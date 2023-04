Anyaország, Elcsatolt részek :: 2023. április 9. 13:10 ::

"Gránátrovó" lesz a kijevi nagykövet: magyar családneve van, de ukránnak tartja magát

A hvg arról ír, hogy igazi polihisztor Sándor Fegyir, akit a napokban jelöltek Kijevben Ukrajna budapesti nagykövetének. A 47 éves leendő diplomata pedagógus, turizmusszakértő, szociológus és filozófus is egyben. Tavaly tavasszal önként jelentkezett az ukrán hadseregbe, hogy harcoljon az oroszok ellen.

Magát kárpátaljai ukránnak tartja.

Azt írják, "nemzetközi családból" származik, 1975-ben Ungváron született: édesapja félig magyar, félig szlovák, édesanyja félig ukrán és félig olasz. 1997-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem történészi, 2002-ben pedig jogi tanszékén szerzett diplomát. Előbb egy ungvári általános iskolában tanított történelmet és földrajzot, majd újságíróként dolgozott több kárpátaljai médiumban, köztük egy rádióban is.

Ezt követően az alma materében kezdett el tanítani, írják: öt évig szociális munkásokat oktatott, 12 évig a turizmus tanszéket, öt évig pedig a szociológiait vezette. Több ukrajnai akadémia tagja, s felvették határon kívüli külső tagként a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé is. 2020-ban a politikában is kipróbálta magát: a Volodimir Zelenszkij államfő által alapított magyar- és oroszellenes párt, a Nép szolgálója frakciójának tagjaként bekerült a kárpátaljai megyei parlamentbe.

A hvg emlékeztetett: Sándor Fegyir (magyar ismerőseinek Sándor Ferenc) élete 2022 elején vett gyökeres fordulatot. Amint február 24-én megindult az Ukrajna elleni orosz invázió, az egyetemi tanár több társával azonnal jelentkezett a hadseregbe, s már aznap este bevonult. Azonnal elkezdődött a kiképzés, és április közepén érkezett meg a Donyec-medencei frontra.

A kilőtt rakétákra és gránátokra több alkalommal is magyar nyelvű szövegeket írtak, például azt, hogy Budapestért, 1956-ért vagy Magyarországért.

Hétfőnként és keddenkén videókapcsolaton tartott órákat egyetemi diákjainak, s közben gyűjtéseket szervezett a harcoló kárpátaljai katonák számára. Nagyköveti jelöltségét nem sokkal az előtt erősítették meg, hogy kiszivárgott volna az ukrán külügyminisztérium döntése.

Kijevi vélemények szerint részben azért esett rá a választás, hogy Ukrajna ezzel is bizonyítsa, "a magyar gyökerű ukrán állampolgárok is magukénak érzik az országot", és készek harcolni is a szabadságáért. Sándor Fegyirnek nagykövetként fő célja a magyar és az ukrán kormány közötti viták elsimítása lehet, legalábbis erre utal egyik Facebook-bejegyzése, amelyben hangsúlyozta, a gátlástalan politikusok mindent megtesznek azért, hogy a magyarok és az ukránok egymás ellen forduljanak.

(hvg - Mandiner nyomán)