” hasonlattal kérdőjelezi meg a holokauszt hivatalos áldozati számát. Gyakran a „szervezett zsidóságot” hibáztatja a társadalmi problémákért, és „szent háborút” hirdet a zsidók ellen. Magát „büszke incelnek” és a férfi felsőbbrendűség hívének nevezi, azzal érvelve, hogy a nőket meg kellene fosztani a szavazati joguktól, mert túl érzelmesek a politikához. Emellett radikális LGBTQP-ellenes nézeteket népszerűsít. Izolacionista, „America first” álláspontot képvisel, ellenzi az Izraelnek nyújtott amerikai segélyeket. Az Egyesült Államok kormányát „zsidó megszállás alatt állónak” (ZOG) látja, és ellene van minden olyan külföldi beavatkozásnak, amely szerinte nem szolgálja a fehér keresztény érdekeket.

Fuentes és a groypermozgalom átvitt értelemben egy töltött pisztoly a Republikánus Pártra szegezve, amelyet felszólít, hogy tegye rendbe az országot, máskülönben következményei lesznek számára a 2028-as választásokon, személyesen is ultimátumot adva JD Vance republikánus elnökaspiránsnak, felszólítva, hogy szedje össze magát:

Miután a cenzúra részben kudarcot vallott, a cionisták változtatnak a taktikájukon, és a közösségi platformok „portaszolgálatát” felcserélik az intézményekére, vagyis igyekeznek megakadályozni, hogy bárki, akit antiszemitának tartanak, fontos pozícióba kerüljön. Fuentesnek ezért van egy ellenstratégiája, amely Antonio Gramsci olasz kommunista teoretikus „hosszú menetelés az intézményekben” metapolitikai doktrínáját másolja, türelemre és fegyelemre intve követőit, és arra biztatva őket, hogy épüljenek be ezekbe az intézményekbe, és kerüljenek politikai döntéshozói pozíciókba. Becslése szerint ez körülbelül 20 év alatt valósulhat meg, és azzal érvel, hogy a valódi hatalom nem az online tömeges haragban rejlik, hanem az állam bürokratikus gépezetének megszállásában, a ténylegesen politikát alakító alkalmazottak, agytrösztök és kommunikációs guruk meghódításában.



A fiatal férfiak nem azért radikalizálódtak, mert a baloldal komisz volt hozzájuk vagy rossz a gazdasági helyzet. Amit „radikalizálódásnak” hívnak, az csak a fehér genocídium, a feminizmus és a szervezett zsidó befolyás logikus reakciója

Arra buzdítja a groypereket, hogy folytassák tanulmányaikat, és fussanak be kormányzati karriert, hogy belülről építsék ki ezt a hálózatot, amelynek célja szerinte az, hogy Washingtonban „a mi embereink” töltsék be a pozíciókat, és ideológiailag összehangolt, Izrael és a globalista befolyás ellen fellépő kormányzatot hozzanak létre. Ezt a jobboldalon folyó polgárháború „következő védelmi vonalaként” fogalmazza meg: a hatalom visszavonul az intézményi ellenőrzésbe, miközben az ő mozgalma az alulról jövő (grassroots) legitimitás és a beszivárgás révén halad előre. Lényegében egy fegyelmezett, karrierorientált politikai hatalomátvételre szólít fel a puszta online agitáción túllépve.

Az amerikai fehéreknek ki kell fejleszteniük egy csapatszellemet az Izrael-lobbi ellenében, és ezen az alapon szervezhetik meg a védelmüket. Lehetnek köztük nézeteltérések, személyi torzsalkodások, ahogyan ő sem ért sok mindenben egyet Candace Owensszel vagy Tucker Carlsonnal, de amikor zsidók támadják őket, a védelmükre kel. Egy ostrommentalitásra van szükségük a fehéreknek, mert ők azok, akik ostrom alatt állnak a saját országaikban fehérként és keresztényként:

Némi jogos gyanakvást azért ébreszthet, hogy valaki az ország leginkább elítélt, cenzúrázott és kitaszított figurájából egyik napról a másikra a mainstream média „kedvencévé” válik, mert ez általában nem így működik. Persze rengeteg motiváció lehet arra, hogy platformot biztosítsanak neki. A liberálisok arra akarják használni, hogy félelemkeltő eszközként szolgáljon, és hogy gyengítsék vele a republikánus establishment hatalmi pozícióit. A republikánusok hozzá akarnak férni a követőihez, és lassan megpróbálják beolvasztani a mozgalmát. Amikor valaki ekkorára nő, hogy még a csapból is ő folyik, azt az establishment már nem tudja figyelmen kívül hagyni. Piers Morgan úgy működött, mintha egy 20 éves szoftveren lenne, és azt gondolta, hogy a régi idióta elhallgatós módszerek hatékonyak lesznek, de Fuentesszel szemben az internetnek köszönhetően csődöt mondtak. Az olyanok pedig, mint Tucker Carlson, sokkal rafináltabbak, és megpróbálják őt képletesen „kiherélni”, a radikalizmusát mérsékelni, a programját szalonképesebbé finomítani, és a hagyományos konzervativizmushoz édesgetni. Majd a jövő eldönti róla, hogy csak egy mesterségesen felfújt, efemer médiaképződmény, akinek az ellenfelei szeretnék látni, vagy egy korszakos politikai fenomén, akinek a hívei remélik, és akire a jövőjüket építik.



Joe Rogan, az első számú podcaster szerint még akár elnök is lehet belőle

Mindenesetre az általa egész évben diktált rohamtempó után még az év végére is maradt benne annyi szufla, hogy zeneszámok egész sorozatát inspirálja egy Danny Finkelstein nevű „lord” holosztoriján poénkodva, aki szerinte holokauszttúlélőként piacosítja magát, és ennek köszönheti a „peer” címét is, noha a mamájából nem lett lámpaernyő, a papájából pedig szappan.



Piers Morgan: „Nem ismerek egyetlen épeszű embert sem, aki azt hiszi, hogy a zsidó nép a saját személyes javára használja fel a holokausztot.” – Morgan zsidó „arisztokrata” barátja egy perccel később: „vegyétek meg a holokausztról szóló könyvemet!”

Az utóbbi két hétben aztán a „Me mum died in the holly” című fergeteges slágerparódia különböző (techno, irish dance, soul, gospel, rap, punk, english folk, rave, disco, kpop, rajzfilmzene stb.) zenei műfajokban készült feldolgozásai valósággal elöntötték a Twittert és a Youtube-ot.

Alább ezekből következik néhány – Nick Fuentes ajánlásával:



A mamim meghalt a magyalban – az egész internet

