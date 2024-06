Anyaország, Politikusbűnözés :: 2024. június 26. 15:04 ::

Költségvetési csalás miatt állt bíróság elé Újszentiván megválasztott polgármestere

Egy munkásszálló építése során elkövetett szabálytalanságok miatt állt szerdán a Szegedi Törvényszék elé a korábbi újszentiváni polgármester, a posztra újraválasztott Putnik Lázár és négy társa a vád szerint több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek.

A vádlottakat bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják.

A vád szerint a Szegeddel szomszédos falu polgármesteri posztját 2006-tól 2022-ig betöltő politikus 2017 júliusában támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz 80 férőhelyes munkásszállás megépítésére és annak fenntartására. A pályázat alapján az önkormányzat a költségek 60 százalékát fedező, 222 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült, utólagos elszámolás mellett.

A vádirat szerint a vádlottak már a pályázat benyújtásakor tudták, hogy a pályázatban megjelölt 371 millió forintos összköltségnél jóval alacsonyabb áron kivitelezhető a beruházás, ezért a közbeszerzés során egy olyan fővárosi székhelyű cég nyert generálkivitelezőként, amelyet ténylegesen a polgármester irányított, és amelyet csak a valós költségekhez képest jóval nagyobb összegű számlák kiállítása érdekében vontak be.

Az építkezést az alvállalkozók 196 millió forinttért végezték el, így a túlárazás több mint 100 millió forint volt. Az elszámoláshoz szükséges fiktív számlákat a polgármester nyújtotta be az utólagos elszámolás során 2019 novemberében. A vádlottak a munkásszálló berendezéséről is - mintegy 10 millió forinttal - túlárazott számlákat nyújtottak be az elszámoláskor, 23 millió forint értékben.

Az így megszerzett pénz egy részéből a volt polgármester cége vadászházat vásárolt, melyet felújítottak, társasházakat építettek, 10 millió forintot pedig a férfi az érdekeltségébe tartozó helyi szövetkezethez jutott.

Grósz Tamás ügyész arra az esetre, ha a politikus beismeri bűnösségét, és lemond a tárgyalás jogáról, hét év szabadságvesztés, valamint 7,5 millió forint pénzbüntetés kiszabását kérte a férfira, és indítványozta, hogy hét évre tiltsák el a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól.

Putnik Lázár a nyomozás folyamatát kritizáló észrevételében tagadta bűnösségét. Védekezése szerint "bizonyos szintű alaki szabálytalanságok történtek", de tagadta, hogy szándékosan megkárosította volna a költségvetést.

Putnik Lázárt június 9-én független jelöltként 70 százalékot meghaladó részvétel mellett a szavazatok 39,22 százalékával választották meg polgármesternek.

Az ügy negyedrendű vádlottja, a generálkivitelező cég ügyvezetője, majd munkavállalója, aki 50 millió forintot megtérített az okozott kárból egy korábbi előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyalás jogáról. Őt jogerősen két év - öt évre felfüggesztett - börtönbüntetéssel és egymillió forint pénzbüntetéssel sújtotta a bíróság.

(MTI)