Anyaország :: 2019. május 18. 09:15 ::

A Fidesz után az állítólag pénz nélkül maradt Jobbik költi a legtöbbet Facebook-hirdetésekre

A Political Capital arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok Facebook-hirdetésekre.

A közösségi média felpörgése után egyre több politikai szereplő kezdett élni azzal, hogy saját mondandóját ezeken a felületeken is felszínre juttassa.

Maga Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is bőséges pénzt fizet a Facebooknak saját hirdetéseiért, egy nem hivatalos lista alapján ráadásul ő a legtöbbet.

Hazánk politikusai sem lökik el maguktól a lehetőséget, ha Facebook-hirdetésekről van szó. A Political Capital ezzel kapcsolatban közölt most érdekességeket, megnézték ugyanis, hogy a magyar szereplők közül melyik formáció fizette a legtöbbet a "kék-fehéreknek" március 1. és május 15. között. Az adatokat a Facebook Hirdetéstárából gyűjtötte be a PC, és az elköltött összegek (becsült) nagysága is látható rajta:

A rangsort a Fidesz vezeti, a nagyobbik kormánypárt az említett időszak alatt több mint 20 millió forintot, a második helyen lévő Jobbik 13,3, míg az MSZP 6,6 milliót.

Ugyancsak milliós nagyságrendben vásárol politikai vagy közügyekhez kapcsolódó hirdetéseket a Momentum és a Párbeszéd is, a Mi Hazánk és a DK pedig nagyjából fej-fej mellett állnak, nálunk azonban a 900 ezret sem éri el az összeg. A listára az MKKP és a KDNP is felkerült, bár mindketten csak néhány tízezer forintot fizettek tartalmaik reklámozásáért - írja a HVG.

Kapcsolódó: