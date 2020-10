Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2020. október 17. 11:03 ::

Isten hozzád, Meseország!

A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom a leghatározottabban elítéli a Labrisz Leszbikus Egyesület által megjelentetett Meseország mindenkié című óvodás és kisiskolás gyerekek érzékenyítését (megrontását) célzó kiadványt.

Nyilvánvaló, hogy homoszexuális királyfiak és leszbikus királylányok gyermekmesékben való szerepeltetésének ötlete saját gyermeket nem nevelő, azoknak esténként mesét nem olvasó ferde hajlamú egyének vágyálma és agyszüleménye lehet csak, mert aki látott már gyereket közelről, az tudja, hogy ez milyen hatalmas és álnok támadás ártatlan tiszta szívük, lelkük ellen. Azok, akik pedig ezeket a meséket konkrétan megírták, hát, tudjuk, hogy van az a pénz.

Hogy a gyermeklélektan és a pedagógia szemszögéből ez a könyv milyen káros, veszélyes és gonosz, azt sokan leírták már az elmúlt hetekben. Ezért most álljon itt azok névsora, akik ennek a kiadványnak a megjelenésében közreműködtek, jegyezzük meg, és soha ne felejtsük el a nevüket, ne vásároljuk könyveiket, érezzék a törődést, ne higgyék, hogy büntetlenül majd ezt megúszhatják:

Projektvezető: Rédai Dorottya

Felelős szerkesztő: Nagy Boldizsár

Illusztrációk: Bölecz Lilla

Olvasószerkesztő: Borgos Anna

Technikai szerkesztő: Kardos Gábor

Pedagógiai szakértő: Lőrincz Noémi

És a mesék:

Molnár Krisztina Rita: Rubinpiros madár

Gangl Eszter: Avarbarna

Lakatos István: A boszorkány meséje

Tóth B. Judit: A Jégkirály

Tompa Andrea: Vaslaci

Gimesi Dóra: Óriásölő Margaret

Szűcs Edit: Az őzike agancsa

Pengő Edit: Az elrabolt királykisasszony

Kiss Judit Ágnes: Róza a bálban

Horváth Noémi Rebeka: Picur Panna nagy kalandja

Harka Sára: Kincső és Karola

Kasza Kriszta: Trivadar, a háromfülű nyúl

Kertész Edina: A kacskaringós szívószál

Ruff Orsolya: A nagy Alfredo

Kovács Brigitta: Légy szerencsés, Batbaján!

Finy Petra: Panna élni megy

Csehy Zoltán: Házasodik a herceg

Vegyük a fáradságot, és olvassuk el azt a foglalkozástervet is, amit a könyv alapján a szerzők a pedagógusoknak ajánlanak, melyben

a gyerekek eljátsszák (!)

azokat a szerepeket, amelyek a mesékben megjelennek, tehát a nemváltoztatót, a homoszexuálist, a lányos ruhában járó fiút, vagyis beleélhetik magukat az adott szerepbe.

Részlet a foglalkozástervből

“…Mi lenne, ha fordítva alakult volna a mese: a mesehős egy hős férfi, aki nővé akar változni? Miket csinálna, miután átváltoztatta őt Poszeidón (ugye nem katonának állna, hanem…)? Hogyan fogadták volna őt a többiek?

El lehet játszani a gondolattal: a lányok fiúk lesznek és fordítva (akár mondhatjuk nekik azt, hogy egy napra). Hogyan változna meg az a napjuk?

Mit csinálnának máshogy?…”

Tudjuk, hogy egy gyerek mesehallgatás közben automatikusan beleképzeli magát a mesehős szerepébe, de ez nekik nem elég, el is játszatnák ezeket az abnormális szexualitású alakokat a zömmel óvodás, vagy alsó tagozatos gyerekekkel. És aki szerint nem kell aggódni, ez nem kötelező, annak figyelmébe ajánljuk, hogy az ellenzéki vezetésű településeken törvényi tiltás híján már úgy is bevezethetik, hogy a szülő erről nem is feltétlenül szerez tudomást.

Hazafiak tüntetnek az LMBTQP-mesekönyvben szereplő propaganda ellen, mely tüntetés miatt meghiúsult az élő gyermekmegrontó felolvasó matiné az Átrium színházban:

Szerencsére ebben az ügyben a jobboldal, úgy tűnik, egyesíti erőit. Számos kormányközeli média, politikusok, neves pszichiáterek kutatók, pedagógusok, civil szervezetek és radikális mozgalmak egyaránt felléptek a gyermekeket támadó homoszexualizmus ellen.

Dúró Dóra ledarálta, Schittl Eszter petíciót indított ellene, jómagam pedig tüntetést szerveztem az első felolvasó alkalom ellen, ezért mindhárman a genderlobbi célkeresztjébe kerültünk. Alább M. Dobos Marianne-nal beszélgetünk az elhíresült könyvről és a minket fenyegető LMBTQP-törekvésekről a Polgári Mulatóban:

A civilek azonban nem fogják tudni megakadályozni ezt a kártékony folyamatot, és nem is az ő dolguk lenne.

Egyre többen és egyre hangosabban követeljük a törvényi szabályozást az LMBTQP-propaganda ellen!

A genderlobbi hatalmas, kontinenseken átívelő szervezetkomplexum, mely végtelen tőkével és médiafelülettel rendelkezik, tevékenységét pedig számtalan politikai erő támogatja, többek között az Európai Unió is.

Mindez nem mondható el rólunk, ezért kérjük, támogassa az LMBTQP ellen harcoló hazafiakat és honleányokat!

Budaházy Edda

