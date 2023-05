Anyaország :: 2023. május 1. 09:11 ::

"Ha újra kellene cselekedni, ugyanúgy cselekednék"

Aki foglalkozott már a Nyilaskeresztes Párt politikatörténetével, annak nem lehet ismeretlen Csia Sándor neve. Ám nem készült még könyv, mely az ő életével külön foglalkozna, így eléggé hiányosak ismereteink a politikai életútját illetően. Keveset tudunk róla, még kevesebbet családjáról, de most a fellelhető forrásanyagokból – könyvekből, újságokból, online cikkekből, anyakönyvi kivonatokból - válogatott tartalmat igyekszem egy kötetben összefoglalni - fogalmazott portálunk számára Vékony Csongor, a Csia Sándorról megjelenő könyv szerzője, amelyet hamarosan megismerhet a közönség is, ennek részleteiről is be fogunk számolni.



Csia Sándor

"Mielőtt azonban rátérnék dr. vitéz Csia Sándorra, szeretném bemutatni a fiát, Csia Andrást. A Szálasi-perből is köztudott, hogy született egy lánya, de azt talán a mai napig titok övezi, hogy 1941. január 24-én Budapesten az Eszterházy családból származó Gizellától született egy törvénytelen gyermeke is. A vele való megismerkedésem ösztönzött, hogy megírjam ezt az életrajzot" - olvasható a könyv első fejezetének első és második bekezdése.

A könyv tartalomjegyzéke:

I. Czófalvi Csia Sándor

II. A Nyilaskeresztes Párt a Nemzetgyűlésben

III. Csia Sándor országgyűlési beszédei

IV. Hungarista hatalomátvétel

V. „Nem tudom bűnösnek találni magamat

A könyv felépítése: 178 oldal. 5 nagy fejezet, további alfejezetekre bontva, a könyv időrendi sorrendben halad, számos Csia Sándort ábrázoló korabeli fotót tartalmaz.



A könyv borítója

S, hogy miről szól az öt fejezet?

I. Csia András története, hogyan menekült Amerikába 1956-ban. Csia Sándor családfája, felmenői. Csia Sándor élete röviden.

II. 1939-1940: Tisztázzuk, hogy Csia Sándor néven több személy élt a korban, és nem tévesztendők össze. Csia Sándor megválasztása és beszédei az első évben különböző pártrendezvényeken.

III. kb. 30 oldalban négy parlamenti beszéde.

IV. A hatalomátvétel napján kiadott, elhangzott hadparancsok, kiáltványok, eskütétel. Csia Sándor három beszéde a hatalomátvétel utáni időszakból.

V. A Szálasi-kormány feladja magát, nem menekül, bírósági per Csia Sándort érintő része kivégzéséig és a 298-as parcelláról pár gondolat.

